Die XPeng-Aktie (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, Ticker-Symbol: 8XPA, NYSE-Symbol: XPEV) steht vor einem spannenden Widerspruch: Während der chinesische Elektroautobauer mit kräftigem Umsatzwachstum, einer ambitionierten Absatzprognose und Fortschritten bei künstlicher Intelligenz aufwartet, senkt Freedom Broker das Kursziel. Doch die Kaufempfehlung bleibt bestehen! In seiner Aktienanalyse vom 17. November 2026 reduziert Analyst Roman Lukianchikov das Kursziel von 22 auf 20 USD und bestätigt gleichzeitig das Rating "buy". Beim aktuellen NYSE-Kurs von 9,93 USD, einem Tagesminus von 0,6 Prozent, ergibt sich damit ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von beeindruckenden 101,41 Prozent. Die zentrale Frage lautet: Steht XPeng nach dem massiven Kursverfall vor einer spektakulären Erholung, oder unterschätzen Anleger die Risiken des chinesischen Elektroautomarktes?
XPeng Aktie: Freedom Broker sieht über 100% Kurspotenzial - warum das Kursziel trotzdem fällt
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Freedom Broker: Roman Lukianchikov bestätigt Rating "buy"
Die Aktienanalyse von Freedom Broker vom 17. November 2026 liefert ein differenziertes Bild. Analyst Roman Lukianchikov senkt das Kursziel für XPeng von 22 auf 20 USD, hält aber ausdrücklich am Rating "buy" fest. Die Reduzierung entspricht rund 9,1 Prozent. Seine grundsätzliche Zuversicht bleibt dennoch bestehen. Roman Lukianchikov erklärt in der veröffentlichten Analyse: "XPeng hat Quartalsergebnisse vorgelegt, die über den Erwartungen lagen. Unsere zentrale Investmentthese bleibt intakt." Der Analyst verweist insbesondere auf den starken Ausblick für die Fahrzeugauslieferungen und die robuste Bruttomarge. Gleichzeitig warnt Freedom Broker vor der anhaltenden Schwäche des chinesischen Automobilmarktes. Die Botschaft ist eindeutig: Das Unternehmen entwickelt sich operativ in die richtige Richtung, doch das Marktumfeld bleibt anspruchsvoll.
XPeng-Aktie bei 9,93 USD: Kursziel 20 USD signalisiert Verdopplungspotenzial
Besonders bemerkenswert ist die Differenz zwischen dem aktuellen Börsenkurs und der Bewertung von Freedom Broker. Bei 9,93 USD liegt die XPeng-Aktie mehr als zehn Dollar unter dem Kursziel 20 USD. Das rechnerische Aufwärtspotenzial beträgt 101,41 Prozent. Sollte die Aktie die Zielmarke erreichen, würde sich ihr Wert gegenüber dem angegebenen Kurs damit ungefähr verdoppeln. Allerdings ist ein Analystenkursziel keine Garantie für zukünftige Kursgewinne. Gerade chinesische Elektroautohersteller sind erheblichen Schwankungen bei Nachfrage, Margen und Börsenbewertung ausgesetzt. Dass Roman Lukianchikov sein Kursziel trotz der positiven Geschäftsentwicklung reduziert, zeigt, dass Freedom Broker diese Risiken weiterhin berücksichtigt.
Quartalszahlen über den Erwartungen: Umsatz steigt auf 24,28 Milliarden Yuan
Die jüngsten Geschäftszahlen liefern wichtige Argumente für die positive Aktienanalyse. XPeng erzielte im dritten Quartal 2026 einen Umsatz von 24,28 Milliarden Yuan, umgerechnet rund 3,62 Milliarden USD. Gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht dies einem Wachstum von 19,1 Prozent. Im Vergleich zum zweiten Quartal stiegen die Erlöse sogar um 23 Prozent. Besonders stark entwickelte sich das Fahrzeuggeschäft: Die Umsätze aus Autoverkäufen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 19,8 Prozent auf 21,63 Milliarden Yuan. Neben höheren Auslieferungen profitierte XPeng von einem verbesserten Modellmix und höheren durchschnittlichen Verkaufspreisen. Für Freedom Broker ist diese Entwicklung ein wichtiges Zeichen dafür, dass die Unternehmensstrategie trotz des schwierigen Marktumfeldes Fortschritte erzielt.
