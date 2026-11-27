Die Aalberts-Aktie (ISIN: NL0000852564, WKN: A0MQ1F, Handelssymbol Amsterdam: AALB, US-Handelssymbol: AALBF) steigt am Freitagmorgen 1,89 Prozent auf 39,86 Euro. Aalberts ist damit AEX Gewinner und setzt den Anstieg vom Donnerstag fort, als die Aktie 3,00 Prozent auf 39,12 Euro zugelegt hatte.
Aalberts-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 1,9 Prozent auf 39,86 Euro – Chipzulieferer im Aufwind
Die Aalberts-Aktie steigt am Freitagmorgen 1,89 Prozent auf 39,86 Euro und ist AEX Gewinner. Der Industriewert aus Utrecht profitiert von der Erholung der Chipwerte, eine Firmenmeldung gibt es nicht.
Die Gründe
Der Sektor zieht mit
Eine Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Aalberts liefert Komponenten für Gebäudetechnik, Industrie und die Halbleiterfertigung und profitiert damit von der Erholung der Chipwerte. ASML, ASM International und Besi stiegen am Morgen um bis zu gut 4 Prozent.
Zweiter Gewinntag
Nach 3,00 Prozent am Donnerstag legt die Aktie weiter zu.
Zykliker gefragt
Der AEX steigt 1,24 Prozent, Konjunkturwerte sind gesucht.
Dünner Handel
Die Wall Street schließt am Black Friday nach der halben Sitzung.
Häufige Fragen zur Aalberts-Aktie
Warum ist die Aalberts-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie stieg um 1,89 Prozent auf 39,86 Euro und folgte der Erholung der Chip- und Zykliker. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht.
Wie lauten ISIN und WKN der Aalberts-Aktie?
ISIN NL0000852564, WKN A0MQ1F, Symbol in Amsterdam AALB.
Was macht Aalberts?
Das Unternehmen entwickelt Technik für Gebäude, Industrie und Halbleiterfertigung.
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