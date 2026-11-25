Der Tag vor Thanksgiving ist in den USA der Auftakt zu den reisestärksten Tagen des Jahres. Die Flugzeuge sind voll. Die United Airlines Aktie fiel trotzdem. Sie schloss am Mittwoch 3,04 Prozent tiefer bei 104,52 Dollar. Eine Meldung des Unternehmens gab es nicht. Der Grund liegt auf der Kostenseite: Rohöl verteuerte sich um gut 2 Prozent auf rund 83,77 Dollar je Barrel.
United Airlines Aktie: Volle Flugzeuge, fallender Kurs – warum Thanksgiving für die Airline kein Fest ist
Die United Airlines Aktie verlor am Mittwoch 3,04 Prozent auf 104,52 Dollar. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Der Ölpreis stieg um gut 2 Prozent, und die höhere Inflation nährt Sorgen um die Reiselust.
Die Kosten
Kerosin entscheidet über die Marge
Treibstoff gehört bei Fluggesellschaften zu den größten Kostenblöcken. Steigt der Ölpreis, sinkt die Marge, auch wenn jeder Sitz verkauft ist. Dass Airlines an einem Tag fallen, an dem Ölförderer zu den Gewinnern gehören, ist die Kehrseite derselben Bewegung.
Hinzu kommen Betriebsrisiken. Zum Feiertagswochenende treffen wetterbedingte Ausfälle besonders viele Passagiere und kosten Geld.
Die Nachfrage
Wie lange bleibt die Reiselust?
Die zweite Sorge betrifft die Kunden. Die Inflation stieg im Oktober auf 3,8 Prozent, und der Markt rechnet eher mit höheren Zinsen. Beides nährt die Befürchtung, dass Verbraucher bei Reisen sparen.
Für die United Airlines Aktie spricht, dass der Kursverlust keinen eigenen Auslöser hat. Er geht auf den Ölpreis und das Marktumfeld zurück. Dreht eines von beiden, kann sich das Bild schnell ändern. Am Donnerstag bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen.
Volle Flugzeuge garantieren keinen Gewinn. Bei der United Airlines Aktie zählt, was nach Abzug der Kerosinrechnung übrig bleibt.
Häufige Fragen zur United Airlines Aktie
Wie hat die United Airlines Aktie am 25. November 2026 geschlossen?
Mit einem Minus von 3,04 Prozent bei 104,52 Dollar.
Warum ist die Aktie gefallen?
Es gab keine Unternehmensmeldung. Der Ölpreis stieg um gut 2 Prozent, dazu kommen Sorgen um die Kaufkraft der Verbraucher.
Warum ist der Ölpreis für Airlines so wichtig?
Treibstoff gehört zu den größten Kostenblöcken einer Fluggesellschaft.
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