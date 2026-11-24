Der Dreijahresvergleich verdeckt, was zuletzt passiert ist. Vom Rekordhoch bei 139,51 Dollar im Dezember 2024 fiel die Aktie bis zum 10. November 2026 auf 15,42 Dollar, ein Verlust von fast 89 Prozent. Der Grund: Das Wachstum ist zum Stillstand gekommen. Im dritten Quartal 2026 sank der Umsatz leicht, lag aber über der eigenen Prognose. Für das Schlussquartal stellt das Unternehmen mindestens 755 Millionen Dollar Umsatz und 280 Millionen Dollar bereinigtes operatives Ergebnis in Aussicht. Bewertet wurde The Trade Desk zuletzt mit rund dem 2,4-Fachen des Jahresumsatzes.