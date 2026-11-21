Die TSMC Aktie (ISIN: US8740391003, WKN: 909800, Handelssymbol Frankfurt: TSFA, US-Handelssymbol: TSM, NYSE) hat in der Woche bis zum 20. November 2026 rund 20 Prozent verloren. Die in New York gehandelten Hinterlegungsscheine schlossen am Freitag bei 318,71 Dollar, ein Tagesminus von 9,48 Prozent. Der weltgrößte Auftragsfertiger für Chips ist damit zum prominentesten Opfer der Halbleiter-Flucht geworden.
TSMC Aktie: 20 Prozent in fünf Tagen – Rekordumsätze, und trotzdem erlebt Taiwan die schwärzeste Börsenwoche seit über 30 Jahren
Die TSMC Aktie verliert an der Wall Street am Freitag 9,48 Prozent. Dabei meldet der Chipfertiger Rekorderlöse. Was hinter dem Absturz steckt und was die Statistik über solche Wochen sagt.
Die Woche
Was die TSMC Aktie so tief gerissen hat
In Taipeh fiel die Aktie am Freitag um 4,76 Prozent auf 2.000 Taiwan-Dollar, auf Wochensicht um 15,8 Prozent. Der Leitindex Taiex verlor am Freitag 6,2 Prozent. Je nach Quelle war es für den taiwanischen Markt die schlechteste Woche seit 1990 oder 1991.
Der Auslöser lag laut TIKR größtenteils außerhalb des eigenen Geschäfts. Erstens verunsichert die Lage beim wichtigsten Kunden Nvidia. Zweitens gilt seit dieser Woche ein neues US-Lizenzverfahren, das einen Teil der Lieferungen nach China vorerst stoppt. Das trifft TSMC direkt nur begrenzt: Kunden mit Sitz in China standen im dritten Quartal für rund 5 Prozent des Umsatzes.
Am Freitag kam ein Bericht der Nachrichtenagentur Reuters hinzu, wonach Mitarbeiter der US-Börsenaufsicht mögliche Bilanzierungsfragen bei Nvidia prüfen. Bestätigt hat das laut TIKR weder Nvidia noch die Behörde. Für die TSMC Aktie reichte die Schlagzeile, um den Ausverkauf zu beschleunigen.
Die Fakten
Das operative Geschäft zeigt ein völlig anderes Bild
Im Oktober erzielte TSMC einen Rekordumsatz von 586,89 Milliarden Taiwan-Dollar, 14,7 Prozent mehr als im September und 59,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Großkunden Nvidia und AMD haben für das laufende Quartal jeweils höhere Erlöse in Aussicht gestellt.
Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die Trefis-Auswertung beschreibt die Vergangenheit und lässt keinen sicheren Schluss auf die Zukunft zu.
FAQ
Die wichtigsten Fragen zur TSMC Aktie
Warum fällt die TSMC Aktie trotz Rekordumsatz?
Anleger fürchten ein Ende des KI-Investitionsbooms, dazu kommen neue US-Exportregeln und die Unsicherheit beim Großkunden Nvidia.
Wie stark trifft das China-Verfahren TSMC?
Kunden mit Sitz in China machten im dritten Quartal etwa 5 Prozent des Umsatzes aus.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der TSMC Aktie?
Für die US-Hinterlegungsscheine: ISIN US8740391003, WKN 909800, deutsches Kürzel TSFA, US-Handelssymbol TSM an der NYSE.
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