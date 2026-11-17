Das erste Raumschiff der neuen Generation ist am Startplatz, doch das Geld schmilzt: Jefferies-Analyst Greg Konrad bleibt bei „Buy“ für die Virgin-Galactic-Aktie und senkt das Kursziel von 5 auf 4 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 1,56 US-Dollar vom 16. November errechnet sich ein Potenzial von rund 156 Prozent.
Virgin-Galactic-Aktie: Neues Raumschiff steht am Startplatz – Jefferies bleibt trotz Geldsorgen beim Kauf
Virgin Galactic will im Frühjahr 2027 wieder Touristen ins All bringen. Jefferies-Analyst Greg Konrad bleibt bei „Buy“ für die Virgin-Galactic-Aktie, senkt aber das Kursziel.
Steckbrief
- Unternehmen
- Virgin Galactic Holdings, Inc.
- Handelssymbol
- SPCE (NYSE)
- Analyst
- Greg Konrad
- Bank
- Jefferies
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 4 US-Dollar (zuvor 5 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht vom 17.11.2026
Jefferies zur Virgin-Galactic-Aktie
Apeiron in New Mexico – Konrad bleibt beim Kauf
Greg Konrad senkt das Kursziel, hält aber an der Kaufempfehlung fest. Die Wiederaufnahme der Flüge rückt näher.
Virgin Galactic hat seine Flüge pausiert, um die neue Delta-Klasse zu bauen. Das erste Raumschiff, Apeiron, ist zum Weltraumbahnhof Spaceport America in New Mexico gebracht worden. Ein Gleitflug ist für Januar geplant.
Der erste kommerzielle Raumflug ist für Anfang des zweiten Quartals 2027 vorgesehen.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Jefferies-Analyst Greg Konrad zu lesen ist:
Höhere Ticketpreise
Virgin Galactic verkauft Plätze inzwischen für 850.000 US-Dollar.
Neues Raumschiff
Mit der Delta-Klasse sollen deutlich mehr Flüge möglich werden.
Klarer Zeitplan
Gleitflug im Januar, erster kommerzieller Flug im Frühjahr 2027.
Raketenmotoren
Die Produktionsstätte für Raketenmotoren in Arizona ist fertiggestellt.
Das Geld wird knapp
Im dritten Quartal verbrannte Virgin Galactic rund 99 Millionen US-Dollar. Die Barmittel und Wertpapiere sanken auf 184,3 Millionen US-Dollar. Für das vierte Quartal erwartet das Unternehmen einen Mittelabfluss von 80 bis 90 Millionen US-Dollar.
Das zweite Raumschiff kommt später, was das Ziel von zehn oder mehr Flügen pro Monat bis Mitte 2027 erschwert.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Jefferies LLC, Analyst Greg Konrad. Die Bestätigung mit Kurszielsenkung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 4 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: jefferies.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE): Kaufen, Kursziel 4,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Greg Konrad, Aktienanalyst, Jefferies LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 09:32 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 09:32 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Greg Konrad, Aktienanalyst, Jefferies LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.