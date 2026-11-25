Warum ist die United Airlines-Aktie heute S&P 500 Verlierer?

Es gibt keine Unternehmensmeldung. Der Ölpreis stieg um gut 2 Prozent, dazu kommen Wetterrisiken im Feiertagsverkehr und Sorgen um die Kaufkraft der Verbraucher.

Wie stark ist die United Airlines Aktie gefallen?

Die Aktie schloss am 25. November 2026 mit einem Minus von 3,04 Prozent bei 104,52 US-Dollar.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der United Airlines-Aktie?

Die ISIN lautet US9100471096, die WKN A1C6TV. An der Nasdaq wird die Aktie unter UAL gehandelt.