Vor einem Jahr galt Target als Problemfall: sinkende vergleichbare Umsätze, schwache Kundenfrequenz, Marktanteilsverluste an Walmart und Amazon. Das 52-Wochen-Tief liegt bei 83,44 Dollar. Seither hat sich der Kurs fast verdoppelt, das Hoch markierte die Aktie am 24. August bei 170,75 Dollar. Auslöser waren zwei Quartale mit Wachstum: Im ersten Quartal stiegen die vergleichbaren Umsätze um 5,6 Prozent, im zweiten um 3,8 Prozent – getragen von 3,6 Prozent mehr Kundentransaktionen.

Hinzu kam ein Sondereffekt: Nach dem Zollurteil des Supreme Court verbuchte Target im zweiten Quartal Rückerstattungen von 994 Millionen Dollar vor Steuern. Seit dem letzten Bericht hat die Aktie laut Earnings Whispers noch einmal rund 12 Prozent zugelegt, während der S&P 500 leicht nachgab. Am Montag gab das Papier leicht nach.