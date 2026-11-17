Nach Angaben von 24/7 Wall St. (17.11.2026) umfasst das Paket drei Bausteine: Lieferungen fortschrittlicher KI-Chips an Rechenzentren in Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien und Brasilien benötigen eine US-Exportlizenz, weil Washington dort ein erhöhtes Risiko der Weiterleitung nach China sieht. Zweitens werden Rechenzentren im Ausland kontrolliert, die in großem Umfang Rechenleistung an chinesische Unternehmen vermieten; bestehende Betreiber haben laut BigGo Finance 90 Tage Zeit für Lizenzanträge. Drittens müssen Auftragsfertiger, die fortschrittliche Chips für chinesische Fabless-Entwickler herstellen, genauer hinsehen – dieser Teil trifft TSMC am direktesten.

Laut Reuters fielen die Aktien von Samsung Electronics und TSMC am Dienstag in Asien. CLSA-Analyst Sanjeev Rana erwartet, dass Auftragsfertiger zusätzliche Kundenprüfungen und mögliche Lizenzpflichten schultern müssen. Peking reagierte prompt: Chinas Handelsministerium kündigte Gegenmaßnahmen an, falls die Regeln in Kraft treten, nannte aber keine Einzelheiten.

Der Druck kam allerdings nicht aus heiterem Himmel. Bereits am Montag stürzte der Philadelphia Semiconductor Index um 5,28 Prozent ab, Nvidia verlor 4,12 Prozent (TokenPost, 16.11.2026). In Taiwan büßte TSMC am Montag 5,7 Prozent auf 2.215 Taiwan-Dollar ein, am Dienstag folgten weitere 2,03 Prozent auf 2.170 Taiwan-Dollar. Seit dem Zwischenhoch vom 11. November bei 2.395 Taiwan-Dollar summiert sich das Minus auf 9,4 Prozent. Hierzulande wurde die TSMC Aktie bei Lang & Schwarz am Nachmittag mit 326,50 Euro gehandelt (17:03 Uhr).