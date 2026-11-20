Die Taiwan Börse erlebt die schwärzeste Woche seit mehr als drei Jahrzehnten: Der Leitindex Taiex liegt am Freitagmorgen im Wochenvergleich rund 17,5 Prozent im Minus, nach einem Tagesverlust von bis zu 6,2 Prozent (Dow Jones Newswires, 20.11.2026, 07:56 Uhr MEZ). Mehrere Quellen sprechen von der schlechtesten Woche seit 1991 – es handelt sich allerdings um Zwischenstände, der Schlusskurs kann abweichen. Im Zentrum steht die TSMC Aktie (ISIN: US8740391003, FSE: TSFA, NYSE: TSM), deren US-Notiz am Donnerstag um 10,78 Prozent fiel, nachdem neue US-Exportlizenzen für Chipfertiger bekannt geworden waren.
Taiwan-Börse: Schlimmste Woche seit 1991 - Taiex rund 17 Prozent im Minus - Wie weit reicht der Chip-Schock bis zum DAX?
Taiwans Leitindex Taiex steuert auf die schlechteste Woche seit 1991 zu: Laut Dow Jones Newswires liegt das Wochenminus bei rund 17,5 Prozent. US-Exportlizenzen für Chipfertiger und KI-Zweifel setzen die TSMC Aktie und die Technologiewerte Asiens unter Druck – ein Blick auf Gewinner, Verlierer und die Folgen für den DAX.
Taiwan Börse aktuell
Was ist am Freitag an der Taiwan Börse passiert?
Der Taiex hatte schon am Donnerstag 4,6 Prozent auf 38.347,67 Punkte verloren und damit sein Wochenminus auf 9,2 Prozent erhöht (Investing.com, zitiert von Startup Fortune). Am Freitag setzte sich der Ausverkauf fort: Je nach Quelle lag der Tagesverlust zwischenzeitlich bei 5 bis 7 Prozent, das Wochenminus bei 17 bis 18 Prozent.
Technologiewerte stellen laut TokenPost (20.11.2026) mehr als 70 Prozent des Taiex – ein Rutsch bei den Chipherstellern schlägt deshalb unmittelbar auf den gesamten Index durch. Ausländische Investoren haben nach Angaben von Investing.com in drei Sitzungen Aktien für über 180 Milliarden Taiwan-Dollar verkauft. Die Aufsicht hat die Beschränkungen für Leerverkäufe in diesem Monat bereits zweimal verschärft; die jüngste Verschärfung trat am Freitagmorgen in Kraft (Startup Fortune, 20.11.2026).
Auch die Nachbarmärkte stehen unter Druck, wie die folgende Übersicht zeigt.
|Index
|Veränderung
|Taiex (Taiwan)
|-6,2%
|Kospi (Südkorea)
|-5,2%
|Nikkei 225 (Japan)
|-5,1%
|Topix (Japan)
|-3,9%
|Hang Seng (Hongkong)
|-2,3%
|S&P/ASX 200 (Australien)
|-1,6%
|Shanghai Composite
|-1,2%
Intraday-Werte, keine Schlusskurse.
Quelle: Dow Jones Newswires, Morning Briefing USA/Asien, 20.11.2026
Exportkontrollen und KI-Zweifel
Warum fällt die TSMC Aktie – und was haben die US-Exportregeln damit zu tun?
Nach Berichten (nicht offiziell bestätigt) gelten seit Donnerstag neue Vorgaben des US-Handelsministeriums: Auftragsfertiger benötigen für Chips ab 16 Nanometer individuelle Exportlizenzen, wenn dahinter chinesische Kunden stehen. TSMC soll betroffene Aufträge gestoppt haben, bis eine Lizenz vorliegt (Börse Global, 20.11.2026, 06:02 Uhr MEZ). Der China-Anteil am TSMC-Umsatz lag im dritten Quartal bei rund 5 Prozent, nach 8 Prozent im Vorjahr – der direkte Umsatzeffekt ist also begrenzt, die Unsicherheit über weitere Verschärfungen ist es nicht.
