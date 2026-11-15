Target-Aktie: Quartalszahlen Q3 – die Wende ist eingepreist, jetzt zählt das Weihnachtsgeschäft

Wann veröffentlicht Target die Quartalszahlen für Q3?

Am Mittwoch, 18. November 2026, vor US-Börsenbeginn. Die Telefonkonferenz beginnt um 8:00 Uhr New Yorker Zeit, das ist 14:00 Uhr deutscher Zeit.

Was erwarten Analysten von den Target Zahlen?

Einen bereinigten Gewinn je Aktie von rund 2,03 Dollar und einen Umsatz von rund 26,4 Milliarden Dollar.

Wie lautet die Jahresprognose von Target?

Ein bereinigter Gewinn je Aktie von 9,90 bis 10,90 Dollar einschließlich einer einmaligen Zollrückerstattung und ein Umsatz von rund 110 Milliarden Dollar.