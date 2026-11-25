Der Umsatz stieg um 8 Prozent auf 207,3 Milliarden Yuan und verfehlte damit die Analystenschätzung von knapp 211 Milliarden. Im Vorquartal hatte das Wachstum noch bei 11 Prozent gelegen. Der operative Gewinn sank um 7 Prozent auf gut 59 Milliarden Yuan, der bereinigte Gewinn um 6 Prozent auf 66,5 Milliarden.

Die eigentliche Nachricht steht weiter unten im Bericht. Die Investitionen erreichten 81,4 Milliarden Yuan, mehr als das Sechsfache des Vorjahreswerts. Das entspricht gut 39 Prozent des Quartalsumsatzes, nach knapp 7 Prozent ein Jahr zuvor. In der Folge weist Tencent nun eine Nettoverschuldung von 13,7 Milliarden Yuan aus, wo zuvor ein Nettoguthaben stand.