Gewinnmitnahmen auf hohem Niveau: Die Vertex-Aktie gab in der abgelaufenen Woche 1,55 Prozent nach und gehört damit zu den Nasdaq100 Verlierern. Im Monatsvergleich liegt sie aber 11 Prozent im Plus, auf Jahressicht fast 24 Prozent, auf Fünfjahressicht beeindruckende 188 Prozent. Der Kurs von rund 550 Dollar spiegelt die Erwartung an einen wichtigen Termin: Am 30. November entscheidet die FDA über ein neues Nierenmedikament. Unsere Vertex Aktie Prognose zeigt, was auf dem Spiel steht.
Vertex Aktie Prognose: Nasdaq100 Verlierer vor dem Zulassungs-Showdown – zündet am 30. November die nächste Stufe?
Die Vertex-Aktie verliert 1,55 Prozent und gehört zu den Nasdaq100 Verlierern der Woche – nach einem Monatsplus von 11 Prozent. Am 30. November entscheidet die US-Arzneimittelbehörde über Povetacicept, das fünfte Standbein des Biotech-Konzerns. Unsere Vertex Aktie Prognose zeigt, was die Vertex Chartanalyse vor dem Termin signalisiert und warum die Vertex Aktienprognose auf eine breitere Basis jenseits der Mukoviszidose setzt.
Der Hintergrund
Vom Mukoviszidose-Spezialisten zum breit aufgestellten Konzern
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 12 Prozent auf 3,44 Milliarden Dollar. Getragen wurde das Wachstum weiter von den Mukoviszidose-Medikamenten, darunter dem neuen Präparat Alyftrek. Hinzu kommen die Gentherapie Casgevy, das nicht opioide Schmerzmittel Journavx und nach der abgeschlossenen Übernahme von Crinetics das Hormonpräparat Palsonify. Casgevy und Journavx sollen 2026 zusammen mindestens 500 Millionen Dollar umsetzen. Die Umsatzprognose stieg leicht auf 13,15 bis 13,25 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 4,76 Dollar knapp unter den Erwartungen, belastet durch höhere Vertriebskosten und die Finanzierung der Übernahme.
Wir sind gut aufgestellt, die Nephrologie als unser fünftes Standbein zu etablieren.
Kurzfristige Prognose
Vertex Chartanalyse: Konsolidierung vor dem Showdown
Die Vertex Chartanalyse zeigt einen intakten Aufwärtstrend auf Jahressicht, in dem die Aktie nach dem starken Monat leicht konsolidiert. Erste Unterstützung liegt um 520 Dollar, darunter die runde Marke von 500 Dollar. Nach oben bilden die Bereiche um 575 Dollar und die 600-Dollar-Marke die nächsten Hürden. Der 30. November ist der wichtigste Termin für die kurzfristige Vertex-Aktie Prognose: Eine Zulassung dürfte bereits teilweise eingepreist sein, eine Ablehnung oder Verschiebung würde die Aktie dagegen spürbar treffen.
Szenario 1: Zulassung und Ausbruch über 575 Dollar
Eine FDA-Zulassung für Povetacicept könnte den Aufwärtstrend beschleunigen und die 600-Dollar-Marke ins Visier rücken.
Szenario 2: Zulassung eingepreist
Fällt die Entscheidung wie erwartet aus, könnte die Aktie nach dem Termin seitwärts zwischen 520 und 575 Dollar laufen.
Szenario 3: Rückschlag unter 520 Dollar
Eine Verschiebung oder Ablehnung würde die Aktie in Richtung 500 Dollar drücken.
Mittel- bis langfristige Prognose
Vertex Aktienprognose: fünf Standbeine, eine volle Pipeline
Mittel- bis langfristig ist die Vertex Aktienprognose eine Wette auf die Verbreiterung des Geschäfts. Neben Mukoviszidose, Blutkrankheiten, Schmerz und seltenen Hormonerkrankungen soll die Nierenmedizin zum fünften Standbein werden. Anfang 2027 folgen Zwischendaten zum Nierenmedikament Inaxaplin, Mitte 2027 Ergebnisse zu Nervenschmerzen bei Diabetikern. Analysten erwarten in den kommenden zwölf Monaten einen Gewinn je Aktie von 19,84 Dollar, das entspricht nach eigener Rechnung einem KGV von rund 28. Die Bilanz bleibt mit 9,8 Milliarden Dollar an liquiden Mitteln solide, auch wenn Vertex für die Crinetics-Übernahme einen Kredit über 4,5 Milliarden Dollar aufgenommen hat.
Häufige Fragen zur Vertex Aktie Prognose
Warum ist Vertex Nasdaq100 Verlierer der Woche?
Nach einem Monatsplus von 11 Prozent nahmen Anleger vor der FDA-Entscheidung am 30. November Gewinne mit.
Was zeigt die Vertex Chartanalyse?
Einen Aufwärtstrend auf Jahressicht mit Unterstützungen um 520 und 500 Dollar sowie Widerständen bei 575 und 600 Dollar.
Was ist Povetacicept?
Ein Medikamentenkandidat gegen die Nierenerkrankung IgA-Nephropathie, über dessen Zulassung die FDA am 30. November entscheidet.
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