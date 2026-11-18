Die Aktienanalyse von Freedom Broker vom 17. November 2026 liefert ein bemerkenswert optimistisches Signal für die XPeng-Aktie. Analyst Roman Lukianchikov senkt zwar das Kursziel von 22 auf 20 USD, bestätigt jedoch das Rating "buy". Beim aktuellen NYSE-Kurs von 9,93 USD und einem Tagesminus von 0,6 Prozent ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 101,41 Prozent. Die wichtigsten Argumente sind das kräftige Umsatzwachstum, die erwartete Beschleunigung der Fahrzeugauslieferungen und die Verbesserung der Fahrzeugmarge gegenüber dem Vorquartal. Zusätzlich besitzt XPeng mit seiner hohen Liquiditätsposition und den Investitionen in künstliche Intelligenz langfristige Entwicklungsmöglichkeiten. Allerdings bleiben erhebliche Risiken bestehen. Der intensive Wettbewerb in China, die weiterhin negativen Ergebnisse und hohe Entwicklungskosten könnten die Erholung verzögern. Besonders entscheidend wird sein, ob XPeng seine ambitionierte Prognose für das vierte Quartal erfüllt und gleichzeitig den operativen Verlust reduziert. Mit dem Kursziel 20 USD und dem Rating "buy" signalisiert Freedom Broker erhebliches Vertrauen in die zukünftige Entwicklung. Für Anleger lautet die entscheidende Frage: Wird XPeng zum großen Gewinner der nächsten Elektroauto-Wachstumsphase, oder bleibt die erhoffte Kursverdopplung zunächst nur eine ambitionierte Analystenprognose?

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 18. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.