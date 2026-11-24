Vor zwei Jahren war sie einer der teuersten Werte an der Nasdaq, heute ist sie ein Fall für Schnäppchenjäger und Skeptiker. Nach Daten von Fiscal.ai stieg der Umsatz von The Trade Desk in drei Jahren um 63 Prozent, die operative Marge um sieben Prozentpunkte. Die The Trade Desk Aktie fiel im selben Zeitraum um 80 Prozent. Das ist Platz fünf unter 40 Unternehmen mit besseren Zahlen und tieferen Kursen.
The Trade Desk Aktie: Von 139 auf 15 Dollar – der tiefste Fall eines Börsenlieblings
Die The Trade Desk Aktie hat in drei Jahren 80 Prozent verloren, obwohl der Umsatz um 63 Prozent stieg und die Marge zulegte. Das zeigt eine Auswertung von Fiscal.ai. Der Werbetechnik-Anbieter streicht Stellen, verliert Führungskräfte und kauft für eine Milliarde Dollar eigene Aktien zurück.
Der Absturz
Das Wachstum ist weg
Der Dreijahresvergleich verdeckt, was zuletzt passiert ist. Vom Rekordhoch bei 139,51 Dollar im Dezember 2024 fiel die Aktie bis zum 10. November 2026 auf 15,42 Dollar, ein Verlust von fast 89 Prozent. Der Grund: Das Wachstum ist zum Stillstand gekommen. Im dritten Quartal 2026 sank der Umsatz leicht, lag aber über der eigenen Prognose. Für das Schlussquartal stellt das Unternehmen mindestens 755 Millionen Dollar Umsatz und 280 Millionen Dollar bereinigtes operatives Ergebnis in Aussicht. Bewertet wurde The Trade Desk zuletzt mit rund dem 2,4-Fachen des Jahresumsatzes.
Der Umbau
Stellen streichen, Aktien kaufen
Das Management reagiert mit einem harten Schnitt. Rund 15 Prozent der Stellen fallen weg, was im dritten Quartal 44 Millionen Dollar kostete und 2027 mehr als 100 Millionen Dollar einsparen soll. Der Rahmen für Aktienrückkäufe wurde auf eine Milliarde Dollar aufgestockt. Am 12. November sprang die Aktie daraufhin um fast 23 Prozent auf 15,47 Dollar. Die Kehrseite des Umbaus: Drei Führungskräfte aus Technik, Kundenservice und Vertrieb verlassen das Unternehmen. Am 20. November kostete die Aktie im deutschen Handel 13,01 Euro.
Einordnung der Redaktion: Die The Trade Desk Aktie ist von einer Wachstumsgeschichte zu einer Sanierungsgeschichte geworden. Der Dreijahresvergleich sieht gut aus, weil die ersten beiden Jahre stark waren. Für den Kurs zählt, ob das Wachstum zurückkommt. Rückkäufe und Sparprogramme können den Kurs stützen, das Wachstum ersetzen können sie nicht.
FAQ
Häufige Fragen zur The Trade Desk Aktie
Warum ist die The Trade Desk Aktie so stark gefallen?
Das Umsatzwachstum ist zum Stillstand gekommen, zuletzt sank der Umsatz leicht. Vom Rekordhoch hat die Aktie fast 89 Prozent verloren.
Kauft The Trade Desk eigene Aktien zurück?
Ja. Der verfügbare Rahmen wurde auf eine Milliarde Dollar erhöht.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der The Trade Desk Aktie?
ISIN US88339J1051, WKN A2ARCV. US-Handelssymbol: TTD (Nasdaq). Handelssymbol an deutschen Börsen: TT8.
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