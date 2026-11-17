Die Target Aktie (Ticker TGT, ISIN US87612E1064) gehört 2026 zu den großen Comeback-Geschichten im US-Einzelhandel: Seit Jahresbeginn steht ein Plus von rund 70 Prozent zu Buche, am Montag schloss das Papier an der NYSE bei 160,32 Dollar. Vor den Zahlen zum dritten Quartal am Mittwoch, 18. November, vor US-Börsenstart sieht die Target Aktienprognose der Analysten im Schnitt ein Kursziel von 169,54 Dollar (TipRanks) – gut 5 Prozent über dem aktuellen Niveau.
Target Aktie Prognose: Rund 70 Prozent Plus vor den Q3-Zahlen – Analysten-Kursziele von 153 bis 205 Dollar, wie hoch liegt die Messlatte?
Die Target Aktie geht nach einer Rally von rund 70 Prozent seit Jahresbeginn in die Zahlen am Mittwoch. Der Konsens erwartet gut 2 Dollar Gewinn je Aktie und rund 3 Prozent Plus bei den vergleichbaren Umsätzen. Die Target Aktienprognose der Analysten liegt im Schnitt nur noch wenige Prozent über dem Kurs. Was Konsens, Jahresprognose, Kursziele und Szenarien für die Target Aktie bedeuten.
Die Messlatte liegt damit hoch. Der Konsens rechnet mit rund 2,03 bis 2,08 Dollar Gewinn je Aktie, die inoffizielle „Whisper“-Zahl liegt bei 2,17 Dollar. Gleichzeitig blickt der Markt in dieser Woche auf den gesamten US-Konsum: Heute um 14:30 Uhr MEZ kommen die US-Einzelhandelsumsätze, Home Depot hat bereits Zahlen vorgelegt, Walmart folgt am Donnerstag. Für die Target Aktie Prognose stellt sich die Frage: Wie viel vom Comeback ist schon im Kurs?
Hohe Erwartungen
Konsens für Q3: Gewinn je Aktie 2,03 bis 2,08 Dollar, Umsatz 26,38 bis 26,5 Mrd. Dollar, vergleichbare Umsätze rund +3,2 %.
Prognose mit Sondereffekt
Jahresziel 9,90 bis 10,90 Dollar je Aktie, darin rund 1,65 Dollar aus Zollrückerstattungen.
Kursziele dicht am Kurs
Ø-Kursziel 169,54 Dollar (TipRanks) bzw. 162,37 Dollar (MarketBeat); UBS nennt 205 Dollar, Piper Sandler 153 Dollar.
Große Bewegung eingepreist
Der Optionsmarkt erwartet laut TipRanks eine Kursreaktion von rund 9 Prozent in beide Richtungen.
Der Auslöser
Was ist bei der Target Aktie passiert?
Vor einem Jahr galt Target als Problemfall: sinkende vergleichbare Umsätze, schwache Kundenfrequenz, Marktanteilsverluste an Walmart und Amazon. Das 52-Wochen-Tief liegt bei 83,44 Dollar. Seither hat sich der Kurs fast verdoppelt, das Hoch markierte die Aktie am 24. August bei 170,75 Dollar. Auslöser waren zwei Quartale mit Wachstum: Im ersten Quartal stiegen die vergleichbaren Umsätze um 5,6 Prozent, im zweiten um 3,8 Prozent – getragen von 3,6 Prozent mehr Kundentransaktionen.
Hinzu kam ein Sondereffekt: Nach dem Zollurteil des Supreme Court verbuchte Target im zweiten Quartal Rückerstattungen von 994 Millionen Dollar vor Steuern. Seit dem letzten Bericht hat die Aktie laut Earnings Whispers noch einmal rund 12 Prozent zugelegt, während der S&P 500 leicht nachgab. Am Montag gab das Papier leicht nach.
Geschäftsmodell
Womit verdient Target sein Geld?
