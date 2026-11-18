Vor einem Jahr galt Target als Sorgenkind des US-Einzelhandels. Heute ist die Target-Aktie (Kürzel TGT, ISIN US87612E1064) einer der stärksten Werte des Jahres: Rund 64 bis 70 Prozent Plus seit Januar meldeten Barchart und TradingKey zuletzt, während der S&P 500 im gleichen Zeitraum nur rund 12 Prozent zulegte. Am Mittwoch muss der Discounter aus Minneapolis zeigen, ob die Rally Substanz hat. Die Zahlen zum dritten Quartal kommen vor dem US-Börsenstart, die Telefonkonferenz beginnt um 8 Uhr Ortszeit, 14 Uhr deutscher Zeit. Und der Optionsmarkt rechnet mit einem Ausschlag, wie ihn die Aktie lange nicht gesehen hat.
Target-Aktie vor den Zahlen: Rund 70 Prozent Plus seit Januar – hält die Wende den Härtetest?
Target legt heute vor dem US-Börsenstart Q3-Zahlen vor. Die Target-Aktie ist 2026 einer der großen Gewinner, Optionen preisen rund 9 Prozent Bewegung ein.
Steckbrief
- Unternehmen
- Target Corporation
- ISIN
- US87612E1064
- Kürzel
- TGT
- Schlusskurs
- 160,90 $
- Börsenwert
- rund 73,4 Mrd. $
- Dividende je Quartal
- 1,16 $
- Vorstandschef
- Michael Fiddelke
Stand: 12.11.2026, Schlusskurs NYSE vom 12.11.2026 laut TradingKey; jüngerer Schlusskurs nicht belegt
Die Erwartungen
Was erwarten Analysten von den Target-Quartalszahlen?
Die Messlatte ist klar definiert. Beim Gewinn je Aktie liegt der Konsens je nach Datenanbieter bei 2,04 bis 2,08 Dollar, das wären 15 bis 17 Prozent mehr als vor einem Jahr. Der Umsatz soll laut TipRanks um 4,7 Prozent auf rund 26,5 Milliarden Dollar steigen. Die vergleichbaren Umsätze – die wichtigste Kennzahl im Handel – sollen um 3 bis 4 Prozent zulegen. Telsey-Analyst Joe Feldman rechnet mit 3 Prozent, Corey Tarlowe von Jefferies mit 3,8 Prozent.
|Kennzahl
|Konsens
|Vorjahr / Vorquartal
|Gewinn je Aktie
|2,04–2,08 $
|1,78 $ (Q3 Vorjahr)
|Umsatz
|ca. 26,5 Mrd. $
|+4,7 % erwartet
|Vergleichbare Umsätze
|+3,0 bis +4,0 %
|+3,8 % (Q2)
Quelle: TipRanks, Barchart, TradingKey
Spannend wird vor allem der Ausblick. Target hatte mit den Q2-Zahlen die Jahresprognose angehoben: Der bereinigte Gewinn je Aktie soll 2026 zwischen 9,90 und 10,90 Dollar liegen. Darin stecken laut Startup Fortune allerdings rund 1,65 Dollar je Aktie aus Zollerstattungen. Ohne diesen Sondereffekt bleiben 8,25 bis 9,25 Dollar. Der Umsatz soll um rund 5 Prozent wachsen.
Die Wende
Warum ist die Target-Aktie 2026 so stark gestiegen?
Der Aufschwung hat einen Namen: Michael Fiddelke. Er führt den Konzern seit Februar als Vorstandschef und hat einen tiefgreifenden Umbau angestoßen – mit Fokus auf Sortiment, Bequemlichkeit und Effizienz. Im zweiten Quartal zahlte sich das aus. Der Umsatz stieg um 5,3 Prozent auf 26,5 Milliarden Dollar, die vergleichbaren Umsätze legten um 3,8 Prozent zu, erwartet waren nur 2,4 Prozent. Die Kundenfrequenz wuchs um 3,6 Prozent, das Digitalgeschäft um 8,7 Prozent, Lieferungen am selben Tag um mehr als 25 Prozent.
