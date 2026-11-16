Weniger Höhenflug erwartet: Susquehanna-Analyst Charles Minervino senkt das Kursziel für die Virgin-Galactic-Aktie von 3 auf 2 US-Dollar und bleibt bei „Neutral“. Zum Schlusskurs von 1,84 US-Dollar vom Freitag bleibt ein Potenzial von knapp 9 Prozent. Der Anbieter von Flügen an den Rand des Weltalls arbeitet mit Hochdruck an seiner neuen Raumschiff-Generation.
Virgin-Galactic-Aktie: Susquehanna-Analyst Charles Minervino senkt das Kursziel auf 2 Dollar – „Neutral“ vor dem Delta-Start
Susquehanna-Analyst Charles Minervino senkt das Kursziel für die Virgin-Galactic-Aktie von 3 auf 2 US-Dollar und bleibt bei „Neutral“. Der Schlusskurs lag bei 1,84 US-Dollar. Der Weltraumtourismus-Anbieter hat den Start seiner neuen Delta-Flotte auf Februar 2027 verschoben.
Steckbrief
- Unternehmen
- Virgin Galactic Holdings, Inc.
- Handelssymbol
- SPCE (NYSE)
- Analyst
- Charles Minervino
- Bank
- Susquehanna
- Rating
- Neutral (bestätigt)
- Kursziel
- 2 US-Dollar (zuvor 3 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Susquehanna zur Virgin-Galactic-Aktie
Ziel um ein Drittel gekappt – Susquehanna bleibt neutral
Charles Minervino führt Virgin Galactic seit Längerem mit „Neutral“. Ende 2025 hatte Susquehanna das Ziel noch auf 4 US-Dollar angehoben.
Seitdem ist die Aktie deutlich gefallen. Nach den Zahlen zum zweiten Quartal im August brach sie zweistellig ein, inzwischen notiert sie unter 2 US-Dollar.
Mit der Senkung auf 2 US-Dollar nähert sich die Aktienanalyse von Susquehanna dem aktuellen Kurs an. Jefferies ist mit einem Ziel von 5 US-Dollar und „Buy“ deutlich optimistischer.
Die Argumente von Charles Minervino
Diese Punkte prägen die Einschätzung von Susquehanna-Analyst Charles Minervino:
Verschobener Start
Den ersten kommerziellen Flug mit dem neuen Delta-Raumschiff erwartet Virgin Galactic nun im Februar 2027 statt Ende 2026.
Hoher Geldverbrauch
Für das dritte Quartal kündigte das Unternehmen einen Mittelabfluss von 95 bis 100 Millionen US-Dollar an.
Kaum Umsatz
Im zweiten Quartal lag der Umsatz bei nur 134.000 US-Dollar.
Ehrgeizige Ziele
Positiver Cashflow 2027 setzt mindestens zehn Flüge pro Monat ab dem zweiten Quartal 2027 voraus.
Alles hängt an der Delta-Flotte
Die Flugtests des ersten Delta-Raumschiffs sollten im Oktober beginnen, ein zweites Raumschiff soll bis März 2027 einsatzbereit sein. Ab 2028 strebt Virgin Galactic ein bereinigtes EBITDA von rund 100 Millionen US-Dollar pro Jahr an.
Die Nachfrage nach Tickets ist laut Unternehmen hoch. Der alte Preis von 750.000 US-Dollar wurde gestrichen, neue Tranchen sollen teurer werden.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Susquehanna Financial Group, LLLP, Analyst Charles Minervino. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Neutral“ und das Kursziel von 2 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.sig.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE): Halten, Kursziel 2,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Susquehanna (Analyst Charles Minervino). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 14:50 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 14:50 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Susquehanna (Analyst Charles Minervino).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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