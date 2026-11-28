3M Aktie: 7,35 Milliarden Dollar für den Schlussstrich – warum die Börse eine Rekordrechnung feiert

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 14:14 3 Min.

3M zahlt Milliarden, um fast alle Klagen wegen Löschschaum beizulegen, und kündigt zugleich einen neuen Aktienrückkauf an. Warum die 3M Aktie davon profitiert und was noch offen ist.

Bild: Jonathan J. Castellon / Unsplash

Eine Rechnung über 7,35 Milliarden US-Dollar klingt nach Katastrophe. Für 3M ist sie eine Befreiung. Der Industriekonzern hat Anfang November den größten Teil der Personenschadensklagen wegen PFAS-haltigen Löschschaums beigelegt. Die 3M Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, an der New Yorker Börse bei 191,23 US-Dollar, ein Plus von 0,74 Prozent – deutlich über den 177,04 US-Dollar vom Tag der Bekanntgabe. 3M Company · ISIN: US88579Y1010 · WKN: 851745 · Handelssymbol: MMM · US-Handelssymbol: MMM nominale Zahlungszusage über neun Jahre 7,35 Mrd. $ der aktuellen Personenschadensklagen erfasst rund 99 % neues Aktienrückkaufprogramm 6 Mrd. $ Schlusskurs am 27. November 191,23 $ Quelle : 3M, Mitteilungen vom 20. Oktober und 3. November 2026; NYSE-Schlusskurs 27.11.2026 Der Vergleich Teuer, aber endlich kalkulierbar Am 3. November 2026 gab 3M eine umfassende Einigung im Sammelverfahren um wasserfilmbildende Löschschäume bekannt. Der Konzern sagt bis 2034 nominal 7,35 Milliarden US-Dollar vor Steuern zu; der Barwert liegt bei 5,8 Milliarden US-Dollar. Erfasst sind rund 99 Prozent der aktuellen Personenschadensklagen innerhalb und außerhalb des Verfahrens, mit etwa 115.000 bis 120.000 teilnahmeberechtigten Klägern. Entscheidend für die Bilanz ist der Zahlungsplan: 50 Millionen US-Dollar fließen 2026, im Jahr 2027 nichts, rund ein Fünftel erst in den letzten beiden Jahren. Im vierten Quartal bucht 3M eine Belastung von 5,8 Milliarden US-Dollar vor Steuern als Sondereffekt. Die Jahresprognose bleibt davon unberührt. Konzernchef William Brown sprach von einem bedeutenden Meilenstein, der die Rechtsunsicherheit erheblich verringere. Das Geschäft Dahinter steht ein Konzern, der wieder wächst Die operative Basis stimmt. Im dritten Quartal, berichtet am 20. Oktober, stieg der bereinigte Gewinn je Aktie um zwölf Prozent auf 2,50 US-Dollar und lag damit über der Schätzung von 2,39 US-Dollar. Der bereinigte Umsatz erreichte 6,6 Milliarden US-Dollar, organisch plus 3,3 Prozent; die bereinigte operative Marge kletterte um 1,1 Prozentpunkte auf 26,2 Prozent. Das Jahresziel für den bereinigten Gewinn je Aktie hob 3M auf 9,10 bis 9,15 US-Dollar an. Zeitgleich mit dem Vergleich genehmigte der Verwaltungsrat den Rückkauf eigener Aktien für bis zu sechs Milliarden US-Dollar, zusätzlich zu 1,5 Milliarden US-Dollar aus dem bestehenden Programm. Die US-Bank JPMorgan hob ihr Kursziel für 3M nach der Einigung von 191 auf 210 US-Dollar an. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die 3M Aktie spricht Weitgehend geklärtes Rechtsrisiko, gestreckter Zahlungsplan, steigende Margen, angehobene Gewinnprognose und ein großes Rückkaufprogramm. Was dagegen spricht Die Zahlungen hängen an der Teilnahme der Kläger. Hinzu kommen Verpflichtungen aus dem Vergleich mit US-Wasserversorgern von 2023 sowie verbleibende und künftige Ansprüche. Häufige Fragen zur 3M Aktie Wo steht die 3M Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie bei 191,23 US-Dollar (plus 0,74 Prozent). Die 52-Wochen-Spanne reichte Mitte November von 139,34 bis 196,90 US-Dollar. Was kostet der PFAS-Vergleich?

Nominal 7,35 Milliarden US-Dollar über neun Jahre, mit einem Barwert von 5,8 Milliarden US-Dollar. Ändert der Vergleich die Prognose?

Nein. Die Belastung wird als Sondereffekt gebucht, die Prognose für 2026 bleibt bestehen. Fazit: Der Deckel ist drauf, ganz dicht ist er nicht Die 3M Aktie profitiert davon, dass aus einem unkalkulierbaren Rechtsrisiko eine planbare Zahlungsreihe geworden ist. Operativ liefert der Konzern. Restrisiken bleiben: Die Einigung muss von genügend Klägern angenommen werden.

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