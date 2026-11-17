Ein Teil des Gewinnsprungs war allerdings ein Einmaleffekt. Target verbuchte rund 994 Mio. Dollar vor Steuern an erstatteten Zöllen, das entsprach etwa 1,65 Dollar je Aktie. Ohne diesen Effekt stieg der Gewinn je Aktie um rund 20 %. Auch die angehobene Jahresprognose enthält die Erstattungen; ohne sie läge die Spanne bei etwa 8,25 bis 9,25 Dollar.

Hinter der Wende steht Vorstandschef Michael Fiddelke, der Brian Cornell an der Spitze abgelöst hat. Sein Plan: Die Investitionen steigen auf rund 5 Mrd. Dollar pro Jahr, davon etwa 1 Mrd. Dollar für neue und modernisierte Filialen und rund 1 Mrd. Dollar für ein besseres Einkaufserlebnis wie schnellere Lieferung und Abholung. Dazu kommen mehr Personal in den Läden, eine überarbeitete Eigenmarke für Wohnaccessoires und schärfere Aktionen für preisbewusste Kunden. Bereits im Oktober 2025 strich Target rund 1.800 Stellen in der Verwaltung.