Die United Airlines Aktie (Ticker: UAL, ISIN: US9100471096) kommt aus den Turbulenzen nicht heraus: Um 11:10 Uhr New Yorker Zeit (17:10 Uhr MEZ) notierte das Papier bei 107,52 Dollar und damit 2,9 Prozent unter dem Montagsschluss von 110,76 Dollar. Auslöser ist ein eigener IT-Ausfall am Montagabend, der den Abflugbetrieb der Fluggesellschaft rund eine Stunde lang lahmlegte – nur drei Tage nach dem längsten landesweiten Flugstopp der US-Luftfahrtbehörde FAA seit 2001. Diese United Airlines Aktienanalyse zeigt, wie schwer die Pannen wiegen, warum der Kerosinpreis das größere Problem ist und welche Szenarien für die United Airlines Aktienprognose diskutiert werden.
United Airlines Aktienanalyse: Zweite Panne in vier Tagen, Gewinnprognose halbiert – wie viel Turbulenz verträgt die Aktie noch?
Nach dem landesweiten FAA-Flugstopp legt ein eigener IT-Ausfall den Abflugbetrieb von United lahm, die Aktie gibt erneut nach. Unsere United Airlines Aktienanalyse ordnet Kerosinschock, Zahlen, Bewertung, Analystenkonsens und die Szenarien für die United Airlines Aktienprognose ein.
Steckbrief
- Unternehmen
- United Airlines Holdings, Inc.
- Ticker
- UAL (Nasdaq)
- ISIN
- US9100471096
- Sitz
- Chicago, Illinois
- Index
- S&P 500
- Nächste Zahlen
- voraussichtlich 19.01.2027
Stand: 17.11.2026, Kurs 11:10 Uhr New York
Zweite Störung binnen Tagen
Am 16. November fielen bei United nach US-Börsenschluss Systeme für abfliegende Flüge aus. Laut FlightAware waren am Abend mehrere hundert Flüge verspätet.
Kerosin frisst den Gewinn
Für das vierte Quartal erwartet United nur 0,50 bis 1,50 Dollar bereinigten Gewinn je Aktie – bei einem Kerosinpreis von rund 4,80 Dollar je Gallone.
Rekordumsatz trotz allem
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 17,4 Prozent auf 17,9 Mrd. Dollar, für das vierte Quartal peilt United mehr als 20 Prozent Wachstum an.
Analysten bleiben positiv
Der Konsens lautet „Buy“ mit einem Ø-Ziel von 151,30 Dollar; UBS hob das Kursziel heute auf 147 Dollar an.
Der Auslöser
Was ist bei der United Airlines Aktie passiert – und wie schwer wiegt die Panne?
Am Montag gegen 17 Uhr Ortszeit an der Ostküste, kurz nach Börsenschluss, meldete United ein Technikproblem bei abfliegenden Flügen. Nach etwa einer Stunde war es behoben – doch die Folgen zogen sich bis in den Abend.
Betroffen waren laut CBS nur abfliegende Mainline-Flüge; Maschinen in der Luft und die Regionaltochter United Express liefen normal weiter. Laut einem internen Memo der Pilotengewerkschaft, über das Reuters berichtete, fielen mehrere Piloten-Apps und die Kommunikation mit den Crews aus, finale Gewichtsdaten der Flugzeuge waren nicht verfügbar. United betonte, es gebe keinen Hinweis auf einen Cyberangriff. Laut FlightAware waren gegen 18:50 Uhr Ortszeit 645 United-Flüge verspätet und 25 gestrichen, bis zum späten Abend stieg die Zahl der Verspätungen auf über 800. Ein Unternehmenssprecher sprach gegenüber CNN von weniger als 150 direkt betroffenen Flügen.
Brisant ist der Zeitpunkt. Am Freitag, 13. November, hatte die FAA wegen eines fehlerhaften Router-Tauschs einen landesweiten Ground Stop verhängt, der knapp fünf Stunden dauerte. Laut dem Datenanbieter Cirium wurden von Freitag bis Sonntag mehr als 18.100 US-Flüge gestrichen oder um mehr als drei Stunden verspätet. Verkehrsminister Sean Duffy fordert vom Kongress inzwischen 50 Mrd. Dollar für die Modernisierung der Flugsicherung, unterstützt von United, Delta, American und Southwest. Nachbörslich verlor die United Airlines Aktie am Montag rund 2,5 Prozent, vorbörslich lag sie heute knapp 2 Prozent im Minus.
Geschäftsmodell
Womit verdient United Airlines sein Geld?
