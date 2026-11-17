Target-Aktie: Stifel startet mit „Hold“ – Kursziel 155 Dollar liegt unter dem Kurs
aktiencheck.de Redaktion4 Min.
Einen Tag vor den Q3-Zahlen bremst Stifel die Erwartungen: Die Analysten nehmen die Target-Aktie mit „Hold“ und einem Kursziel von 155 US-Dollar in die Bewertung auf – rund 3 Prozent unter dem letzten Kurs von 160,10 Dollar. Die Kundenfrequenz erholt sich, doch Investitionen in Preise, Service und Lieferkette dürften die Marge deckeln.
Steckbrief
Unternehmen
Target Corporation
Handelssymbol
TGT (NYSE)
ISIN
US87612E1064
Analyst
nicht genannt
Bank
Stifel (Stifel, Nicolaus & Company)
Rating
Hold
Kursziel
155 USD
Stand: 17.11.2026, Kurs laut MarketBeat-Daten vom 17.11.2026 vor US-Handelsbeginn
Kurz vor dem wichtigsten Termin des Quartals bekommt die Target-Aktie einen nüchternen Begleiter: Das US-Investmenthaus Stifel nimmt den Einzelhändler mit der Einstufung „Hold“ und einem Kursziel von 155 US-Dollar in die Bewertung auf. Das berichten übereinstimmend Investing.com und MarketBeat; die Studie stammt laut Investing.com vom Montag. Einen Analystennamen nennen die vorliegenden Berichte nicht.
Gemessen am letzten Kurs der Target-Aktie von 160,10 Dollar liegt das Stifel-Kursziel damit rund 3,2 Prozent unter dem aktuellen Niveau. Rechnerisch sieht Stifel für die Target-Aktie also kein Kurspotenzial mehr – nach einem Kursanstieg von rund 87 Prozent binnen eines Jahres, den Investing.com nennt.
Stifel zur Target-Aktie: Einstufung im Überblick
Angabe
Bisher
Neu
Rating
keine aktive Bewertung
Hold
Kursziel
–
155 USD
Abstand zum Kurs von 160,10 USD
–
-3,2 %
Quelle: Investing.com, MarketBeat, rallies.ai
So rechnet Stifel bei der Target-Aktie
Das Kursziel von 155 Dollar leitet Stifel laut Investing.com aus dem 16,5-Fachen des für das Geschäftsjahr 2027 erwarteten Gewinns je Aktie von 9,50 Dollar ab. Die eigenen Gewinnschätzungen für die Geschäftsjahre 2027 und 2028 liegen dabei leicht unter dem Marktkonsens – ein erstes Signal, dass Stifel die Erholungsgeschichte der Target-Aktie vorsichtiger einpreist als viele Wettbewerber.
01
Kundenfrequenz zieht wieder an
Steigende Besucherzahlen und Zugewinne bei Marktanteilen in einzelnen Kategorien deuten nach Einschätzung von Stifel darauf hin, dass Target wieder Tritt fasst.
02
Chance bei Bekleidung und Wohnen
Zusätzliches Potenzial sieht Stifel in einer Erholung der margenstärkeren Sortimente Bekleidung und Heimbedarf.
03
Mehr Besuche müssen zu mehr Gewinn werden
Die Kernfrage: Kann Target die wachsende Kundenfrequenz in nachhaltiges Gewinnwachstum übersetzen – und zugleich genug investieren, um gegen Walmart, Costco und Amazon zu bestehen?
Direkte Zitate des Stifel-Analysten liegen nicht vor; die Argumente sind nach der Darstellung von Investing.com wiedergegeben.
Einordnung: Stifel am unteren Ende des Meinungsspektrums
Mit „Hold“ und 155 Dollar reiht sich Stifel in das vorsichtige Lager ein. Der Durchschnitt der Analystenziele liegt laut MarketBeat bei 162,37 Dollar, das Konsensurteil lautet dort ebenfalls „Hold“: Von 34 erfassten Analysten raten 14 zum Kauf, 17 zum Halten und drei zum Verkauf. Optimistischer sind etwa Guggenheim, das am 12. November „Buy“ mit 175 Dollar bestätigte, sowie HSBC und Jefferies, die laut Investing.com jeweils „Buy“ mit 190 Dollar sehen. TD Cowen hatte Ende Oktober mit „Hold“ und 160 Dollar übernommen.
Die Target-Aktie notiert damit nahe ihrem 50-Tage-Durchschnitt von 156,28 Dollar und rund 6 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 170,75 Dollar. Am deutschen Markt wurde die Target-Aktie am Dienstagnachmittag bei Lang & Schwarz um 145 Euro gehandelt.
Der Härtetest kommt am Mittwoch
Viel Zeit, die Stifel-These zu prüfen, bleibt nicht: Target legt am Mittwoch, 18. November, vor US-Börsenbeginn die Zahlen zum dritten Quartal vor. Der Markt erwartet laut StockStory ein Umsatzplus von rund 5 Prozent. Am Optionsmarkt ist laut Investing.com eine Kursbewegung von rund 8 Prozent eingepreist – die Messlatte für die Target-Aktie liegt damit hoch, nachdem der Konzern im August mit einem Gewinn je Aktie von 4,11 Dollar die Erwartungen deutlich übertroffen hatte.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Stifel (Stifel, Nicolaus & Company); der Name des Analysten wird in den vorliegenden Berichten nicht genannt. Die Originalstudie datiert laut Investing.com vom 16.11.2026; früheste belegte Veröffentlichung ist der Bericht von Investing.com vom 17.11.2026, 07:17 Uhr MEZ. Die Einstufung „Hold“ und das Kursziel von 155 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: stifel.com/disclosures. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
Empfehlung von Stifel (Stifel, Nicolaus & Company; Analyst nicht genannt) vom 17.11.2026, 07:17 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
Veröffentlicht
17.11.2026, 15:22 MEZ
Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 15:22 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Stifel (Stifel, Nicolaus & Company; Analyst nicht genannt).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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