Preisoffensive
Ende September senkte Target laut TradingKey die Preise für fast 2.000 Artikel aus den Bereichen Wohnen, Bekleidung und Accessoires – ein Versuch, Kunden zurückzugewinnen.
Neue Ertragsquellen
Analysten heben das Werbegeschäft Roundel und den Einsatz von KI zur Produktivitätssteigerung hervor.
Sondereffekt Zölle
Erstattungen von insgesamt 994 Millionen Dollar haben das Ergebnis im Sommer aufgebläht. Wie viel davon wiederkehrt, ist eine Kernfrage für die Bewertung.
Der Haken
Was spricht gegen die Target-Aktie?
So beeindruckend die Rally ist: Strukturell steht Target noch nicht dort, wo die Börse es offenbar schon sieht. Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt laut TradingKey mit rund 108 Milliarden Dollar auf dem Niveau von Mitte 2022. Der Bereich Wohnen und Deko schrumpfte im vergangenen Geschäftsjahr um 6,5 Prozent. Und die Preissenkungen kosten Marge.
Bewertung
Target-Aktie: Welches Kursziel sehen die Analysten?
Die Analysten sind gespalten. Die Spanne reicht vom Street-High der UBS mit 205 Dollar über Jefferies (190 Dollar, „Top Pick“ der Branche), Wells Fargo (185 Dollar) und Telsey (182 Dollar) bis zu vorsichtigen Stimmen wie Stifel mit „Hold“. Im Schnitt liegt das Kursziel laut TipRanks bei 169,54 Dollar, laut Barchart bei 166,03 Dollar – und damit nur wenig über dem zuletzt belegten Kurs von 160,90 Dollar. Bei einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von gut 15 ist die Aktie zwar nicht teuer, aber auch kein Schnäppchen mehr.
Ein Blick auf die Historie relativiert die Optionsprämie: In den vergangenen vier Berichtsterminen bewegte sich die Target-Aktie laut TipRanks im Schnitt nur um 1,75 Prozent. Diesmal preist der Markt mehr als das Fünffache ein. Charttechnisch gilt laut TradingKey das August-Hoch bei 169,24 Dollar als zentrale Hürde, auf der Unterseite die Zone um 145 Dollar.
Das große Bild
Was verraten die Target-Zahlen über den US-Konsumenten?
Target ist ein Seismograf für die amerikanische Mittelschicht. Anders als Walmart, das stark von Lebensmitteln lebt, verdient Target einen großen Teil mit Wohnen, Bekleidung und Freizeit – also mit Dingen, auf die Verbraucher zuerst verzichten, wenn es eng wird. Die Zahlen kommen in einer Woche, in der Anleger ohnehin nervös auf die Konjunktur schauen: Die Wall Street litt zuletzt unter Zinsängsten, am Abend folgt das Protokoll der US-Notenbank, und Walmart legt im Laufe der Woche nach.
Für Dividendenanleger bleibt Target ein Klassiker: 4,64 Dollar je Aktie zahlt der Konzern auf Jahresbasis, die Rendite liegt laut Barchart bei 2,87 Prozent. Die nächste Quartalsdividende von 1,16 Dollar wird am 1. Dezember ausgezahlt.
Häufige Fragen zur Target-Aktie
Wann legt Target die Quartalszahlen vor? Am Mittwoch, 18. November 2026, vor dem US-Börsenstart; die Telefonkonferenz beginnt um 14 Uhr deutscher Zeit.
Was erwarten Analysten? Einen Gewinn je Aktie von 2,04 bis 2,08 Dollar bei rund 26,5 Milliarden Dollar Umsatz und vergleichbaren Umsätzen von plus 3 bis 4 Prozent.
Welches Kursziel haben Analysten für die Target-Aktie? Im Schnitt rund 166 bis 170 Dollar; die höchste Zielmarke nennt UBS mit 205 Dollar.
Wie hoch ist die Target-Dividende? 1,16 Dollar je Quartal, 4,64 Dollar im Jahr. Target hat die Dividende 58 Jahre in Folge erhöht.
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