United ist eine der drei großen US-Netzwerk-Airlines mit Drehkreuzen in Chicago O’Hare, Denver, Houston, Los Angeles, Newark, San Francisco und Washington Dulles. Der Konzern ist Mitglied der Star Alliance und damit Partner der Lufthansa. Im dritten Quartal stammten 16,2 Mrd. Dollar der 17,9 Mrd. Dollar Umsatz aus dem Passagiergeschäft. Wachstumstreiber sind Premiumkabinen und das Vielfliegerprogramm MileagePlus mit Co-Branding-Kreditkarte, die laut Skift jeweils um 17 Prozent zulegten. Mit dem Programm „United Next“ sollen bis 2034 mehr als 630 neue Flugzeuge ausgeliefert werden.
Zahlen und Bewertung
Wie stark sind die Zahlen hinter der United Airlines Aktie?
Beim Umsatz läuft es glänzend, beim Gewinn nicht. Im dritten Quartal erzielte United einen Rekordumsatz, das bereinigte Ergebnis je Aktie fiel aber auf 2,54 Dollar nach 2,78 Dollar im Vorjahr und verfehlte den Konsens von 2,57 Dollar knapp. Grund ist der Treibstoff: Der durchschnittliche Kerosinpreis lag mit 3,90 Dollar je Gallone um 60 Prozent über dem Vorjahr, für das vierte Quartal kalkuliert United sogar mit rund 4,80 Dollar. Ein Cent pro Gallone kostet laut Unternehmen rund 2,5 Cent Gewinn je Aktie.
|Kennzahl
|GJ 2025
|Q3 2026
|Ausblick
|Umsatz
|59,1 Mrd. USD (+3,5 %)
|17,9 Mrd. USD (+17,4 %)
|Q4: über +20 %
|EPS bereinigt
|10,62 USD
|2,54 USD (Vj. 2,78)
|Q4: 0,50–1,50 USD
|EPS-Prognose Gesamtjahr 2026
|–
|–
|Januar 12–14 USD, Juli 9–11 USD, rechnerisch jetzt ca. 6,2–7,2 USD
|Kerosin je Gallone
|–
|3,90 USD (+60 %)
|Q4: ca. 4,80 USD
|Free Cashflow
|2,7 Mrd. USD
|9 Monate: 1,4 Mrd. USD
|Capex 2026 ca. 7,5 Mrd. USD
Quelle: United Airlines, 8-K vom 20.10.2026 und Mitteilung vom 20.01.2026; Skift
Die Bilanz bleibt angespannt: Die bereinigten Schulden lagen Ende September bei 35,1 Mrd. Dollar, die Liquidität bei 17,7 Mrd. Dollar, der Verschuldungsgrad stieg auf das 2,4-Fache. Eine Dividende zahlt United nicht, Aktienrückkäufe wurden in den ersten neun Monaten mit nur 27 Mio. Dollar praktisch ausgesetzt.
Gemessen an den Gewinnschätzungen ist die United Airlines Aktie günstiger als die Konkurrenz: StockAnalysis errechnete auf Basis des Kurses vom 23. Oktober ein erwartetes KGV von 11,4 und ein EV/EBITDA von 7,3. Delta kommt auf 13,2 beziehungsweise 9,7, Southwest auf 13,2 beziehungsweise 9,0. Delta hat seine Gewinnprognose für 2026 wegen des Kerosins ebenfalls kräftig auf 5,10 bis 5,60 Dollar je Aktie gesenkt.
|Airline
|Forward-KGV
|KUV
|EV/EBITDA
|United Airlines
|11,4
|0,49
|7,3
|Delta Air Lines
|13,2
|0,79
|9,7
|Southwest
|13,2
|0,67
|9,0
|American Airlines
|–
|0,13
|10,7
Stichtage: United und American 23.10.2026, Southwest 26.10.2026, Delta 13.11.2026. American schreibt auf Zwölfmonatssicht Verlust.
Quelle: StockAnalysis
Analysten
Was sagen Analysten zur United Airlines Aktie?
Die Analysten halten trotz der Gewinnwarnung mehrheitlich zur United Airlines Aktie. Laut MarketScreener lautet der Konsens von 25 Analysten „Buy“ bei einem Ø-Kursziel von 151,30 Dollar. Bei Robinhood stufen 88,9 Prozent von 27 Analysten mit Kaufen ein, der Rest mit Halten; WallStreetZen nennt eine Kurszielspanne von 125 bis 203 Dollar. Nach den Q3-Zahlen im Oktober hatten allerdings mehrere Häuser ihre Ziele gesenkt.
