Der Auslöser lag laut TIKR größtenteils außerhalb des eigenen Geschäfts. Erstens verunsichert die Lage beim wichtigsten Kunden Nvidia. Zweitens gilt seit dieser Woche ein neues US-Lizenzverfahren, das einen Teil der Lieferungen nach China vorerst stoppt. Das trifft TSMC direkt nur begrenzt: Kunden mit Sitz in China standen im dritten Quartal für rund 5 Prozent des Umsatzes.