Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die 1&1 Aktie leidet unter einer Umschichtung: Am Freitag kaufen Anleger Technologie-, Auto- und Rohstoffwerte zurück, die zuvor stark gefallen waren. Telekomtitel, die in der turbulenten Vorwoche als sicherer Hafen dienten, werden dafür abgegeben.

Dazu kommen Gewinnmitnahmen. Am 18. November hatte die Aktie noch bei 24,20 Euro notiert, am Donnerstag schloss sie bei 25,80 Euro. Nach einem Plus von fast sieben Prozent in gut einer Woche ist ein Rücksetzer des SDAX Verlierers keine Überraschung. Zum 52-Wochen-Hoch bei 27,30 Euro fehlen rund sieben Prozent.