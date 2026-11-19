Nach dem Telegraph (Joe Barnes, syndiziert bei Yahoo, 19. November 2026, 14:44 Uhr UTC) versprechen die drei Staatschefs, die globale Energieversorgung zu steigern. Außerdem wollen sie gemeinsam die UN und den Internationalen Strafgerichtshof reformieren; Einzelheiten nennt der Bericht nicht. Trumps Wunsch, China möge einem Vertrag zur Nichtverbreitung von Atomwaffen beitreten, wurde laut Telegraph in der Erklärung nur am Rande behandelt. Der Krieg in der Ukraine kam im öffentlichen Statement nicht vor.

Zu Taiwan habe Xi laut dem Bericht Trump aufgefordert, das „Richtige“ zu tun; Trump habe gesagt, Washington unterstütze keine Unabhängigkeitsbestrebungen der Insel. Beide Seiten hätten Handelsspannungen „hinter sich“ lassen und eine stabile Beziehung anstreben wollen. Putin nannte das Treffen „ein Kapitel in der Geschichte der Diplomatie“.