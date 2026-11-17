XPeng steigerte den Umsatz im dritten Quartal 2026 um 19,1 Prozent auf 24,28 Milliarden Yuan und übertraf damit die eigene Prognose. Die Auslieferungen erreichten mit 118.390 Fahrzeugen einen Rekord.

Die Bruttomarge sank allerdings auf 18,9 Prozent nach 20,7 Prozent im Vorquartal, und der Nettoverlust stieg auf 0,87 Milliarden Yuan nach 0,38 Milliarden ein Jahr zuvor.