Die Woche ist die Bewährungsprobe für den US-Konsum. Am Dienstag eröffnete Home Depot den Reigen: Der Baumarktkonzern steigerte den Umsatz um knapp 5 Prozent auf 43,4 Milliarden Dollar und lag beim bereinigten Gewinn je Aktie mit 3,86 Dollar knapp über den Erwartungen. Zugleich meldete das US-Handelsministerium für Oktober ein Umsatzplus im Einzelhandel von 0,2 Prozent, ohne Autos und Benzin waren es 0,5 Prozent. Die Verbraucher geben also weiter Geld aus, aber ohne Überschwang.

Target steht dabei besonders im Rampenlicht. Der Konzern hatte im August mit einem starken zweiten Quartal die Wende eingeläutet: Der vergleichbare Umsatz stieg um 3,8 Prozent, getragen von 3,6 Prozent mehr Transaktionen. Seither kletterte die Aktie bis auf 170,75 Dollar, gab zuletzt aber wieder nach. Analysten streiten nun darüber, ob die Erholung bereits im Kurs steckt.