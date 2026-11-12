Aktien des Tages WDC aktien neutral Technologie

Western Digital Aktie: Starke Quartalszahlen! Warum Evercore trotzdem den Top-Status streicht

aktiencheck.de Redaktion 12.11.2026, 14:14 1 Min. Evercore ISI

Trotz überraschend guter Ergebnisse und eines optimistischen Ausblicks nimmt Evercore ISI den Speichertechnologie-Spezialisten von seiner Liste "Tactical Outperform". Entscheidend wird nun, ob Western Digital seine Technologieinvestitionen in stärkeres Wachstum ummünzen kann

Bild: Unsplash

Die Analysten von Evercore ISI stufen die Aktie von Western Digital Corporation (ISIN: US9581021055, WKN: 863060, FSE: WDC, NASDAQ: WDC) mit "outperform" ein und beziffern das Kursziel auf 575 USD. Evercore ISI habe Western Digital von seiner Empfehlungsliste "Tactical Outperform" gestrichen, nachdem das Unternehmen die Erwartungen beeindruckend deutlich übertroffen und für das Dezemberquartal Ergebnisse in Aussicht gestellt habe, die über den Prognosen der Wall Street lägen. Die aktuelle Preisentwicklung gleiche die langsameren Kostensenkungen mehr als aus. Allerdings dürfte sich der Fokus der Anleger nach Einschätzung des Analysehauses darauf richten, ob es Western Digital gelinge, seine Technologieinvestitionen in qualifizierte Produktionsmengen von Festplatten mit HAMR-Technologie (Heat-Assisted Magnetic Recording) umzusetzen und das Wachstum der ausgelieferten Speicherkapazität, gemessen in Exabyte, wieder zu beschleunigen. ➡️ Kursziel 575 USD ➡️ outperform 11.11.2026 🏛️ Evercore ISI Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.