Betroffen waren laut CBS nur abfliegende Mainline-Flüge; Maschinen in der Luft und die Regionaltochter United Express liefen normal weiter. Laut einem internen Memo der Pilotengewerkschaft, über das Reuters berichtete, fielen mehrere Piloten-Apps und die Kommunikation mit den Crews aus, finale Gewichtsdaten der Flugzeuge waren nicht verfügbar. United betonte, es gebe keinen Hinweis auf einen Cyberangriff. Laut FlightAware waren gegen 18:50 Uhr Ortszeit 645 United-Flüge verspätet und 25 gestrichen, bis zum späten Abend stieg die Zahl der Verspätungen auf über 800. Ein Unternehmenssprecher sprach gegenüber CNN von weniger als 150 direkt betroffenen Flügen.

Brisant ist der Zeitpunkt. Am Freitag, 13. November, hatte die FAA wegen eines fehlerhaften Router-Tauschs einen landesweiten Ground Stop verhängt, der knapp fünf Stunden dauerte. Laut dem Datenanbieter Cirium wurden von Freitag bis Sonntag mehr als 18.100 US-Flüge gestrichen oder um mehr als drei Stunden verspätet. Verkehrsminister Sean Duffy fordert vom Kongress inzwischen 50 Mrd. Dollar für die Modernisierung der Flugsicherung, unterstützt von United, Delta, American und Southwest. Nachbörslich verlor die United Airlines Aktie am Montag rund 2,5 Prozent, vorbörslich lag sie heute knapp 2 Prozent im Minus.