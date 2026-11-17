Die Target Aktie (Ticker TGT, NYSE; ISIN US87612E1064) geht mit Verlusten in den wichtigsten Termin des Quartals: Am Dienstagnachmittag notierte das Papier des US-Discounters bei 158,45 Dollar und damit 1,17 Prozent im Minus, während der breite Markt vor den Nvidia-Zahlen deutlich nachgab. Am Mittwoch vor dem US-Börsenstart legt Target die Zahlen zum dritten Quartal vor; der Konsens rechnet mit rund 2,05 Dollar Gewinn je Aktie nach 1,78 Dollar im Vorjahr. Die Target Aktienprognose der Analysten liegt laut TipRanks im Schnitt bei 169,54 Dollar.
Target Aktie Prognose: Zahlen am Mittwoch, UBS hebt das Ziel auf 205 Dollar, Analysten sehen im Schnitt rund 170 Dollar – hält die Wende den Margentest aus?
Am Mittwoch vor dem US-Börsenstart legt Target die Zahlen zum dritten Quartal vor, einen Tag vor Walmart. Der Konsens rechnet mit gut 2 Dollar Gewinn je Aktie und rund 3 Prozent mehr vergleichbarem Umsatz. Was Unternehmensprognose, Analystenschätzungen, Kursziele, Bewertung und Szenarien für die Target Aktie bedeuten.
Die Messlatte ist hoch: Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund 62 Prozent zugelegt – von 97,75 Dollar Ende 2025 bis auf zeitweise mehr als 170 Dollar. Für die Target Aktie Prognose zählt deshalb weniger, ob der Umsatz wächst, sondern ob die Marge mithält – und ob das Management unter Chef Michael Fiddelke die Jahresziele erneut anhebt. Einen Tag später, am Donnerstag, folgt Walmart.
Zahlen am Mittwoch vor Börsenstart
Laut Earnings Whispers berichtet Target am 18. November um 6:30 Uhr New Yorker Zeit (12:30 Uhr MEZ).
Konsens: rund 2,05 Dollar je Aktie
Erwartet werden rund 26,4 Mrd. Dollar Umsatz und etwa 3 Prozent mehr vergleichbarer Umsatz; die „Whisper“-Zahl liegt bei 2,17 Dollar.
UBS hebt auf 205 Dollar
Das höchste bekannte Kursziel; die Spanne reicht bis hinunter zu 141 Dollar bei der Bank of America.
Optionen preisen große Bewegung ein
Laut TipRanks rechnen Optionshändler mit einem Ausschlag von rund 9 Prozent in beide Richtungen.
Der Auslöser
Was steht bei Target an – und warum schaut der Markt so genau hin?
Die Woche ist die Bewährungsprobe für den US-Konsum. Am Dienstag eröffnete Home Depot den Reigen: Der Baumarktkonzern steigerte den Umsatz um knapp 5 Prozent auf 43,4 Milliarden Dollar und lag beim bereinigten Gewinn je Aktie mit 3,86 Dollar knapp über den Erwartungen. Zugleich meldete das US-Handelsministerium für Oktober ein Umsatzplus im Einzelhandel von 0,2 Prozent, ohne Autos und Benzin waren es 0,5 Prozent. Die Verbraucher geben also weiter Geld aus, aber ohne Überschwang.
Target steht dabei besonders im Rampenlicht. Der Konzern hatte im August mit einem starken zweiten Quartal die Wende eingeläutet: Der vergleichbare Umsatz stieg um 3,8 Prozent, getragen von 3,6 Prozent mehr Transaktionen. Seither kletterte die Aktie bis auf 170,75 Dollar, gab zuletzt aber wieder nach. Analysten streiten nun darüber, ob die Erholung bereits im Kurs steckt.
Geschäftsmodell
Womit verdient Target sein Geld?
