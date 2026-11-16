Tencent-Aktie: KI-Modell Hy4 Flash startet – bis zu 92 Prozent günstiger als Hy4

Nach Angaben des Technologiedienstes TechNode umfasst Hy4 Flash insgesamt 224 Milliarden Parameter, von denen pro Durchlauf 12 Milliarden aktiv sind. Das Kontextfenster reicht bis zu einer Million Tokens, auch multimodale Eingaben werden unterstützt. Damit setzt Tencent auf eine Architektur, die große Modellkapazität mit vergleichsweise geringem Rechenaufwand je Anfrage verbinden soll.

Der eigentliche Paukenschlag steckt in der Preisliste. Auf der Tencent-Cloud-Plattform TokenHub kostet Hy4 Flash laut Katalog 0,07 US-Dollar je Million Eingabe-Tokens und 0,281 US-Dollar je Million Ausgabe-Tokens. Für das große Modell Hy4 stehen dort 0,834 beziehungsweise 2,501 US-Dollar. Bei der Eingabe ist die Flash-Variante damit rund 92 Prozent günstiger, bei der Ausgabe rund 89 Prozent.