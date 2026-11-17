Kurz vor dem wichtigsten Termin des Quartals bekommt die Target-Aktie einen nüchternen Begleiter: Das US-Investmenthaus Stifel nimmt den Einzelhändler mit der Einstufung „Hold“ und einem Kursziel von 155 US-Dollar in die Bewertung auf. Das berichten übereinstimmend Investing.com und MarketBeat; die Studie stammt laut Investing.com vom Montag. Einen Analystennamen nennen die vorliegenden Berichte nicht.

Gemessen am letzten Kurs der Target-Aktie von 160,10 Dollar liegt das Stifel-Kursziel damit rund 3,2 Prozent unter dem aktuellen Niveau. Rechnerisch sieht Stifel für die Target-Aktie also kein Kurspotenzial mehr – nach einem Kursanstieg von rund 87 Prozent binnen eines Jahres, den Investing.com nennt.