Vertex Aktie Prognose: Nasdaq100 Verlierer vor dem Zulassungs-Showdown – zündet am 30. November die nächste Stufe?

Warum ist Vertex Nasdaq100 Verlierer der Woche?

Nach einem Monatsplus von 11 Prozent nahmen Anleger vor der FDA-Entscheidung am 30. November Gewinne mit.

Was zeigt die Vertex Chartanalyse?

Einen Aufwärtstrend auf Jahressicht mit Unterstützungen um 520 und 500 Dollar sowie Widerständen bei 575 und 600 Dollar.

Was ist Povetacicept?

Ein Medikamentenkandidat gegen die Nierenerkrankung IgA-Nephropathie, über dessen Zulassung die FDA am 30. November entscheidet.