Target ist ein Seismograf für die amerikanische Mittelschicht. Anders als Walmart, das stark von Lebensmitteln lebt, verdient Target einen großen Teil mit Wohnen, Bekleidung und Freizeit – also mit Dingen, auf die Verbraucher zuerst verzichten, wenn es eng wird. Die Zahlen kommen in einer Woche, in der Anleger ohnehin nervös auf die Konjunktur schauen: Die Wall Street litt zuletzt unter Zinsängsten, am Abend folgt das Protokoll der US-Notenbank, und Walmart legt im Laufe der Woche nach.

Für Dividendenanleger bleibt Target ein Klassiker: 4,64 Dollar je Aktie zahlt der Konzern auf Jahresbasis, die Rendite liegt laut Barchart bei 2,87 Prozent. Die nächste Quartalsdividende von 1,16 Dollar wird am 1. Dezember ausgezahlt.