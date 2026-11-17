Aktien des Tages SPCE aktien neutral Technologie

Virgin Galactic Aktie: Delta-Flug verschoben – Kursziel fällt auf 2 USD

aktiencheck.de Redaktion 17.11.2026, 10:28 1 Min. Susquehanna Financial

Virgin Galactic verschiebt den ersten kommerziellen Delta-Flug auf Anfang des zweiten Quartals 2027, während Susquehanna das Kursziel auf 2 USD senkt.

Bild: Virgin Galactic

Die Analysten von Susquehanna Financial senken das Kursziel für die Virgin Galactic-Aktie (ISIN: US92766K4031, WKN: A40EFX, Ticker: SPCE) von 3 auf 2 USD und bestätigen die Einstufung "neutral". Das Analystenhaus habe sein Bewertungsmodell nach den im Rahmen der Erwartungen ausgefallenen Ergebnissen des dritten Quartals aktualisiert. Mit der Zahlenvorlage habe das Unternehmen auch einen überarbeiteten Zeitplan für den erwarteten ersten kommerziellen Raumflug mit einem Raumschiff der Delta-Klasse vorgelegt. Zwar sei das erste Raumschiff der Delta-Klasse inzwischen am Spaceport America eingetroffen, doch rechne das Unternehmen nun erst zu Beginn des zweiten Quartals 2027 mit dem ersten kommerziellen Raumflug. Zuvor sei dieser für Februar 2027 erwartet worden. Die Analysten von Susquehanna belassen die Virgin Galactic-Aktie auf "neutral" und reduzieren das Kursziel von 3 auf 2 USD. (Analyse vom 16.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.