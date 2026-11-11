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The Trade Desk Aktie: Quartalsüberraschung mit Schönheitsfehler - RBC hebt Kursziel um 20%

aktiencheck.de Redaktion 11.11.2026, 14:34 1 Min. RBC Capital Markets

Überraschend starke Quartalszahlen sorgen für neue Hoffnung! RBC Capital hebt das Kursziel an und bestätigt das Rating "sector perform". Umsatz und bereinigtes EBITDA übertreffen die Erwartungen deutlich, während auch der Ausblick auf das vierte Quartal positiv überrascht. Ist das ein erstes Signal für eine nachhaltige Erholung der The Trade Desk Aktie?

Bild: Unsplash

Die Analysten vom Investmenthaus RBC Capital Markets belassen die Aktie des Werbespezialisten The Trade Desk Inc. (TTD) (ISIN: US88339J1051, WKN: A2ARCV, Ticker-Symbol: TT8, NASDAQ-Symbol: TTD) weiterhin auf "sector perform" und steigern ihr Kursziel von 15 auf 18 USD. The Trade Desk habe ein verbessertes Quartal verzeichnet, in dem sowohl der Umsatz als auch das bereinigte EBITDA deutlich über den Erwartungen gelegen hätten, erkläre RBC in einer Research-Note vom 10. November. Dies sei hauptsächlich auf eine besser als erwartete operative Geschäftsentwicklung zurückzuführen, aber auch auf einen einmaligen positiven Effekt aus der Zusammenarbeit mit einem strategischen Partner sowie auf die starke Nachfrage im Bereich politischer Werbeausgaben. Darüber hinaus habe die Prognose des Unternehmens für das vierte Quartal die Erwartungen übertroffen. Das Management habe dabei auf ein stabileres Marktumfeld hingewiesen, ergänzt RBC Capital. The Trade Desk Einschätzung im Überblick: Kursziel: ⬆️ 18 USD (zuvor: 15 USD)

Rating: 🟡 "sector perform" (unverändert)

Analyst: 🏛️ RBC Capital Markets | 10.11.2026 Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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