Neuester Impuls kommt von UBS: Die Schweizer Großbank bestätigte am 17. November laut MT Newswires ihre Einstufung „Buy“ und hob das Kursziel von 139 auf 147 Dollar an. Deutlich skeptischer ist das quantitative Modell von Zacks, das United nach den Zahlen mit Rang 5 („Strong Sell“) führt.
|Quelle
|Einstufung
|Verteilung
|Ø-Kursziel
|MarketScreener
|Buy
|25 Analysten
|151,30 USD
|Robinhood
|Buy
|88,9 % Kaufen / 11,1 % Halten
|–
|WallStreetZen
|Strong Buy
|12 Strong Buy / 3 Buy
|156,67 USD
Quelle: MarketScreener (17.11.2026), Robinhood, WallStreetZen (abgerufen 17.11.2026)
Charttechnik
Wo liegen die wichtigen Marken der United Airlines Aktie?
Charttechnisch steht die Aktie an einer wichtigen Stelle. Laut Admiral Markets lag die 50-Tage-Linie zum Schluss am 13. November bei 106,46 Dollar und wirkte als Unterstützung, die 20-Tage-Linie bei 114,07 Dollar als Widerstand. Mit 107,52 Dollar notiert die United Airlines Aktie nur noch knapp über dieser Unterstützung. Die 200-Tage-Linie lag laut StockAnalysis Ende Oktober bei gut 108 Dollar. Fällt der Kurs nachhaltig unter die Zone um 106 Dollar, rückt das Oktobertief um 98 Dollar in den Blick; nach oben bildet der Bereich um 114 Dollar die erste Hürde. Vom Rekordhoch bei 138,77 Dollar aus dem Juni ist die Aktie rund 23 Prozent entfernt.
Bull-Case und Bear-Case
Was spricht für und was gegen die United Airlines Aktie?
Szenarien
Wie steht es um die United Airlines Aktienprognose?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Im Markt werden derzeit drei Szenarien diskutiert. Positiv: Der Kerosinpreis gibt nach, die Thanksgiving-Reisewelle vom 24. bis 30. November verläuft reibungslos, und die Preismacht im Premiumsegment schiebt die Gewinne 2027 wieder an; Analysten erwarten laut WallStreetZen für 2027 im Schnitt 11,72 Dollar Gewinn je Aktie. Neutral: Die Aktie pendelt um die 50-Tage-Linie, bis die Jahreszahlen im Januar Klarheit über Kosten und Ausblick bringen. Negativ: Bleibt Kerosin teuer oder häufen sich weitere Betriebsstörungen, könnten die Gewinnschätzungen erneut sinken – Simply Wall St sieht in den wiederholten Ausfällen ein Ausführungsrisiko. Der Abstand zwischen dem Ø-Kursziel von gut 150 Dollar und dem aktuellen Kurs zeigt, wie weit Analystenerwartung und Marktstimmung bei der United Airlines Aktienprognose auseinanderliegen.
Termine
Was sollten Anleger bei der United Airlines Aktie jetzt beobachten?
FAQ
Häufige Fragen zur United Airlines Aktie
Warum fällt die United Airlines Aktie heute? Wegen eines IT-Ausfalls am Montagabend, der den Abflugbetrieb rund eine Stunde lahmlegte – nur Tage nach dem landesweiten FAA-Flugstopp vom 13. November.
War der Ausfall ein Cyberangriff? Laut United gibt es dafür keinen Hinweis. Betroffen waren Systeme für abfliegende Mainline-Flüge, unter anderem Piloten-Apps.
Was sagt die United Airlines Aktienanalyse zur Bewertung? Mit einem erwarteten KGV von rund 11 (StockAnalysis, Ende Oktober) ist United günstiger bewertet als Delta und Southwest, allerdings bei deutlich gesunkenen Gewinnerwartungen.
Wie sieht die United Airlines Aktienprognose der Analysten aus? Der Konsens lautet „Buy“, das Ø-Kursziel liegt laut MarketScreener bei 151,30 Dollar (Stand 17.11.).
Zahlt United Airlines eine Dividende? Nein. Auch Aktienrückkäufe wurden 2026 weitgehend ausgesetzt.
Hinweis zur Weitergabe: Die genannte Einstufung von UBS (Buy, Kursziel 147 USD, 17.11.2026) ist eine Anlageempfehlung Dritter, die aktiencheck.de unverändert wiedergibt; sie ist keine Empfehlung von aktiencheck.de. Offenlegungen des Hauses: UBS Research Disclosures.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
United Airlines Holdings, Inc. (UAL): Kaufen, Kursziel 147,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von UBS (laut MT Newswires via MarketScreener) vom 17.11.2026, 16:05 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 17:48 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 17:48 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: UBS (laut MT Newswires via MarketScreener).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.