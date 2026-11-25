Jahrelang galt die Tencent Aktie als Geldmaschine unter Chinas Technologiewerten: Spiele, WeChat, Werbung und ein Finanzgeschäft, das zuverlässig mehr einbrachte, als der Konzern ausgeben konnte. Das dritte Quartal 2026 erzählt eine andere Geschichte. Tencent hat seine Investitionen gegenüber dem Vorjahr mehr als versechsfacht und dafür erstmals seine Nettokasse aufgezehrt. Der Konzern wettet einen großen Teil seiner Ertragskraft auf Künstliche Intelligenz.
Tencent Aktie: Investitionen versechsfacht, Gewinn unter Druck – verbrennt Chinas Tech-Riese sein Geld für KI?
81,4 Milliarden Yuan in einem Quartal: Tencent steckt mehr Geld in Rechenzentren als je zuvor und rutscht dafür in die Nettoverschuldung. Was das für die Tencent Aktie bedeutet und warum ausgerechnet das Spielegeschäft schwächelt.
Die Zahlen
Fast 40 Prozent vom Umsatz fließen in Rechenleistung
Der Umsatz stieg um 8 Prozent auf 207,3 Milliarden Yuan und verfehlte damit die Analystenschätzung von knapp 211 Milliarden. Im Vorquartal hatte das Wachstum noch bei 11 Prozent gelegen. Der operative Gewinn sank um 7 Prozent auf gut 59 Milliarden Yuan, der bereinigte Gewinn um 6 Prozent auf 66,5 Milliarden.
Die eigentliche Nachricht steht weiter unten im Bericht. Die Investitionen erreichten 81,4 Milliarden Yuan, mehr als das Sechsfache des Vorjahreswerts. Das entspricht gut 39 Prozent des Quartalsumsatzes, nach knapp 7 Prozent ein Jahr zuvor. In der Folge weist Tencent nun eine Nettoverschuldung von 13,7 Milliarden Yuan aus, wo zuvor ein Nettoguthaben stand.
Das Geschäft
Cloud und Werbung wachsen, die Auslandsspiele schrumpfen
Was das Geld bringen soll, zeigt sich in Ansätzen. Das Cloud-Geschäft legte um 35 Prozent zu, getrieben von KI-Nachfrage. Die Werbeerlöse stiegen um 19 Prozent auf 43 Milliarden Yuan, das Finanz- und Unternehmenskundengeschäft um 9 Prozent auf knapp 64 Milliarden.
Schwächer lief das Kerngeschäft, das Tencent groß gemacht hat. Die Spieleumsätze im Inland wuchsen zwar um 11 Prozent auf 47,6 Milliarden Yuan, getragen von Titeln wie Delta Force und Honour of Kings. Die Auslandsspiele gaben jedoch um 9 Prozent auf 18,9 Milliarden Yuan nach und blieben unter den Erwartungen. Für die Tencent Aktie heißt das: Die alten Wachstumstreiber verlieren an Kraft, während die neuen erst teuer aufgebaut werden.
Tencent gibt in einem Quartal mehr für Rechenzentren aus, als der Konzern verdient. Die Tencent Aktie ist damit vom Dividendenwert zur KI-Wette geworden.
Häufige Fragen zur Tencent Aktie
Wie viel investiert Tencent in Künstliche Intelligenz?
Im dritten Quartal 2026 beliefen sich die Investitionen auf 81,4 Milliarden Yuan, ein Plus von 527 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Großteil fließt in Rechenkapazität.
Ist der Gewinn von Tencent gesunken?
Der bereinigte Gewinn fiel um 6 Prozent auf 66,5 Milliarden Yuan. Der ausgewiesene Nettogewinn stieg leicht um 0,8 Prozent auf 63,6 Milliarden Yuan.
Wie läuft das Spielegeschäft?
Im Inland plus 11 Prozent, im Ausland minus 9 Prozent.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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