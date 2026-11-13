UniCredit Aktie: Analyst erhöht Kursziel deutlich - startet jetzt die nächste Aufwärtsbewegung?

Die neue Aktienanalyse von Citigroup setzt ein positives Zeichen für die UniCredit Aktie. Analyst Andrew Coombs erhöht das Kursziel von 90,50 EUR auf 96 EUR und bestätigt gleichzeitig das Rating "buy". Die Anhebung um rund 6,1% verdeutlicht, dass die US-Investmentbank ihre bisherige Bewertung nach oben korrigiert und an ihrer positiven Einschätzung festhält.

Für Anleger ist die Botschaft eindeutig: Citigroup bleibt optimistisch für UniCredit. Allerdings enthält die vorliegende Aktienanalyse keine detaillierte Begründung für die höhere Bewertung. Das Kursziel 96 EUR ist daher vor allem als Ausdruck einer gestiegenen Kurserwartung zu verstehen. Ob die UniCredit Aktie daraus tatsächlich neue Aufwärtsdynamik entwickelt, wird sich an der Börse zeigen müssen.