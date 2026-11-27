Die 1&1 Aktie verliert am Freitagmittag 1,16% auf 25,50 Euro und ist SDAX Verlierer. Nach dem Anstieg der vergangenen Tage nehmen Anleger Gewinne mit. Operativ steht einem deutlich höheren Ergebnis ein schrumpfender Vertragsbestand im Mobilfunk gegenüber.
1&1 Aktie: SDAX Verlierer am Mittag - Gewinnmitnahmen nach dem Lauf, Kundenschwund bleibt
Die 1&1 Aktie fällt am Freitagmittag um 1,16% auf 25,50 Euro und ist SDAX Verlierer. Nach dem Anstieg der vergangenen Tage nehmen Anleger Gewinne mit, während der Mobilfunker weiter Vertragskunden verliert.
Warum die 1&1 Aktie als SDAX Verlierer nachgibt
Eine 1&1-Meldung gibt es am Freitag nicht. Die Aktie hatte seit dem 18. November von 24,20 Euro auf 25,80 Euro zum Donnerstagsschluss zugelegt, ein Plus von rund 7%. Nun nehmen Anleger Gewinne mit. Hinzu kommt eine Rotation: Defensive Telekomwerte dienten in der volatilen Vorwoche als sicherer Hafen, jetzt greifen Anleger wieder zu Technologie-, Auto- und Rohstoffwerten, die zuvor stark gefallen waren.
Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 27,30 Euro, rund 7% über dem aktuellen Kurs.
Die Zahlen: Mehr Ertrag, weniger Mobilfunkkunden
|Kennzahl
|9M 2026
|Entwicklung
|Umsatz
|3.401,8 Mio. Euro
|+1,2%
|Service-Umsatz
|2.712,2 Mio. Euro
|-1,2%
|Vergleichbares operatives EBITDA
|593,3 Mio. Euro
|+11,4%
|Vergleichbares operatives EBIT
|179,3 Mio. Euro
|+74,8%
|Mobilfunkverträge
|12,24 Mio.
|-240.000
|Breitbandverträge
|3,86 Mio.
|+20.000
Quelle: 1&1, Neunmonatszahlen vom 12.11.2026
Das höhere Ergebnis kommt vor allem aus dem Segment Enterprises & Networks, dessen vergleichbares EBITDA nach minus 78,2 Mio. Euro im Vorjahr nur noch bei minus 4,9 Mio. Euro lag. Im größeren Segment Consumer & Small Business sank es dagegen um 2,1% auf 598,2 Mio. Euro. Das EBITDA stieg trotz rund 60 Mio. Euro an Umbaukosten. Im September hatte das Management den Abbau von 350 der 1.350 Stellen angekündigt.
Für 2026 bestätigte 1&1 die Prognose: ein Service-Umsatz auf Vorjahresniveau, ein bereinigtes operatives EBITDA von rund 800 Mio. Euro und ein ausgewiesenes EBITDA von rund 740 Mio. Euro. Der Cash-Capex soll 500 bis 550 Mio. Euro betragen. Für 2027 und 2028 peilt der Konzern weiteres Ergebniswachstum an.
Häufige Fragen zur 1&1 Aktie
Warum fällt die 1&1 Aktie heute?
Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Gewinnmitnahmen nach dem Anstieg der vergangenen Tage und die Rotation aus defensiven Werten belasten die 1&1 Aktie.
Ist die 1&1 Aktie SDAX Verlierer?
Ja. Mit minus 1,16% auf 25,50 Euro zählt die 1&1 Aktie am Mittag zu den fünf größten SDAX Verlierern.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der 1&1 Aktie?
ISIN DE0005545503, WKN 554550, Handelssymbol 1U1 (Xetra).
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