Target betreibt Warenhäuser in den USA und verkauft Lebensmittel, Drogerieartikel, Kleidung, Wohnaccessoires, Spielwaren und Elektronik. Anders als Walmart ist Target stärker auf nicht lebensnotwendige Güter ausgerichtet – das macht den Konzern anfälliger, wenn Verbraucher sparen. Konzernchef Michael Fiddelke, seit Februar 2026 im Amt, setzt auf Preissenkungen bei tausenden Artikeln, Filialumbauten, mehr eigene Marken und ein schnelleres Onlinegeschäft. Im zweiten Quartal wuchs der digitale Umsatz vergleichbar um 8,7 Prozent, die Lieferung am selben Tag laut TradingKey um mehr als 25 Prozent.
Zahlen und Guidance
Wie lautet die Target Aktienprognose des Unternehmens?
Das Management hat die Jahresprognose im August angehoben – ein Teil des Gewinnsprungs ist aber einmalig.
Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um 5,3 Prozent auf 26,5 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie verdoppelte sich auf 4,11 Dollar. Ohne die Zollrückerstattungen von 1,65 Dollar je Aktie wären es rund 2,46 Dollar gewesen, ein Plus von etwa 20 Prozent. Die operative Marge erreichte 9,6 Prozent, davon 3,7 Prozentpunkte aus dem Sondereffekt.
|Kennzahl
|Unternehmensprognose / Konsens
|Vorjahr
|Umsatzwachstum 2026
|rund +5 % (rund 110 Mrd. USD)
|–
|Operative Marge 2026
|rund 6 % (inkl. ca. 0,9 Pp. Sondereffekt)
|4,6 % (bereinigt)
|EPS 2026
|9,90 bis 10,90 USD (ohne Rückerstattung ca. 8,25 bis 9,25 USD)
|–
|Q3-Gewinn je Aktie (Konsens)
|2,03 bis 2,08 USD
|1,78 USD
|Q3-Umsatz (Konsens)
|26,38 bis 26,5 Mrd. USD
|25,27 Mrd. USD
|Q3 vergleichbare Umsätze (Konsens)
|rund +3,2 % (Zacks)
|–
Jahresprognose laut Mitteilung vom 19.08.2026. Spanne ohne Rückerstattung laut Earnings Whispers/TradingKey (Rechnung). Q3-Konsens je nach Datenanbieter; Vorjahresquartal laut Earnings Whispers.
Quelle: Target Corporation, Earnings Whispers (10.11.), Zacks (13.11./16.11.), TipRanks (16.11.), Barchart via TradingKey (14.11.)
Für das Gesamtjahr rechnen Analysten laut MarketBeat mit 8,91 Dollar je Aktie, Barchart nennt 8,89 Dollar – Werte, die erkennbar ohne die einmalige Rückerstattung kalkuliert sind. Für die Target Aktie 2027 liegt der Konsens laut Barchart bei 9,44 Dollar, StockAnalysis nennt 9,55 Dollar bei rund 113,8 Milliarden Dollar Umsatz. Target hat laut Zacks in den vergangenen vier Quartalen jeweils die Gewinnschätzungen übertroffen.
Analysten
Welches Kursziel trauen Analysten der Target Aktie zu?
Das Lager ist gespalten. Laut TipRanks raten 12 Analysten zum Kauf, 15 zum Halten und 2 zum Verkauf, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 169,54 Dollar. MarketBeat zählt 14 Kauf-, 17 Halten- und 3 Verkaufsempfehlungen bei einem Durchschnittsziel von 162,37 Dollar – nur gut 1 Prozent über dem Montagsschluss. Das niedrigste Ziel lag laut StockAnalysis Mitte Oktober bei 128 Dollar, das höchste nennt seit 12. November die UBS mit 205 Dollar.
