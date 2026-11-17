Die TSMC Aktie kommt nicht zur Ruhe: Das US-Papier (ADR) des weltgrößten Auftragsfertigers für Halbleiter notierte am Dienstag an der NYSE bei 360,28 US-Dollar, rund 3,5 Prozent unter dem Vortagesschluss (12:02 Uhr New Yorker Zeit, 18:02 Uhr MEZ). Auslöser sind neue US-Regeln für den Zugang zu KI-Chips, die Washington am Montag veröffentlicht hat – und die Nervosität vor den Nvidia-Zahlen heute Abend. Die TSMC Aktienanalyse (Ticker TSM, ISIN US8740391003; Heimatbörse Taiwan, Kürzel 2330) zeigt ein Unternehmen mit Rekordzahlen, dessen Aktie gerade zum Spielball der Geopolitik wird. Schon am Montag hatte das ADR 6,34 Prozent auf 373,45 US-Dollar verloren.
TSMC Aktienanalyse: Neue US-Chipregeln kosten in vier Tagen 177 Mrd. Dollar Börsenwert – was entscheidet die Nvidia-Nacht?
Die TSMC Aktie rutscht weiter ab: Washington verschärft die Regeln für KI-Chips, China droht mit Gegenmaßnahmen, und heute Abend legt Großkunde Nvidia Zahlen vor. Die TSMC Aktienanalyse ordnet Rekordzahlen, Bewertung, Charttechnik und die TSMC Aktienprognose der Analysten ein.
Steckbrief
- Unternehmen
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC)
- ISIN (ADR)
- US8740391003
- Ticker
- TSM (NYSE); 2330 (Taiwan)
- Sitz
- Hsinchu, Taiwan
- 52-Wochen-Spanne ADR
- 266,82–487,47 USD
- Umsatz Q3 2026
- 46,72 Mrd. USD (+41,2 %)
- Bruttomarge Q3 2026
- 66,4 %
- Kurs Lang & Schwarz
- 326,50 EUR (17.11., 17:03 Uhr)
Stand: 17.11.2026, ADR-Kurs NYSE 12:02 Uhr New York; übrige Angaben mit Stand laut Text
Neue US-Regeln: Lizenzpflicht für fünf Länder
KI-Chip-Lieferungen nach Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien und Brasilien brauchen künftig in der Regel eine US-Genehmigung; Foundries wie TSMC müssen Chips für chinesische Entwickler strenger prüfen.
177 Mrd. Dollar Börsenwert in vier Handelstagen verloren
In Taiwan fiel die Aktie seit dem 11. November um 9,4 Prozent auf 2.170 Taiwan-Dollar; der Börsenwert sank um rund NT$ 5,84 Billionen.
China droht mit Gegenmaßnahmen
Das Handelsministerium in Peking lehnt die Regeln entschieden ab und kündigt Reaktionen an, falls sie in Kraft treten – ohne Details.
Operativ läuft es glänzend
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 41,2 Prozent auf 46,72 Mrd. US-Dollar, im Oktober erzielte TSMC einen Monatsrekord.
Auslöser
Warum fällt die TSMC Aktie – und was regeln die neuen US-Vorschriften?
Die US-Regierung hat am Montag, 16. November, den Zugang Chinas zu modernen KI-Chips erneut eingeschränkt. Neu ist vor allem, wie breit das Netz gespannt wird: Es geht nicht mehr nur um Exporte nach China, sondern um Drittländer und um Rechenleistung, die über Rechenzentren im Ausland gemietet wird.
Nach Angaben von 24/7 Wall St. (17.11.2026) umfasst das Paket drei Bausteine: Lieferungen fortschrittlicher KI-Chips an Rechenzentren in Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien und Brasilien benötigen eine US-Exportlizenz, weil Washington dort ein erhöhtes Risiko der Weiterleitung nach China sieht. Zweitens werden Rechenzentren im Ausland kontrolliert, die in großem Umfang Rechenleistung an chinesische Unternehmen vermieten; bestehende Betreiber haben laut BigGo Finance 90 Tage Zeit für Lizenzanträge. Drittens müssen Auftragsfertiger, die fortschrittliche Chips für chinesische Fabless-Entwickler herstellen, genauer hinsehen – dieser Teil trifft TSMC am direktesten.
Laut Reuters fielen die Aktien von Samsung Electronics und TSMC am Dienstag in Asien. CLSA-Analyst Sanjeev Rana erwartet, dass Auftragsfertiger zusätzliche Kundenprüfungen und mögliche Lizenzpflichten schultern müssen. Peking reagierte prompt: Chinas Handelsministerium kündigte Gegenmaßnahmen an, falls die Regeln in Kraft treten, nannte aber keine Einzelheiten.
