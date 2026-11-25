Die United Airlines-Aktie (ISIN: US9100471096, WKN: A1C6TV, Handelssymbol: UAL an der Nasdaq) verliert am Mittwoch 3,0 Prozent und schließt bei 104,52 US-Dollar. Die United Airlines Aktie zählt damit zu den größten S&P 500 Verlierern des Tages. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Am Tag vor Thanksgiving, dem Auftakt der reisestärksten Tage des Jahres in den USA, drücken der Ölpreis und Sorgen um den Flugbetrieb auf den Kurs.
United Airlines-Aktie ist S&P 500 Verlierer: Minus 3 Prozent – teures Öl vor dem Thanksgiving-Ansturm
Die United Airlines-Aktie schließt am 25. November 2026 mit einem Minus von 3,0 Prozent bei 104,52 US-Dollar und gehört zu den größten S&P 500 Verlierern. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Der steigende Ölpreis und Wetterrisiken zur reisestärksten Woche des Jahres belasten die Fluggesellschaft.
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Die Gründe für den Kursverlust
Kerosin, Wetter und Konsumsorgen
Öl wird teurer
Rohöl verteuerte sich am Mittwoch um gut 2 Prozent. Kerosin ist neben dem Personal der größte Kostenblock einer Fluggesellschaft.
Risiken im Feiertagsverkehr
Zum Thanksgiving-Wochenende sind die Flugzeuge voll. Wetterbedingte Ausfälle treffen dann besonders viele Passagiere und kosten Geld. In der Vorwoche hatte zudem ein Systemausfall den Betrieb gestört.
Inflation trifft Verbraucher
Die PCE-Inflation von 3,8 Prozent und die Aussicht auf höhere Zinsen nähren die Sorge, dass Verbraucher bei Reisen sparen.
Einordnung
Volle Flugzeuge garantieren keinen Gewinn
United Airlines gehört zu den größten Fluggesellschaften der Welt und verdient besonders im Langstrecken- und Geschäftsreiseverkehr. Die Nachfrage ist zum Feiertag hoch. Für den Aktienkurs zählt aber die Marge, und die hängt am Kerosinpreis. Dass Fluggesellschaften an einem Tag fallen, an dem Ölförderer zu den Gewinnern gehören, ist die Kehrseite derselben Bewegung.
Häufige Fragen zur United Airlines-Aktie
Warum ist die United Airlines-Aktie heute S&P 500 Verlierer?
Es gibt keine Unternehmensmeldung. Der Ölpreis stieg um gut 2 Prozent, dazu kommen Wetterrisiken im Feiertagsverkehr und Sorgen um die Kaufkraft der Verbraucher.
Wie stark ist die United Airlines Aktie gefallen?
Die Aktie schloss am 25. November 2026 mit einem Minus von 3,04 Prozent bei 104,52 US-Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der United Airlines-Aktie?
Die ISIN lautet US9100471096, die WKN A1C6TV. An der Nasdaq wird die Aktie unter UAL gehandelt.
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