Fahrzeugauslieferungen: XPeng erwartet ein Rekordquartal
Ein entscheidender Wachstumstreiber könnte das vierte Quartal 2026 werden. XPeng erwartet zwischen 169.000 und 174.000 Fahrzeugauslieferungen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspräche dies einem Wachstum von rund 45 bis 50 Prozent. Im dritten Quartal hatte das Unternehmen 118.390 Fahrzeuge ausgeliefert, ein Plus von 2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Besonders stark fiel der Oktober mit 50.237 ausgelieferten Fahrzeugen aus. Bis Ende Oktober summierten sich die Auslieferungen seit Jahresbeginn auf 334.604 Fahrzeuge. Analyst Roman Lukianchikov bewertet den starken Ausblick für das Auslieferungswachstum ausdrücklich positiv. Sollte XPeng seine Prognose erreichen, könnte das Unternehmen von einer deutlich höheren Produktions- und Absatzbasis profitieren. Entscheidend wird allerdings sein, ob das zusätzliche Volumen auch zu besseren Gewinnen führt.
Bruttomarge bei 18,9 Prozent: Wie profitabel wächst XPeng?
Die Entwicklung der Margen spielt in der Aktienanalyse von Freedom Broker eine zentrale Rolle. Im dritten Quartal 2026 erreichte XPeng eine Bruttomarge von 18,9 Prozent. Damit lag sie unter den 20,7 Prozent des Vorquartals und den 20,1 Prozent des Vorjahreszeitraums. Positiver entwickelte sich die Fahrzeugmarge: Sie verbesserte sich gegenüber dem zweiten Quartal um einen Prozentpunkt auf 13,1 Prozent und erreichte damit wieder das Vorjahresniveau. Diese Unterscheidung ist wichtig. Während die gesamte Bruttomarge unter Druck geriet, verbesserte sich die Profitabilität des eigentlichen Fahrzeuggeschäfts gegenüber dem Vorquartal. Roman Lukianchikov sieht in der robusten Margenentwicklung eine Bestätigung der Managementstrategie. Allerdings bleibt offen, ob XPeng die Profitabilität bei weiter zunehmendem Wettbewerb nachhaltig steigern kann.
Freedom Broker: Skaleneffekte werden zum entscheidenden Erfolgsfaktor
Für Analyst Roman Lukianchikov steht in den kommenden Quartalen nicht allein das Absatzwachstum im Mittelpunkt. Entscheidend ist vielmehr, ob XPeng durch höhere Stückzahlen seine Kostenstruktur verbessern kann. Der Analyst formuliert seine Erwartung sinngemäß so: Der wichtigste Faktor werde sein, ob XPeng die Verkäufe steigern und gleichzeitig den operativen Verlust durch Skaleneffekte verringern könne. Dahinter steht eine einfache wirtschaftliche Logik: Wenn Entwicklung, Verwaltung und Produktion effizienter werden, können höhere Umsätze überproportional zur Ergebnisverbesserung beitragen. Allerdings funktioniert dieser Mechanismus nur, wenn zusätzliche Fahrzeuge mit ausreichenden Margen verkauft werden. Aggressive Preisnachlässe könnten den positiven Effekt höherer Stückzahlen teilweise neutralisieren.
XPeng schreibt weiter rote Zahlen: Verlust steigt gegenüber dem Vorjahr
Trotz des kräftigen Umsatzwachstums ist XPeng noch nicht nachhaltig profitabel. Im dritten Quartal 2026 belief sich der Nettoverlust auf rund 870 Millionen Yuan. Im Vorjahresquartal hatte das Minus lediglich 380 Millionen Yuan betragen. Gegenüber dem zweiten Quartal 2026, als XPeng noch einen Verlust von 1,34 Milliarden Yuan auswies, verbesserte sich das Ergebnis allerdings deutlich. Diese Zahlen zeigen, dass sich der Konzern weiterhin in einer anspruchsvollen Wachstumsphase befindet. Hohe Ausgaben für Forschung, Entwicklung, Vertrieb und neue Technologien belasten die Profitabilität. Für die XPeng-Aktie wird deshalb entscheidend sein, ob steigende Umsätze künftig zu einem nachhaltigen Rückgang der Verluste führen. Genau diese Entwicklung betrachtet Freedom Broker als wichtigen Prüfstein seiner positiven Investmentthese.
