Virgin Galactic hat seine Flüge pausiert, um die neue Delta-Klasse zu bauen. Das erste Raumschiff, Apeiron, ist zum Weltraumbahnhof Spaceport America in New Mexico gebracht worden. Ein Gleitflug ist für Januar geplant.

Der erste kommerzielle Raumflug ist für Anfang des zweiten Quartals 2027 vorgesehen.