Target betreibt landesweit Warenhäuser in den USA und verkauft Lebensmittel, Haushaltswaren, Bekleidung, Kosmetik und Spielzeug, zunehmend auch online mit Lieferung oder Abholung im Laden. Anders als Walmart setzt Target stärker auf Eigenmarken, Design und margenträchtige Nicht-Lebensmittel – das macht das Geschäft anfälliger, wenn Verbraucher bei Bekleidung und Einrichtung sparen. Zusätzliche Erträge kommen aus dem Werbegeschäft Roundel, dem Marktplatz Target Plus und dem Mitgliedsprogramm Circle 360; laut Earnings Whispers wuchsen Roundel zuletzt um rund 20 Prozent, Target Plus und Circle 360 um jeweils mehr als 40 Prozent.
Zahlen und Unternehmensprognose
Wie lautet die Target Aktienprognose des Unternehmens?
Die Prognose für 2026 enthält einen Sondereffekt, den Anleger herausrechnen sollten.
Im Geschäftsjahr 2025 (bis Ende Januar 2026) schrumpfte der Umsatz um 1,7 Prozent auf 104,8 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie fiel auf 7,57 Dollar. Im zweiten Quartal 2026 drehte das Bild: Der Umsatz stieg um 5,3 Prozent auf 26,5 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie verdoppelte sich auf 4,11 Dollar. Darin stecken allerdings 1,65 Dollar aus der Rückerstattung von Zöllen; ohne diesen Effekt lag das Plus bei rund 20 Prozent.
Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Target ein Umsatzwachstum von rund 5 Prozent, eine operative Marge von rund 6 Prozent und einen Gewinn je Aktie von 9,90 bis 10,90 Dollar. Ohne die Zollrückerstattung entspricht das 8,25 bis 9,25 Dollar. Zu Jahresbeginn hatte die Spanne noch bei 7,50 bis 8,50 Dollar gelegen. Morgan Stanley erwartet laut einem Bericht vom 10. November eine erneute Anhebung der bereinigten Spanne auf 8,50 bis 9,50 Dollar.
|Kennzahl
|Q3 2025 (Ist)
|Q3 2026 (Konsens)
|GJ 2026 (Konsens)
|GJ 2027 (Konsens)
|Umsatz
|25,27 Mrd. $
|26,38 Mrd. $
|110,19 Mrd. $
|113,83 Mrd. $
|Gewinn je Aktie
|1,78 $
|2,05 $
|10,24 $
|9,55 $
|Vergleichbarer Umsatz
|–
|+3,2 %
|–
|–
|KGV (Kurs 158,45 $)
|–
|–
|rund 15,5
|rund 16,6
Q3 = Geschäftsquartal bis Ende Oktober 2026. Geschäftsjahr 2026 endet Ende Januar 2027. Konsens Q3: Earnings Whispers (EPS 2,05), Zacks (2,04, Comps 3,2 %); Jahreswerte S&P Global via stockanalysis.com, Stand 14.10.2026, inkl. Zollrückerstattung. KGV eigene Rechnung mit 158,45 USD.
Quelle: Earnings Whispers, Zacks via Yahoo Finance, S&P Global via stockanalysis.com, Target (8-K), eigene Rechnung
Bei den vergleichbaren Umsätzen gehen die Schätzungen auseinander: Zacks nennt 3,2 Prozent, Telsey-Analyst Joseph Feldman rechnet laut TipRanks mit 3 Prozent, Jefferies-Analyst Corey Tarlowe mit 3,8 Prozent und die Bank of America laut Finimize mit 4 Prozent. Die Target Aktie 2027 hat einen Haken: Weil die Zollrückerstattung entfällt, erwartet der Konsens für das kommende Geschäftsjahr einen niedrigeren Gewinn je Aktie als 2026. Die Quartalsdividende beträgt 1,16 Dollar, aufs Jahr gerechnet 4,64 Dollar – eine Rendite von rund 2,9 Prozent.
Analysten
Welches Kursziel trauen Analysten der Target Aktie zu?
Laut TipRanks raten 12 Analysten zum Kauf, 15 zum Halten und 2 zum Verkauf; das durchschnittliche Kursziel von 169,54 Dollar liegt gut 7 Prozent über dem aktuellen Kurs. S&P Global nannte Mitte Oktober bei 38 Analysten einen Schnitt von 163,35 Dollar und eine Spanne von 128 bis 190 Dollar. Seither hat UBS die Obergrenze verschoben: Die Schweizer hoben das Ziel am 12. November von 185 auf 205 Dollar und blieben bei „Buy“.