|Haus
|Rating
|Kursziel alt → neu
|Datum
|Quelle
|UBS
|Buy
|185 → 205
|12.11.2026
|MarketBeat via DailyPolitical
|Jefferies
|Buy
|185 → 190
|16.11.2026
|Investing.com
|Oppenheimer
|Hold → Buy
|125 → 190
|30.09.2026
|MarketBeat via DailyPolitical
|Telsey Advisory
|Outperform
|170 → 182
|20.08.2026
|MarketBeat, TipRanks
|JPMorgan
|Neutral
|157 → 163
|09.11.2026
|MarketBeat via DailyPolitical
|Goldman Sachs
|Neutral
|127 → 161
|25.09.2026
|MarketBeat via DailyPolitical
|TD Cowen
|Hold (Aufnahme)
|160
|30.10.2026
|MarketBeat via DailyPolitical
|Piper Sandler
|Neutral
|153
|16.11.2026
|aktiencheck.de
Kursziele in US-Dollar. Einschätzungen der genannten Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: Investing.com, TipRanks, MarketBeat via DailyPolitical/The Cerbat Gem, StockAnalysis, aktiencheck.de
Am optimistischsten sind UBS und Jefferies. Jefferies hob das Ziel am Montag laut Investing.com auf 190 Dollar und modelliert ein Plus der vergleichbaren Umsätze von 3,8 Prozent sowie 2,10 Dollar Gewinn je Aktie, jeweils über dem Konsens. Das Ziel beruht auf einem KGV von rund 20 auf die eigene Schätzung von 9,50 Dollar für 2027. Telsey-Analyst Joseph Feldman erwartet laut TipRanks 2,07 Dollar und rund 3 Prozent Comps. Skeptischer ist Piper Sandler: Mit 153 Dollar liegt das Ziel unter dem aktuellen Kurs.
Bewertung
Ist die Target Aktie im Branchenvergleich teuer?
Trotz der Rally ist Target kein teurer Händler. Auf Basis von 8,91 Dollar Konsens-EPS für 2026 ergibt sich ein KGV von rund 18, auf die Schätzung für 2027 von rund 17. Zacks beziffert das Forward-KGV auf 17 – gegenüber 40 bei Walmart und 22 im Branchenschnitt. Dazu kommt eine Quartalsdividende von 1,16 Dollar, aufs Jahr 4,64 Dollar, was beim Montagsschluss einer Rendite von knapp 2,9 Prozent entspricht. Die nächste Zahlung erfolgt am 1. Dezember.
|Unternehmen
|Forward-KGV
|Zahlen
|Target
|17
|18.11.2026
|Walmart
|40
|19.11.2026
|Lowe's
|18,1
|18.11.2026
|Home Depot
|rund 23
|17.11.2026
|Branchenschnitt Retail-Wholesale
|22
|–
Forward-KGV laut Zacks (13.11.2026) bzw. Zacks via TradingKey (14.11.2026); Home Depot: KGV auf Konsens-EPS GJ 2026, eigene Rechnung aus aktiencheck.de-Artikel vom 17.11.2026.
Quelle: Zacks, TradingKey, aktiencheck.de
Der Abschlag hat Gründe: Target wächst langsamer als Walmart, ist stärker von Kleidung und Wohnartikeln abhängig und muss erst beweisen, dass die Erholung ohne Sondereffekte trägt. Der GuruFocus-Fair-Value von 133,47 Dollar liegt rund 20 Prozent unter dem Kurs.
Charttechnik
Was sagt der Chart zur Target Aktie Prognose?
