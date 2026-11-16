Tencent dreht im chinesischen KI-Wettlauf an der Preisschraube: Der Internetkonzern hat am Montag, 16. November 2026, sein neues Sprachmodell Hy4 Flash gestartet. Die abgespeckte Variante des erst Anfang November vorgestellten Hy4 kostet laut offizieller Preisliste von Tencent Cloud nur einen Bruchteil des großen Bruders. Die Aktie der Tencent Holdings (Hongkong: 0700, ISIN KYG875721634) wird in Deutschland unter anderem in Frankfurt gehandelt.
Tencent-Aktie: KI-Modell Hy4 Flash startet – bis zu 92 Prozent günstiger als Hy4
Tencent hat am Montag Hy4 Flash vorgestellt, eine schlanke Variante seines KI-Modells Hy4. Laut Preisliste von Tencent Cloud kostet die Eingabe rund 92 Prozent weniger als beim großen Modell, dazu kommen ein Kontextfenster von einer Million Tokens und ein Startrabatt bis Ende November.
Produktstart
Was kann Hy4 Flash – und was kostet es?
Nach Angaben des Technologiedienstes TechNode umfasst Hy4 Flash insgesamt 224 Milliarden Parameter, von denen pro Durchlauf 12 Milliarden aktiv sind. Das Kontextfenster reicht bis zu einer Million Tokens, auch multimodale Eingaben werden unterstützt. Damit setzt Tencent auf eine Architektur, die große Modellkapazität mit vergleichsweise geringem Rechenaufwand je Anfrage verbinden soll.
Der eigentliche Paukenschlag steckt in der Preisliste. Auf der Tencent-Cloud-Plattform TokenHub kostet Hy4 Flash laut Katalog 0,07 US-Dollar je Million Eingabe-Tokens und 0,281 US-Dollar je Million Ausgabe-Tokens. Für das große Modell Hy4 stehen dort 0,834 beziehungsweise 2,501 US-Dollar. Bei der Eingabe ist die Flash-Variante damit rund 92 Prozent günstiger, bei der Ausgabe rund 89 Prozent.
Zum Start legt Tencent noch einen Rabatt obendrauf: Laut Preisliste werden Aufrufe von Hy4 Flash bis zum 30. November 2026, 12:00 Uhr Pekinger Zeit, nur zur Hälfte des Katalogpreises abgerechnet. In der Agenten-Anwendung WorkBuddy ist das Modell nach Angaben von TechNode bis Ende November kostenlos nutzbar. Verfügbar ist Hy4 Flash demnach zudem im KI-Assistenten Yuanbao und über TokenHub.
Leistung
Wie schlägt sich das Modell im Vergleich?
Tencent stützt seine Leistungsversprechen vor allem auf interne Messungen. Im hauseigenen Test WorkIndex, der auf typischen Büroaufgaben in WorkBuddy basiert, kostete eine Aufgabe mit Hy4 Flash im Schnitt nur ein Zwanzigstel dessen, was das volle Hy4 verursacht. In einem Blindtest, bei dem 85 WorkBuddy-Nutzer Ergebnisse aus 259 Aufgaben bewerteten, lag das Modell laut Tencent bei der Zufriedenheit nahe an Claude Haiku 5.5 – bei den niedrigsten Kosten und der kürzesten Bearbeitungszeit unter den getesteten Modellen.
Zudem plant Tencent laut TechNode, die Gewichte des Modells zu veröffentlichen und es über die Plattform OpenRouter anzubieten. Das würde Hy4 Flash auch außerhalb des Tencent-Ökosystems für Entwickler zugänglich machen.
Strategie
Warum setzt Tencent so konsequent auf KI?
Der Produktstart fällt mit einem klaren strategischen Signal zusammen. Ebenfalls am Montag veröffentlichte Tencent nach Angaben von TechNode Notizen aus seiner Jubiläums-Mitarbeiterversammlung, die in der Vorwoche Spekulationen über Stellenabbau ausgelöst hatte. Darin rufen Führungskräfte die Kerngeschäfte dazu auf, bestehende Produkte mit KI zu verbessern, während kleinere Teams neue Angebote aufbauen sollen. Zugleich sollen Hierarchieebenen schrumpfen und Entscheidungen schneller fallen.
Die Rollen der KI-Produkte sind dabei klar verteilt: Yuanbao soll als Werkzeug für Recherche und Entscheidungen dienen, WorkBuddy als Agent, der Arbeit für den Nutzer erledigt. WorkBuddy gilt intern als erstes KI-natives Produkt, das echte Zugkraft entwickelt hat.
Preisoffensive
Mit rund 92 Prozent niedrigeren Eingabepreisen gegenüber Hy4 zielt Tencent auf breite Nutzung durch Unternehmen und Entwickler.
Eigenes Ökosystem
WorkBuddy, Yuanbao und Tencent Cloud sollen von einem günstigen Basismodell profitieren.
Konzernumbau
Die Führung verlangt, Geschäfte rund um KI neu aufzustellen und Hierarchien zu verschlanken.
Einordnung
Was bedeutet der Start für Anleger?
Für die Tencent-Aktie ist Hy4 Flash vor allem ein Baustein der langfristigen KI-Strategie: Günstige Modelle können die Nutzung von Tencent Cloud und den eigenen Anwendungen ankurbeln, drücken aber zugleich den Preis je Anfrage. Wie stark sich das in Umsatz und Ergebnis niederschlägt, hat Tencent mit dem Start nicht beziffert. Anleger dürften daher vor allem verfolgen, ob Nutzerzahlen und Cloud-Erlöse in den kommenden Quartalen sichtbar anziehen.
Häufige Fragen zur Tencent-Aktie und Hy4 Flash
Was ist Hy4 Flash? Eine schlanke, günstigere Variante von Tencents KI-Modell Hy4 mit 224 Milliarden Parametern (12 Milliarden aktiv) und einem Kontextfenster von bis zu einer Million Tokens. Gestartet ist sie am 16. November 2026.
Wie viel günstiger ist Hy4 Flash als Hy4? Laut Preisliste von Tencent Cloud kostet die Eingabe 0,07 statt 0,834 US-Dollar je Million Tokens, die Ausgabe 0,281 statt 2,501 US-Dollar – rund 92 beziehungsweise 89 Prozent weniger. Bis 30. November gilt zusätzlich ein Rabatt von 50 Prozent.
Wo ist das Modell verfügbar? In der Agenten-App WorkBuddy, im Assistenten Yuanbao und über die Cloud-Plattform TokenHub von Tencent Cloud.
Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die Tencent-Aktie gehandelt? In Hongkong unter dem Kürzel 0700, die ISIN lautet KYG875721634. In Deutschland ist die Aktie unter anderem in Frankfurt handelbar.
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