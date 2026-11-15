Vor einem Jahr war Target das Sorgenkind des amerikanischen Einzelhandels: sinkende Umsätze, enttäuschte Kunden, ein Chef auf dem Absprung. Heute glaubt die Börse an die Wende. Nach zwei Quartalen mit steigenden Umsätzen und einer angehobenen Jahresprognose ist die Target-Aktie seit den letzten Zahlen um rund 12 Prozent gestiegen und notiert bei rund 166 Dollar. Am Mittwoch, 18. November, legt der Konzern die Quartalszahlen für Q3 vor. Die Frage ist nicht mehr, ob die Wende kommt, sondern ob sie stark genug ist für eine Aktie, die schon viel davon vorwegnimmt.
Target-Aktie: Quartalszahlen Q3 – die Wende ist eingepreist, jetzt zählt das Weihnachtsgeschäft
Target legt am Mittwoch, 18. November 2026, vor US-Börsenbeginn die Quartalszahlen für Q3 vor. Analysten erwarten 2,03 Dollar Gewinn je Aktie und 26,4 Milliarden Dollar Umsatz, die Flüsterschätzung liegt deutlich höher. Die Target Quartalszahlen-Vorschau: Erwartungen, Prognose, Turnaround unter Michael Fiddelke und was die Target-Aktie jetzt bewegt.
Target Quartalszahlen Q3
Die Erwartungen: die Flüsterschätzung legt die Latte höher
Laut Earnings Whispers erwarten Analysten einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,03 Dollar und einen Umsatz von 26,38 Milliarden Dollar. Das wären rund 14 Prozent mehr Gewinn bei 4,4 Prozent mehr Umsatz. Die inoffizielle Flüsterschätzung liegt mit 2,17 Dollar aber rund 7 Prozent höher. Beim flächenbereinigten Umsatz rechnet der Konsens mit einem Plus von 3,3 Prozent. Eine große US-Bank erwartet laut Kalkine sogar 4,2 Prozent. Ein Ergebnis genau im Rahmen des Konsens könnte daher schon als Enttäuschung gelten.
Im zweiten Quartal stieg der flächenbereinigte Umsatz um 3,8 Prozent, getragen von 3,6 Prozent mehr Kunden. Neu gestaltete Abteilungen für Snacks, Lego, Plüschtiere und günstige Elektronik legten zweistellig zu. Für das Gesamtjahr hob Target die Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie auf 9,90 bis 10,90 Dollar an. Darin steckt allerdings eine einmalige Zollrückerstattung von rund 1,65 Dollar je Aktie. Ohne sie liegt die Spanne bei 8,25 bis 9,25 Dollar. Beim Umsatz peilt Target rund 110 Milliarden Dollar an.
Target Aktienanalyse
Fünf Punkte, auf die es am Mittwoch ankommt
Kundenfrequenz
Das Comeback von Target ist bisher ein Comeback der Kunden. Steigt die Zahl der Transaktionen weiter, ist die Wende breit getragen.
Wohnen und Bekleidung
Diese margenstarken Bereiche liegen noch unter den Zielen des Managements. Eine Erholung könnte sich bis 2027 hinziehen.
Kosten
Die Vertriebs- und Verwaltungskosten steigen um rund 7 Prozent. Wächst der Umsatz nicht schnell genug mit, gerät die Marge unter Druck.
Werbung und Mitgliedschaften
Die Werbetochter Roundel wächst um rund 20 Prozent, Target Plus und Circle 360 jeweils um mehr als 40 Prozent. Diese Erlöse stützen die Marge.
Weihnachtsgeschäft
Eine Kooperation mit Love Shack Fancy, die größte zeitlich begrenzte Partnerschaft der Firmengeschichte, und Beauty-Studios in mehr als 600 Filialen sollen das Weihnachtsgeschäft beleben. Der Ausblick darauf dürfte die Kursreaktion prägen.
Das große Bild
Ein neuer Chef, eine neue Geschichte
Seit Februar führt Michael Fiddelke den Konzern. Er hat auf Design, verlässliche Filialen und Technologie gesetzt und die Kosten gesenkt. Die Börse hat diese Strategie honoriert. Gleichzeitig mehren sich die Stimmen, die zur Vorsicht mahnen: Laut einer Schlagzeile warnte die Bank of America vor einer Verlangsamung des Umsatzes im Jahr 2027 und steigendem Kostendruck. Der Termin fällt zudem zwischen die Zahlen von Home Depot am Dienstag und Walmart am Donnerstag. Die drei Berichte zusammen zeichnen das Bild des amerikanischen Verbrauchers vor dem Black Friday.
Häufige Fragen zu den Target Quartalszahlen
Wann veröffentlicht Target die Quartalszahlen für Q3?
Am Mittwoch, 18. November 2026, vor US-Börsenbeginn. Die Telefonkonferenz beginnt um 8:00 Uhr New Yorker Zeit, das ist 14:00 Uhr deutscher Zeit.
Was erwarten Analysten von den Target Zahlen?
Einen bereinigten Gewinn je Aktie von rund 2,03 Dollar und einen Umsatz von rund 26,4 Milliarden Dollar.
Wie lautet die Jahresprognose von Target?
Ein bereinigter Gewinn je Aktie von 9,90 bis 10,90 Dollar einschließlich einer einmaligen Zollrückerstattung und ein Umsatz von rund 110 Milliarden Dollar.
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