6,77 Milliarden USD Liquidität: XPeng besitzt finanziellen Spielraum
Ein wichtiger Stabilitätsfaktor ist die Liquiditätsposition. Zum 30. September 2026 verfügte XPeng über liquide Mittel, kurzfristige Anlagen und Einlagen von insgesamt 45,41 Milliarden Yuan beziehungsweise rund 6,77 Milliarden USD. Gegenüber Ende Juni erhöhte sich diese Position von 40,48 Milliarden Yuan. Damit besitzt der Elektroautobauer erhebliche finanzielle Ressourcen, um neue Modelle, künstliche Intelligenz und die internationale Expansion voranzutreiben. Die hohe Liquidität kann auch helfen, vorübergehende Verluste zu finanzieren. Allerdings ist nicht die gesamte ausgewiesene Position uneingeschränkt verfügbar, da sie unter anderem gebundene Mittel und Einlagen umfasst. Anleger sollten deshalb neben dem Liquiditätsbestand auch die zukünftige Entwicklung des operativen Cashflows beobachten.
Robotaxis und künstliche Intelligenz: XPeng erschließt neue Geschäftsfelder
Neben Elektroautos investiert XPeng verstärkt in sogenannte Physical AI, also künstliche Intelligenz, die in realen Maschinen und Fahrzeugen eingesetzt wird. Besonders interessant sind die Entwicklungen im autonomen Fahren. Im Oktober 2026 erhielt XPeng die Genehmigung für Demonstrationsfahrten mit Robotaxis auf Autonomiestufe vier in Guangzhou. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen an humanoiden Robotern und eigenen KI-Technologien. Freedom Broker bewertet diese Aktivitäten grundsätzlich positiv. Roman Lukianchikov erklärt: "Die Physical-AI-Initiativen von XPeng nehmen klarere Formen an." Gleichzeitig schränkt der Analyst ein, dass die kommerzielle Nutzung noch zu weit entfernt sei, um konkrete Finanzprognosen abzuleiten. Für Anleger bedeutet dies: Robotaxis und Robotik eröffnen langfristige Chancen, sollten derzeit aber nicht mit gesicherten zukünftigen Gewinnen gleichgesetzt werden.
China bleibt das größte Risiko für die XPeng-Aktie
Die wichtigste Belastung für XPeng ist der intensive Wettbewerb auf dem chinesischen Automobilmarkt. Zahlreiche Hersteller kämpfen mit neuen Modellen, technologischen Innovationen und aggressiven Preisen um Marktanteile. Für XPeng entsteht daraus ein schwieriger Zielkonflikt: Einerseits muss das Unternehmen seine Verkaufszahlen steigern, andererseits darf die Profitabilität nicht durch zu hohe Preisnachlässe gefährdet werden. Freedom Broker verweist ausdrücklich auf die Schwäche des chinesischen Automobilmarktes als möglichen Gegenwind. Sollte die Nachfrage hinter den Erwartungen zurückbleiben, könnten die geplanten Auslieferungssteigerungen schwieriger erreichbar werden. Auch zusätzliche Marketingausgaben und höhere Vertriebskosten könnten die Ergebnisentwicklung belasten.
Chance Nummer eins: Neue Modelle könnten den Absatz beschleunigen
Die größte kurzfristige Chance liegt in der Erweiterung und Verbesserung der Modellpalette. Attraktive Elektroautos mit moderner Software, hoher Reichweite und wettbewerbsfähigen Preisen könnten XPeng helfen, zusätzliche Kunden zu gewinnen. Besonders wichtig ist dabei die Verbindung von Absatzwachstum und Profitabilität. Sollte XPeng höhere Stückzahlen verkaufen und gleichzeitig die Fahrzeugmarge stabilisieren oder verbessern, könnten sich die operativen Ergebnisse deutlich erholen. Die Prognose für das vierte Quartal zeigt, dass das Management mit einer erheblichen Beschleunigung der Auslieferungen rechnet.
Chance Nummer zwei: Internationalisierung reduziert die Abhängigkeit von China
XPeng baut seine internationale Präsenz schrittweise aus. Neue Märkte könnten zusätzliche Absatzmöglichkeiten eröffnen und langfristig die Abhängigkeit vom chinesischen Heimatmarkt verringern. Besonders interessant ist dabei die Vermarktung technologisch anspruchsvoller Elektroautos in Regionen mit wachsender Nachfrage nach elektrischer Mobilität. Allerdings bringt die internationale Expansion auch Risiken mit sich. Handelsbarrieren, regulatorische Anforderungen, unterschiedliche Kundenpräferenzen und hohe Vertriebskosten können die Wirtschaftlichkeit beeinträchtigen. Für Anleger wird entscheidend sein, ob XPeng im Ausland nicht nur Marktanteile gewinnt, sondern auch attraktive Margen erzielt.