Charttechnisch ist der Aufwärtstrend intakt. Die Aktie notiert laut MarketBeat über der 50-Tage-Linie bei rund 156 Dollar und klar über der 200-Tage-Linie bei rund 136 Dollar. TradingKey nannte am 14. November einen RSI von gut 66 – erhöht, aber nicht extrem. Als zentrale Hürde gilt das August-Hoch um 169 bis 171 Dollar; ein Wochenschluss darüber wäre laut TradingKey ein bullisches Signal, weitere Marken liegen bei 184,69 und 197,83 Dollar. Unterstützung bieten 147,30 Dollar, das jüngste Tief bei 144,80 Dollar und darunter 130,79 Dollar. Der Optionsmarkt preist laut TipRanks eine Spanne von rund 147 bis 176 Dollar nach den Zahlen ein.
Szenarien
Bull, Base, Bear: Welche Target Aktie Prognose diskutiert der Markt?
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Begründung laut Quelle
|Bull-Case
|190–205 USD (Jefferies, Oppenheimer, UBS)
|Neue Sortimente, Preissenkungen und leichtere Vergleichsbasis treiben das zweite Halbjahr
|Base-Case
|162,37–169,54 USD (Ø MarketBeat bzw. TipRanks)
|Erholung setzt sich fort, Kurs nimmt viel vorweg
|Bear-Case
|153 USD (Piper Sandler), Tief 128 USD
|Kurs über Fair Value, Sondereffekte, Konsumschwäche
Kursziele Dritter vor den Q3-Zahlen; Begründungen gemäß den jeweiligen Berichten bzw. Datenanbietern.
Quelle: MarketBeat via DailyPolitical, Investing.com, TipRanks, MarketBeat, aktiencheck.de
Termine
Was Anleger bei der Target Aktie jetzt beobachten
17. November, 14:30 Uhr MEZ: US-Einzelhandelsumsätze – Stimmungstest für den Konsum.
18. November, vor US-Börsenstart: Target-Zahlen zum dritten Quartal; im Fokus vergleichbare Umsätze, Kundenfrequenz, Marge ohne Sondereffekte und der Ausblick aufs Weihnachtsgeschäft. Am selben Tag berichtet Lowe's.
19. November: Walmart legt Zahlen vor – der direkte Vergleich.
27. November: Black Friday; Target hat laut GuruFocus bereits Rabattaktionen mit bis zu 50 Prozent gestartet.
1. Dezember: Auszahlung der Quartalsdividende von 1,16 Dollar.
FAQ
Häufige Fragen zur Target Aktienprognose
Wie lautet die Target Aktienprognose der Analysten? Laut TipRanks liegt das durchschnittliche Kursziel bei 169,54 Dollar, laut MarketBeat bei 162,37 Dollar. Die Spanne reicht von 128 bis 205 Dollar.
Wann legt Target die Zahlen zum dritten Quartal vor? Am Mittwoch, 18. November 2026, vor dem US-Börsenstart.
Was erwarten Analysten für das dritte Quartal? Je nach Anbieter 2,03 bis 2,08 Dollar Gewinn je Aktie bei 26,38 bis 26,5 Milliarden Dollar Umsatz; die vergleichbaren Umsätze sollen laut Zacks um rund 3,2 Prozent steigen.
Was erwartet Target selbst für 2026? Rund 5 Prozent Umsatzwachstum, eine operative Marge von rund 6 Prozent und 9,90 bis 10,90 Dollar Gewinn je Aktie, inklusive rund 1,65 Dollar aus Zollrückerstattungen.
Welche Dividende zahlt die Target Aktie? 1,16 Dollar je Quartal, aufs Jahr gerechnet 4,64 Dollar.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Anlageempfehlungen Dritter wieder, insbesondere die Einstufung „Buy“ mit Kursziel 190 US-Dollar von Jefferies vom 16.11.2026. Die Weitergabe erfolgt unverändert und ohne eigene Bewertung durch aktiencheck.de. Offenlegungen der Quellen: Jefferies, UBS, Oppenheimer, Telsey Advisory, JPMorgan, Goldman Sachs, TD Cowen, Piper Sandler. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Target Corporation (TGT): Kaufen, Kursziel 190,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Jefferies vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 13:27 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 13:27 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Jefferies.
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