Hinzu kommt die Debatte, ob sich die Milliardeninvestitionen in KI-Infrastruktur rechnen. Der Anthropic-Börsengang konnte die Stimmung nicht drehen: Die Aktie schloss am ersten Handelstag 17 Prozent über dem Ausgabepreis von 83 US-Dollar, die Technologiewerte gaben dennoch nach (Dow Jones Newswires). Dazu kommen Zinssorgen: Der Markt rechnet für die Fed-Sitzung am 9. Dezember weiterhin überwiegend mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte.
Das große Bild
Welche Folgen hat der Taiwan-Crash für Chipaktien und den DAX?
Taiwan ist das Herz der globalen Chipfertigung: Wer KI-Beschleuniger, Smartphone-Prozessoren oder Autochips braucht, hängt direkt oder indirekt von der Insel ab. Entsprechend breit sind die Ausstrahlungen. In den USA schlossen die Indizes am Donnerstag deutlich im Minus: Der Dow Jones verlor 2,2 Prozent auf 49.097 Punkte, der Nasdaq Composite 2,3 Prozent auf 23.879 Punkte; AMD fiel um 7,7 Prozent (Dow Jones Newswires). Der DAX schloss am Donnerstag bei 25.463,96 Punkten, ein Minus von 1,06 Prozent.
Für deutsche Anleger stellen sich damit mehrere Fragen: Wie stark sind Infineon Aktie, SAP Aktie oder Siemens Energy Aktie an KI-Investitionszyklen gekoppelt? Wie verwundbar sind Autozulieferer und Maschinenbauer, wenn Chip-Lieferketten ins Stocken geraten? Und was passiert mit den Halbleiterwerten im DAX und MDAX, falls Washington die Lizenzpflicht ausweitet? Belegt ist bisher nur die Kursreaktion in Asien und den USA; eine konkrete Auswirkung auf einzelne DAX-Werte ist am Freitagmorgen noch nicht quantifizierbar (Einschätzung der Redaktion).
Termine
Was beobachten Anleger jetzt?
Heute, 16:00 Uhr MEZ: Endgültiges Verbrauchervertrauen der Universität Michigan (Prognose 51,5) – ein Stimmungstest für die Wall Street nach dem Donnerstag-Ausverkauf (Dow Jones Newswires).
Offizielle US-Mitteilung zu den Lizenzen: Ob und wann das Handelsministerium Details veröffentlicht, ist offen.
9. Dezember: Fed-Zinsentscheid, am Markt überwiegend mit +25 Basispunkten erwartet.
Montag: Wie reagieren Taiwan, Korea und Japan auf die Wochenschlusslage, und stabilisieren Leerverkaufsbeschränkungen den Handel?
FAQ: Taiwan Börse und TSMC Aktie
Wie stark ist die Taiwan Börse gefallen? Der Taiex steuert laut Dow Jones Newswires auf ein Wochenminus von rund 17,5 Prozent zu, andere Quellen nennen bis zu 18 Prozent. Es handelt sich um Zwischenstände vom Freitagmorgen.
Warum fällt die TSMC Aktie? Auslöser sind berichtete US-Exportlizenzen für Chipfertiger mit chinesischen Kunden und die Zweifel an der Rentabilität der KI-Investitionen. Die TSMC-ADR verlor am Donnerstag 10,78 Prozent.
Was bedeutet der Taiex-Absturz für den DAX? Der DAX schloss am Donnerstag 1,06 Prozent tiefer bei 25.463,96 Punkten. Wie stark deutsche Chip- und Softwarewerte betroffen sind, hängt von ihrer Verbindung zu KI-Investitionen und asiatischen Lieferketten ab.
Wie reagiert die Aufsicht in Taiwan? Die Leerverkaufsbeschränkungen wurden im November zweimal verschärft, zuletzt mit Wirkung am Freitagmorgen.
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