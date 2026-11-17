Starker Ausblick, kleinere Erwartung: Freedom-Analyst Roman Lukianchikov bestätigt für die XPeng-Aktie das Rating „Buy“ und senkt das Kursziel von 22 auf 20 US-Dollar. Beim Kurs von 10,02 US-Dollar am 17. November errechnet sich ein Potenzial von rund 100 Prozent.
XPeng-Aktie: Freedom senkt das Ziel – aber sieht den Kurs verdoppelt
Freedom-Analyst Roman Lukianchikov bleibt bei „Buy“ für die XPeng-Aktie und senkt das Kursziel von 22 auf 20 US-Dollar. Der E-Autobauer erwartet ein Rekordquartal.
Steckbrief
- Unternehmen
- XPeng Inc.
- Handelssymbol
- XPEV (NYSE (ADR))
- Analyst
- Roman Lukianchikov
- Bank
- Freedom Broker
- Rating
- Buy (bestätigt, Ziel gesenkt)
- Kursziel
- 20 US-Dollar (zuvor 22 US-Dollar)
Stand: 17.11.2026, Kurs am 17.11.2026 (Handelsverlauf) laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks)
Freedom Broker zur XPeng-Aktie
Umsatz über Plan – Lukianchikov bleibt beim Kauf
Roman Lukianchikov reagiert auf die Zahlen vom 16. November.
XPeng steigerte den Umsatz im dritten Quartal 2026 um 19,1 Prozent auf 24,28 Milliarden Yuan und übertraf damit die eigene Prognose. Die Auslieferungen erreichten mit 118.390 Fahrzeugen einen Rekord.
Die Bruttomarge sank allerdings auf 18,9 Prozent nach 20,7 Prozent im Vorquartal, und der Nettoverlust stieg auf 0,87 Milliarden Yuan nach 0,38 Milliarden ein Jahr zuvor.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Freedom-Broker-Analyst Roman Lukianchikov zu lesen ist:
Rekordausblick
Für das vierte Quartal erwartet XPeng 169.000 bis 174.000 Auslieferungen, ein Plus von 45 bis 50 Prozent.
Mehr Umsatz
Der Umsatz soll im vierten Quartal auf 30,4 bis 31,8 Milliarden Yuan steigen.
Export
Mehr als 20 Prozent des Absatzes gehen ins Ausland, mit deutlich höherer Marge.
Verlust
Der Verlust fiel höher aus als erwartet.
Wachstum kostet Marge
Die Fahrzeugmarge verbesserte sich zwar auf 13,1 Prozent, die Gesamtmarge litt jedoch unter geringeren Erlösen aus Technikdienstleistungen. Für das vierte Quartal stellt das Management eine leicht niedrigere Bruttomarge in Aussicht.
Die konkrete Begründung der Zielsenkung liegt nicht öffentlich vor.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Freedom Capital Markets (Freedom Holding Corp.), Analyst Roman Lukianchikov. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 20 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: freedomholdingcorp.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
XPeng Inc. (XPEV): Kaufen, Kursziel 20,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Roman Lukianchikov, Aktienanalyst, Freedom Capital Markets (Freedom Holding Corp.) vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 19:42 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 19:42 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Roman Lukianchikov, Aktienanalyst, Freedom Capital Markets (Freedom Holding Corp.).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.