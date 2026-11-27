Das höhere Ergebnis kommt vor allem aus dem Segment Enterprises & Networks, dessen vergleichbares EBITDA nach minus 78,2 Mio. Euro im Vorjahr nur noch bei minus 4,9 Mio. Euro lag. Im größeren Segment Consumer & Small Business sank es dagegen um 2,1% auf 598,2 Mio. Euro. Das EBITDA stieg trotz rund 60 Mio. Euro an Umbaukosten. Im September hatte das Management den Abbau von 350 der 1.350 Stellen angekündigt.

Für 2026 bestätigte 1&1 die Prognose: ein Service-Umsatz auf Vorjahresniveau, ein bereinigtes operatives EBITDA von rund 800 Mio. Euro und ein ausgewiesenes EBITDA von rund 740 Mio. Euro. Der Cash-Capex soll 500 bis 550 Mio. Euro betragen. Für 2027 und 2028 peilt der Konzern weiteres Ergebniswachstum an.