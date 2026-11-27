Wenn alle zu Risiko greifen, bleibt das Defensive liegen: Die 1&1 Aktie verliert am Freitagmorgen 1,16 Prozent auf 25,50 Euro und ist drittgrößter SDAX Verlierer (Stand 09:10 Uhr, comdirect). Der Index selbst gewinnt 0,84 Prozent.
1&1 Aktie: SDAX Verlierer am Morgen – Gewinnmitnahmen nach dem Lauf, der Mobilfunker verliert weiter Vertragskunden
Die 1&1 Aktie verliert am Freitagmorgen 1,16 Prozent auf 25,50 Euro und zählt zu den SDAX Verlierern. Nach dem Anstieg der vergangenen Tage nehmen Anleger Gewinne mit. Operativ steht einem deutlich höheren Ergebnis ein schrumpfender Vertragsbestand im Mobilfunk gegenüber.
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Der Auslöser
Warum fällt die 1&1 Aktie heute?
Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die 1&1 Aktie leidet unter einer Umschichtung: Am Freitag kaufen Anleger Technologie-, Auto- und Rohstoffwerte zurück, die zuvor stark gefallen waren. Telekomtitel, die in der turbulenten Vorwoche als sicherer Hafen dienten, werden dafür abgegeben.
Dazu kommen Gewinnmitnahmen. Am 18. November hatte die Aktie noch bei 24,20 Euro notiert, am Donnerstag schloss sie bei 25,80 Euro. Nach einem Plus von fast sieben Prozent in gut einer Woche ist ein Rücksetzer des SDAX Verlierers keine Überraschung. Zum 52-Wochen-Hoch bei 27,30 Euro fehlen rund sieben Prozent.
Der Hintergrund
Mehr Gewinn, weniger Kunden
Die jüngsten Zahlen zeigen ein gemischtes Bild. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz um 1,2 Prozent auf 3,40 Milliarden Euro. Das vergleichbare EBITDA legte trotz rund 60 Millionen Euro Umbaukosten um 11,4 Prozent auf 593,3 Millionen Euro zu. Die Kehrseite: Die Zahl der Mobilfunkverträge sank um 240.000 auf 12,24 Millionen, nur im Breitbandgeschäft gewann 1&1 Kunden hinzu. Die Tochter von United Internet bestätigte die Prognose für 2026 und den Ausblick für die beiden Folgejahre. Für die 1&1 Aktie bleibt die Frage, ob das eigene Mobilfunknetz die Kundenbasis stabilisieren kann.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur 1&1 Aktie
Warum ist die 1&1 Aktie heute SDAX Verlierer?
Anleger schichten in zyklische Werte um und nehmen nach dem jüngsten Anstieg Gewinne mit. Eine Unternehmensnachricht fehlt.
Wie liefen die letzten Zahlen?
Das vergleichbare EBITDA stieg nach neun Monaten um 11,4 Prozent, die Zahl der Mobilfunkverträge sank um 240.000.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der 1&1 Aktie?
ISIN DE0005545503, WKN 554550, Handelssymbol 1U1 (Xetra).
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