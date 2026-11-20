Taiwan ist das Herz der globalen Chipfertigung: Wer KI-Beschleuniger, Smartphone-Prozessoren oder Autochips braucht, hängt direkt oder indirekt von der Insel ab. Entsprechend breit sind die Ausstrahlungen. In den USA schlossen die Indizes am Donnerstag deutlich im Minus: Der Dow Jones verlor 2,2 Prozent auf 49.097 Punkte, der Nasdaq Composite 2,3 Prozent auf 23.879 Punkte; AMD fiel um 7,7 Prozent (Dow Jones Newswires). Der DAX schloss am Donnerstag bei 25.463,96 Punkten, ein Minus von 1,06 Prozent.

Für deutsche Anleger stellen sich damit mehrere Fragen: Wie stark sind Infineon Aktie, SAP Aktie oder Siemens Energy Aktie an KI-Investitionszyklen gekoppelt? Wie verwundbar sind Autozulieferer und Maschinenbauer, wenn Chip-Lieferketten ins Stocken geraten? Und was passiert mit den Halbleiterwerten im DAX und MDAX, falls Washington die Lizenzpflicht ausweitet? Belegt ist bisher nur die Kursreaktion in Asien und den USA; eine konkrete Auswirkung auf einzelne DAX-Werte ist am Freitagmorgen noch nicht quantifizierbar (Einschätzung der Redaktion).