Am selben Tag bestätigte Guggenheim laut MarketBeat „Buy“ mit 175 Dollar. JPMorgan blieb am 9. November bei „Neutral“ und erhöhte das Ziel von 157 auf 163 Dollar. Ende September hatte HSBC-Analyst Joe Thomas die Aktie auf „Buy“ hochgestuft und das Ziel von 125 auf 190 Dollar angehoben; die Erholung werde von mehr Kundenbesuchen getragen, nicht von höheren Preisen. Am anderen Ende steht die Bank of America mit „Underperform“ und 141 Dollar: Sie rechnet mit Druck auf die Marge durch Rabatte, Frachtkosten und steigende Verwaltungskosten. Stifel nahm die Bewertung laut TipRanks und MarketBeat am 17. November mit „Hold“ auf.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|UBS
|Buy
|185 → 205
|12.11.2026
|ad-hoc-news.de, rallies.ai
|Guggenheim
|Buy
|175
|12.11.2026
|MarketBeat
|JPMorgan
|Neutral
|157 → 163
|09.11.2026
|TipRanks, MarketBeat
|Bank of America (Christopher Nardone)
|Underperform
|141
|09.11.2026
|Finimize
|Bernstein (Zhihan Ma)
|Hold
|154
|14.10.2026
|stockanalysis.com
|Evercore ISI (Greg Melich)
|Hold
|170 → 165
|13.10.2026
|stockanalysis.com
|Morgan Stanley (Simeon Gutman)
|Buy
|170
|05.10.2026
|stockanalysis.com
|HSBC (Joe Thomas)
|Hold → Buy
|125 → 190
|30.09.2026
|tradingpedia.com
|Jefferies (Corey Tarlowe)
|Buy
|185
|30.09.2026
|stockanalysis.com
Kursziele in US-Dollar. Einschätzungen der genannten Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: ad-hoc-news.de, rallies.ai, MarketBeat via dailypolitical.com, TipRanks, tradingpedia.com, stockanalysis.com, Finimize
Bewertung
Ist die Target Aktie im Vergleich zu Walmart und Costco günstig?
Trotz der Rally bleibt Target der günstigste der großen US-Discounter. Auf Basis des Konsenses für 2026 kommt die Aktie auf ein KGV von rund 15,5; rechnet man die Zollrückerstattung heraus und nimmt die Mitte der bereinigten Unternehmensprognose, sind es gut 18. Walmart wird laut einem Bericht vom 10. November mit rund 40 künftigen Gewinnen bewertet, Costco mit etwa 46. Dollar General lag laut Zacks Anfang des Jahres bei knapp 21. Der Abschlag spiegelt das schwache Geschäftsjahr 2025 mit sinkendem Umsatz wider. HSBC begründet das Ziel von 190 Dollar mit einem KGV von 18 auf den erwarteten Gewinn von 10,61 Dollar – dem Fünfjahresschnitt der Aktie.
|Unternehmen
|KGV erwartet
|Einordnung
|Target
|rund 15,5 (o. Sondereffekt gut 18)
|Erholung nach schwachem Geschäftsjahr 2025
|Walmart
|rund 40
|Marktführer, Wachstum im Onlinehandel
|Costco
|rund 43–46
|Mitgliedermodell, hohe Stabilität
|Dollar General
|rund 21
|Discounter für einkommensschwache Haushalte
KGV auf erwartete Gewinne; unterschiedliche Quellen, Basisjahre und Stichtage, daher nur grob vergleichbar. Dollar General: Stand Anfang 2026.
Quelle: Eigene Rechnung, BigGo Finance (10.11.2026), TipRanks (28.10.2026), Nasdaq/Zacks
Charttechnik
Was sagt der Chart zur Target Aktie Prognose?
