Gregor Koppensteiner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der voestalpine AG (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker: VOE) unter die Lupe.
voestalpine Aktie: Weniger Luft nach oben
voestalpine senkt die EBITDA-Prognose und verfehlt mit den Quartalszahlen die Erwartungen.
voestalpine senke das obere Ende der EBITDA-Jahresprognose. Höhere Energie- und Logistikkosten, Projektverschiebungen und zusätzliche US-Zölle würden den Ausblick belasten. Auch die Quartalszahlen seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben.
Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 (1. Juli bis 30. September) seien die Umsatzerlöse mit EUR 3,66 Mrd. auf dem Level des Vorjahres geblieben, hätten jedoch den Konsens von EUR 3,84 Mrd. deutlich verfehlt. Neben saisonalen Effekten hätten insbesondere niedrigere Absatzmengen und logistische Herausforderungen belastet. Operativ bleibe das Bild innerhalb des Konzerns gemischt. Während sich Railway Systems, Aerospace und Warehouse & Rack Solutions weiterhin positiv entwickelt hätten, seien Automotive Components, Tubulars sowie die Nachfrage aus Bau und Maschinenbau schwach geblieben. Im Energiebereich hätten die geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten zu Projektverschiebungen und einer erhöhten Unsicherheit am Markt geführt.
Das EBITDA sei im Vergleich zum Vorjahr um 3% auf EUR 350,9 Mio. gesunken und habe damit ebenfalls den Konsens von EUR 371,5 Mio. verfehlt. Die EBITDA-Marge habe sich von 9,8% auf 9,6% verringert. Insgesamt hätten sich geringere Mengen, ein ungünstigerer Produktmix und höhere Logistikkosten belastend ausgewirkt und die eigentlich prognostizierte EBITDA-Steigerung im Q2 verhindert. Die Reorganisation in der Division High Performance Metals habe dagegen Wirkung gezeigt: Bereinigt um die positiven Einmaleffekte des ersten Quartals habe sich das Divisionsergebnis gegenüber dem Vorquartal leicht verbessert.
Das Transformationsprojekt greentec steel schreite planmäßig voran. Die Elektrolichtbogenöfen in Linz und Donawitz würden sowohl zeitlich als auch budgetär im Plan liegen und würden im ersten Halbjahr 2027 in Betrieb genommen.
Ausblick: Das Management sehe sich aufgrund höherer Energie- und Logistikkosten infolge des (länger als erwarteten) Konflikts im Nahen Osten, Projektverschiebungen im Energiebereich sowie zusätzlicher US-Zölle gezwungen, das obere Ende der EBITDA-Prognose für 2026/27 zu senken. Statt der bisherigen Spanne von EUR 1,60 bis 1,85 Mrd. würden nun EUR 1,60 bis 1,70 Mrd. erwartet. Damit liege auch der bisherige Marktkonsens von rund EUR 1,76 Mrd. oberhalb der neuen Bandbreite und dürfte entsprechend nach unten angepasst werden. Unterstützend würden positive Stahlpreissignale infolge der EU-Importschutzmaßnahmen sowie laufende Kostensenkungen wirken.
Vor Börsenbeginn habe die voestalpine-Aktie mit Abschlägen von über 2% notiert.
Die letzte Empfehlung zur voestalpine-Aktie lautete KAUF, so Gregor Koppensteiner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 11.11.2026)
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