Der Druck kam allerdings nicht aus heiterem Himmel. Bereits am Montag stürzte der Philadelphia Semiconductor Index um 5,28 Prozent ab, Nvidia verlor 4,12 Prozent (TokenPost, 16.11.2026). In Taiwan büßte TSMC am Montag 5,7 Prozent auf 2.215 Taiwan-Dollar ein, am Dienstag folgten weitere 2,03 Prozent auf 2.170 Taiwan-Dollar. Seit dem Zwischenhoch vom 11. November bei 2.395 Taiwan-Dollar summiert sich das Minus auf 9,4 Prozent. Hierzulande wurde die TSMC Aktie bei Lang & Schwarz am Nachmittag mit 326,50 Euro gehandelt (17:03 Uhr).
Geschäftsmodell
Wie verdient TSMC sein Geld – und warum hängt so viel an Nvidia?
TSMC entwickelt keine eigenen Chips, sondern fertigt sie im Auftrag anderer – für Nvidia, AMD, Apple, Broadcom und viele mehr. Der Konzern ist damit die Werkbank der KI-Industrie: Wer leistungsfähige Rechenbeschleuniger verkaufen will, braucht in aller Regel TSMCs modernste Fertigungsprozesse. Im dritten Quartal 2026 stammten 79 Prozent des Wafer-Umsatzes aus Strukturen von sieben Nanometern und kleiner; allein die 3-Nanometer-Technik steuerte 33 Prozent bei, die neue 2-Nanometer-Generation bereits 8 Prozent.
Diese Stellung ist Stärke und Klumpenrisiko zugleich. Nvidia gilt als größter Kunde, und genau dort herrscht Unruhe: Firmengründer Jensen Huang ist vergangene Woche als Chef zurückgetreten, die bisherige Finanzchefin Colette Kress führt den Konzern interimistisch. Exportregeln, die Nvidias Absatz in Asien bremsen, wirken deshalb indirekt auch auf TSMCs Auftragsbücher. Firmenchef C. C. Wei betonte beim Quartalsbericht, die Nachfrage liege weit über dem, was TSMC derzeit liefern könne.
Zahlen und Bewertung
Ist die TSMC Aktie nach dem Rücksetzer günstig bewertet?
Operativ liefert TSMC Rekorde. Laut Quartalsbericht vom 15. Oktober stieg der Umsatz im dritten Quartal um 50,9 Prozent auf NT$ 1,49 Billionen (in US-Dollar: +41,2 Prozent auf 46,72 Mrd.). Der Nettogewinn kletterte um 68,7 Prozent auf NT$ 763,1 Mrd. Die Bruttomarge erreichte 66,4 Prozent, die operative Marge 58,7 Prozent. Für das vierte Quartal plant das Management 52,3 bis 54,3 Mrd. US-Dollar Umsatz bei 65 bis 67 Prozent Bruttomarge. Im Oktober meldete TSMC einen Monatsumsatz von NT$ 586,9 Mrd., ein Plus von 59,7 Prozent zum Vorjahr; von Januar bis Oktober wuchsen die Erlöse um 43,3 Prozent.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Umsatz
|NT$ 1.494,2 Mrd.
|NT$ 989,9 Mrd.
|Umsatz in USD
|46,72 Mrd.
|33,1 Mrd.
|Nettogewinn
|NT$ 763,1 Mrd.
|NT$ 452,3 Mrd.
|Gewinn je Aktie
|NT$ 29,43
|NT$ 17,44
|Gewinn je ADR
|4,60 USD
|2,92 USD
|Bruttomarge
|66,4 %
|59,5 %
|Operative Marge
|58,7 %
|50,6 %
Vorjahreswerte aus dem Q3-Bericht 2025 bzw. aus den angegebenen Wachstumsraten zurückgerechnet. 1 ADR entspricht 5 Stammaktien.
Quelle: TSMC, Quartalsberichte (Form 6-K, 15.10.2026)
Die Bilanz ist komfortabel: Laut StockAnalysis (Stand 13.11.2026) standen Barmitteln von 126,0 Mrd. US-Dollar Schulden von 25,7 Mrd. gegenüber, der freie Cashflow der vergangenen zwölf Monate lag bei 45,0 Mrd. US-Dollar. Die Dividendenrendite ist mit rund 1 Prozent überschaubar.
Zur Bewertung: Legt man den Taiwan-Schlusskurs von 2.170 Taiwan-Dollar und die Konsensschätzungen für den Gewinn je Aktie zugrunde (110,63 Taiwan-Dollar für 2026, 149,53 für 2027), ergibt sich ein KGV von rund 19,6 für das laufende und rund 14,5 für das kommende Jahr. Das Verhältnis von Unternehmenswert zu Ebitda lag am 13. November bei 15,5. Im Vergleich der Chipwerte ist die TSMC Aktie damit nicht teuer – Nvidia wurde zu diesem Zeitpunkt allerdings noch niedriger bewertet.
|Unternehmen
|Börsenwert
|KGV (12 Monate)
|KGV erwartet
|TSMC
|1,85 Bio. USD
|26,9
|19,0
|Nvidia
|3,93 Bio. USD
|20,6
|13,5
|ASML
|0,56 Bio. USD
|38,8
|23,4
Kurse vom Schluss am 13.11.2026; bei TSMC Forward-KGV auf ADR-Basis. Seither sind die Kurse gefallen, die Kennzahlen entsprechend niedriger.