Chance Nummer drei: Robotaxis und KI könnten langfristig neue Umsätze schaffen
Die Aktivitäten im autonomen Fahren und bei humanoiden Robotern könnten XPeng langfristig zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten eröffnen. Besonders interessant wären wiederkehrende Einnahmen aus Software, Technologieplattformen und autonomen Mobilitätsdiensten. Allerdings befinden sich viele dieser Anwendungen noch in frühen Entwicklungs- oder Demonstrationsphasen. Eine breite kommerzielle Nutzung ist keineswegs garantiert. Freedom Broker bleibt deshalb bei der Bewertung dieser Geschäftsfelder vorsichtig. Roman Lukianchikov sieht zwar Fortschritte, hält konkrete Umsatzprognosen jedoch noch für verfrüht.
Risiko Nummer zwei: Hohe Entwicklungskosten verzögern die Gewinnschwelle
XPeng investiert weiterhin erhebliche Mittel in Forschung und Entwicklung. Im dritten Quartal 2026 beliefen sich diese Aufwendungen auf rund 2,85 Milliarden Yuan, ein Anstieg um 17,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Investitionen betreffen unter anderem neue Fahrzeugmodelle und KI-Technologien. Langfristig könnten sie die Wettbewerbsfähigkeit stärken. Kurzfristig belasten sie jedoch das Ergebnis. Sollte die Kommerzialisierung neuer Technologien langsamer verlaufen als erwartet, könnte XPeng länger Verluste schreiben. Für die Aktienbewertung wäre dies besonders problematisch, wenn gleichzeitig die Wachstumsraten nachlassen.
Warum Freedom Broker trotz gesenktem Kursziel optimistisch bleibt
Die Aktienanalyse von Freedom Broker zeigt, dass eine Kurszielsenkung nicht zwangsläufig eine negative Grundhaltung bedeutet. Analyst Roman Lukianchikov reduziert seine Zielmarke zwar von 22 auf 20 USD, hält aber am Rating "buy" fest. Ausschlaggebend sind die besser als erwarteten Quartalszahlen, die starken Auslieferungsperspektiven und die robuste Entwicklung der Fahrzeugmarge. Gleichzeitig berücksichtigt Freedom Broker die Risiken des chinesischen Automarktes und die Unsicherheit über den Zeitpunkt einer nachhaltigen Profitabilität. Roman Lukianchikov betont, dass die zentrale Investmentthese weiterhin Bestand habe. Die positive operative Dynamik in einem schwierigen Marktumfeld rechtfertigt aus seiner Sicht die bestätigte Kaufempfehlung. Allerdings muss XPeng nun beweisen, dass das erwartete Absatzwachstum auch zu einer spürbaren Verbesserung der Ertragslage führt.
Fazit: XPeng-Aktie mit 101 Prozent Kurspotenzial – Freedom Broker setzt auf die Erholung
Die Aktienanalyse von Freedom Broker vom 17. November 2026 liefert ein bemerkenswert optimistisches Signal für die XPeng-Aktie. Analyst Roman Lukianchikov senkt zwar das Kursziel von 22 auf 20 USD, bestätigt jedoch das Rating "buy". Beim aktuellen NYSE-Kurs von 9,93 USD und einem Tagesminus von 0,6 Prozent ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 101,41 Prozent. Die wichtigsten Argumente sind das kräftige Umsatzwachstum, die erwartete Beschleunigung der Fahrzeugauslieferungen und die Verbesserung der Fahrzeugmarge gegenüber dem Vorquartal. Zusätzlich besitzt XPeng mit seiner hohen Liquiditätsposition und den Investitionen in künstliche Intelligenz langfristige Entwicklungsmöglichkeiten. Allerdings bleiben erhebliche Risiken bestehen. Der intensive Wettbewerb in China, die weiterhin negativen Ergebnisse und hohe Entwicklungskosten könnten die Erholung verzögern. Besonders entscheidend wird sein, ob XPeng seine ambitionierte Prognose für das vierte Quartal erfüllt und gleichzeitig den operativen Verlust reduziert. Mit dem Kursziel 20 USD und dem Rating "buy" signalisiert Freedom Broker erhebliches Vertrauen in die zukünftige Entwicklung. Für Anleger lautet die entscheidende Frage: Wird XPeng zum großen Gewinner der nächsten Elektroauto-Wachstumsphase, oder bleibt die erhoffte Kursverdopplung zunächst nur eine ambitionierte Analystenprognose?
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 18. November 2026
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