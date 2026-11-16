Virgin-Galactic-Aktie: Susquehanna-Analyst Charles Minervino senkt das Kursziel auf 2 Dollar – „Neutral“ vor dem Delta-Start

Seitdem ist die Aktie deutlich gefallen. Nach den Zahlen zum zweiten Quartal im August brach sie zweistellig ein, inzwischen notiert sie unter 2 US-Dollar.

Mit der Senkung auf 2 US-Dollar nähert sich die Aktienanalyse von Susquehanna dem aktuellen Kurs an. Jefferies ist mit einem Ziel von 5 US-Dollar und „Buy“ deutlich optimistischer.