Quelle: StockAnalysis, Stand 13.11.2026
Analysten
Was sagen Analysten zur TSMC Aktie nach dem Kursrutsch?
Die Wall Street bleibt klar positiv. Laut StockAnalysis (Stand 11.11.2026) bewerten 14 von 21 Analysten die Aktie mit „Strong Buy“, sechs mit „Buy“ und einer mit „Hold“; Verkaufsempfehlungen gibt es nicht. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 586,69 US-Dollar, der Median bei 560 US-Dollar, die Spanne reicht von 440 bis 1.000 US-Dollar. Yahoo Finance weist mit 586,69 US-Dollar dasselbe Durchschnittsziel aus. Für 2026 erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,58 Billionen Taiwan-Dollar (+46,6 Prozent), für 2027 von 7,69 Billionen (+37,8 Prozent).
|Einstufung
|Anzahl
|Strong Buy
|14
|Buy
|6
|Hold
|1
|Sell / Strong Sell
|0
Quelle: StockAnalysis, Stand 11.11.2026
Die Stimmung im Sektor ist dagegen gedrückt. Goldman Sachs beschreibt die Haltung zu KI-Werten laut Reuters als „about as negative as we've seen in quite some time“.
Charttechnik
Wo steht die TSMC Aktie im Chart?
Charttechnisch hat sich das Bild eingetrübt. Mit rund 360 US-Dollar liegt das ADR deutlich unter der 50-Tage-Linie, die am 16. November bei rund 429 US-Dollar verlief, und auch unter der 200-Tage-Linie von gut 403 US-Dollar (Stand 13.11.). Der RSI (14 Tage) lag nach dem Montagsschluss bei 38,6 und damit noch nicht im überverkauften Bereich unter 30. Als nächste Unterstützung gilt das Dreimonatstief bei 351,19 US-Dollar; nach oben bilden die 200-Tage-Linie und die 20-Tage-Linie um 403 bis 407 US-Dollar eine Hürde. Vom Rekordhoch bei 487,47 US-Dollar ist die Aktie rund 26 Prozent entfernt.
Aktienprognose
TSMC Aktienprognose: Welche Spannen sehen Analysten?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Das durchschnittliche Analysten-Kursziel von 586,69 US-Dollar liegt rund 63 Prozent über dem aktuellen Kurs, selbst das niedrigste Ziel von 440 US-Dollar noch gut 20 Prozent darüber (StockAnalysis, Stand 11.11.2026). Die Ziele stammen allerdings überwiegend aus der Zeit vor den neuen Exportregeln. Ob Analysten sie anpassen, dürfte davon abhängen, wie stark die Lizenzpflichten das Geschäft mit chinesischen Kunden tatsächlich bremsen.
Kurzfristig richtet sich der Blick auf Nvidia. Der Chipentwickler legt heute nach US-Börsenschluss Zahlen zum dritten Quartal vor; erwartet werden laut Yahoo Finance ein Gewinn je Aktie von 2,47 US-Dollar und 109,15 Mrd. US-Dollar Umsatz. Am Optionsmarkt wurde laut einem von Reuters zitierten UBS-Händler eine Kursbewegung von rund 7,8 Prozent eingepreist. Für die TSMC Aktie wird vor allem der Ausblick auf die Nachfrage nach Rechenzentrumschips zählen.
FAQ
Häufige Fragen zur TSMC Aktie
Warum ist die TSMC Aktie gefallen? Die USA haben am 16. November die Regeln für KI-Chips verschärft: Lizenzpflicht für Lieferungen in fünf Länder, Kontrolle ausländischer Rechenzentren und strengere Prüfpflichten für Foundries mit chinesischen Kunden. Hinzu kommt die Nervosität vor den Nvidia-Zahlen.
Wie stark hat die TSMC Aktie verloren? Das ADR fiel am Montag um 6,34 Prozent und lag am Dienstagmittag (New Yorker Zeit) rund 3,5 Prozent tiefer bei 360,28 US-Dollar. In Taiwan summiert sich das Minus seit dem 11. November auf 9,4 Prozent.
Wie ist die TSMC Aktie bewertet? Auf Basis der Konsensschätzungen ergibt sich ein KGV von rund 19,6 für 2026 und rund 14,5 für 2027 (eigene Rechnung auf Basis des Taiwan-Kurses).
Wie lautet die TSMC Aktienprognose der Analysten? 21 Analysten sehen im Schnitt ein Kursziel von 586,69 US-Dollar (Spanne 440 bis 1.000 US-Dollar), Stand 11.11.2026. Eine eigene Prognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Wann legt TSMC die nächsten Zahlen vor? Der Novemberumsatz wird um den 10. Dezember erwartet, die Zahlen zum vierten Quartal üblicherweise Mitte Januar.
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