Charttechnisch hat die Target Aktie im Jahresverlauf einen steilen Aufwärtstrend hingelegt. Laut MarketBeat lag die 50-Tage-Linie zuletzt bei 156,41 Dollar, die 200-Tage-Linie bei 136,16 Dollar – der Kurs notiert damit knapp über dem kurzfristigen und deutlich über dem langfristigen Durchschnitt. Als nächsten Widerstand nennt TradingKey die Marke von 169,24 Dollar, darüber liegt das 52-Wochen-Hoch von 170,75 Dollar vom 24. August. Unterstützung sehen die Charttechniker bei rund 147 und 144,80 Dollar. Das Tief der vergangenen zwölf Monate lag bei 83,44 Dollar.
Szenarien
Bull, Base, Bear: Welche Target Aktienprognose diskutiert der Markt?
aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab. Die Übersicht ordnet die Spanne der Analystenziele und die genannten Begründungen ein.
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Begründung laut Quelle
|Bull-Case
|185–205 $ (UBS, HSBC, Jefferies)
|Erholung über mehr Kundenbesuche (HSBC); Morgan Stanley erwartet 2,15–2,20 $ EPS und höhere Jahresziele
|Base-Case
|163–170 $ (JPMorgan, Evercore ISI, Morgan Stanley; Ø 169,54 $)
|Solide Umsätze, aber Bewertung hat Erholung teils vorweggenommen
|Bear-Case
|141–154 $ (Bank of America, Bernstein)
|Margendruck durch Rabatte, Fracht und Verwaltungskosten (BofA); schwächere Resonanz auf Circle Days (Roth)
Kursziele Dritter; Zuordnung nach Höhe der Ziele, Begründungen sinngemäß nach den genannten Quellen.
Quelle: tradingpedia.com, BigGo Finance, TipRanks, Finimize, stockanalysis.com
Termine
Was Anleger bei der Target Aktie jetzt beobachten
18. November 2026, 12:30 Uhr MEZ: Zahlen zum dritten Quartal; im Fokus Bruttomarge, vergleichbarer Umsatz und Jahresprognose.
19. November 2026: Walmart legt vor US-Börsenstart Zahlen vor – der direkte Vergleich.
27. November 2026: Black Friday als erster Härtetest des Weihnachtsgeschäfts.
Anfang März 2027: Zahlen zum Gesamtjahr 2026 und erster Ausblick auf 2027.
FAQ
Häufige Fragen zur Target Aktienprognose
Wie lautet die Target Aktienprognose der Analysten?
Laut TipRanks liegt das durchschnittliche Kursziel bei 169,54 Dollar. UBS sieht mit 205 Dollar das höchste bekannte Ziel, die Bank of America mit 141 Dollar eines der niedrigsten.
Wann legt Target die Zahlen zum dritten Quartal vor?
Am Mittwoch, 18. November 2026, laut Earnings Whispers um 6:30 Uhr New Yorker Zeit, also 12:30 Uhr MEZ.
Was erwartet Target für das Gesamtjahr 2026?
Rund 5 Prozent Umsatzwachstum und 9,90 bis 10,90 Dollar Gewinn je Aktie, davon rund 1,65 Dollar aus einer einmaligen Zollrückerstattung.
Warum ist die Target Aktie günstiger bewertet als Walmart?
Target hat im Geschäftsjahr 2025 Umsatz verloren (−1,7 Prozent) und muss die Erholung erst über mehrere Quartale beweisen; Walmart und Costco gelten als stabiler.
Was erwarten Analysten für die Target Aktie 2027?
Laut S&P Global rund 113,8 Milliarden Dollar Umsatz und 9,55 Dollar Gewinn je Aktie – weniger als 2026, weil der Sondereffekt entfällt.
Hinweis zur Weitergabe: Die genannten Analystenurteile sind Einschätzungen Dritter (Haus, Datum, Quelle wie angegeben), insbesondere die Einstufung „Buy“ mit Kursziel 205 Dollar von UBS vom 12.11.2026. Offenlegungen der Quellen: UBS, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley, Jefferies, Bernstein, Guggenheim. aktiencheck.de gibt sie unverändert weiter und macht sie sich nicht zu eigen.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Target Corporation (TGT): Kaufen, Kursziel 205,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von UBS, Buy, Kursziel 205 USD (zuvor 185 USD) vom 12.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 19:44 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 19:44 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: UBS, Buy, Kursziel 205 USD (zuvor 185 USD).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.