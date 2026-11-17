Vor einem Jahr galt Target als Sorgenkind des US-Handels: leere Gänge, sinkende Kundenzahlen, ein Chefwechsel. Heute ist der Händler mit dem roten Zielscheiben-Logo eine der Überraschungen des Börsenjahres. Die Target-Aktie (NYSE: TGT, ISIN US87612E1064) schloss am Montag bei 160,32 Dollar und liegt damit laut Investing.com rund 64 % über dem Stand vom Jahresbeginn. Morgen, am Mittwoch, 18. November, legt Target vor US-Börsenstart seine Zahlen zum dritten Quartal vor. Die Frage, die über den Kurs entscheiden dürfte: Trägt die Wende weiter – oder hat die Börse sie schon vorweggenommen?
Target-Aktie: Plus 64 % vor den Zahlen – wie viel Wende ist schon eingepreist?
Die Target-Aktie hat seit Jahresbeginn rund 64 % zugelegt. Morgen vor US-Börsenstart legt der Händler Zahlen vor – erwartet werden 2,07 Dollar je Aktie, Optionen preisen rund 8 % Kursausschlag ein.
Steckbrief
- Unternehmen
- Target Corporation
- Ticker
- TGT (NYSE)
- ISIN
- US87612E1064
- Schlusskurs
- 160,32 $
- 52-Wochen-Spanne
- 83,44 – 170,75 $
- Börsenwert
- rund 73 Mrd. $
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs NYSE vom 16.11.2026
Die Erwartungen
Was erwarten Analysten von den Target-Quartalszahlen – und wann kommen sie?
Target berichtet am Mittwoch vor der Eröffnung, die Telefonkonferenz beginnt um 8 Uhr New Yorker Zeit, also um 14 Uhr deutscher Zeit.
Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,07 Dollar nach 1,78 Dollar im Vorjahr – ein Plus von gut 16 %. Der Umsatz soll auf rund 26,5 Mrd. Dollar steigen, nach 25,27 Mrd. Dollar ein Jahr zuvor. Die Optionsmärkte rechnen laut Investing.com mit einem Kursausschlag von rund 8 % in die eine oder andere Richtung, TipRanks nennt sogar gut 9 %.
Die Schätzungen variieren leicht: Earnings Whispers nennt einen Konsens von 2,03 Dollar je Aktie und 26,38 Mrd. Dollar Umsatz, die inoffizielle „Whisper“-Zahl liegt mit 2,17 Dollar spürbar darüber. Genau diese Lücke zeigt, wie hoch die Erwartungen inzwischen sind.
Der Rückenwind
Was hat die Target-Aktie so stark gemacht?
Die Grundlage legte das zweite Quartal. Der Umsatz stieg im August um 5,3 % auf 26,5 Mrd. Dollar, die flächenbereinigten Erlöse um 3,8 %. Besonders wichtig: Die Zahl der Kundenbesuche legte um 3,6 % zu, das Onlinegeschäft um 8,7 %. Nach Jahren rückläufiger Frequenz war das das Signal, auf das Anleger gewartet hatten.
|Kennzahl
|Wert
|Umsatz Q2
|26,5 Mrd. $ (+5,3 %)
|Flächenbereinigter Umsatz Q2
|+3,8 %
|Kundenbesuche Q2
|+3,6 %
|Gewinn je Aktie Q2
|4,11 $ (inkl. Zollerstattungen)
|Ausblick Gewinn je Aktie 2026
|9,90 – 10,90 $
|Ausblick Umsatzwachstum 2026
|rund 5 %
Quelle: ifyouspent, Earnings Whispers, TipRanks
Ein Teil des Gewinnsprungs war allerdings ein Einmaleffekt. Target verbuchte rund 994 Mio. Dollar vor Steuern an erstatteten Zöllen, das entsprach etwa 1,65 Dollar je Aktie. Ohne diesen Effekt stieg der Gewinn je Aktie um rund 20 %. Auch die angehobene Jahresprognose enthält die Erstattungen; ohne sie läge die Spanne bei etwa 8,25 bis 9,25 Dollar.
Hinter der Wende steht Vorstandschef Michael Fiddelke, der Brian Cornell an der Spitze abgelöst hat. Sein Plan: Die Investitionen steigen auf rund 5 Mrd. Dollar pro Jahr, davon etwa 1 Mrd. Dollar für neue und modernisierte Filialen und rund 1 Mrd. Dollar für ein besseres Einkaufserlebnis wie schnellere Lieferung und Abholung. Dazu kommen mehr Personal in den Läden, eine überarbeitete Eigenmarke für Wohnaccessoires und schärfere Aktionen für preisbewusste Kunden. Bereits im Oktober 2025 strich Target rund 1.800 Stellen in der Verwaltung.
Die Analysten
Welches Kursziel sehen Analysten für die Target-Aktie?
Nach der Rally ist die Wall Street gespalten. Laut TipRanks raten 12 Analysten zum Kauf, 15 zum Halten und 2 zum Verkauf; das durchschnittliche Kursziel von 169,54 Dollar liegt nur rund 6 % über dem aktuellen Kurs. Stifel nahm die Bewertung am 16. November mit „Hold“ und einem Ziel von 155 Dollar wieder auf – das entspricht dem 16,5-Fachen der Gewinnschätzung für 2027 von 9,50 Dollar. Die Begründung: Kundenfrequenz und Marktanteile erholen sich, doch Ausgaben für Preise, Service und Lieferkette begrenzen den Margenhebel.
Optimistischer sind HSBC und Jefferies mit jeweils 190 Dollar und Kaufempfehlung, Jefferies führt die Aktie als „Top Pick“. Telsey sieht 182 Dollar (Outperform), Truist bleibt mit 167 Dollar neutral. Alle Ziele sind Einschätzungen der genannten Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Gemessen am Gewinn der vergangenen zwölf Monate liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei rund 17. Das ist deutlich weniger als bei Walmart, wo Anleger rund das 40-Fache der erwarteten Gewinne zahlen.
Die Dividende
Wie sicher ist die Dividende der Target-Aktie?
Für Dividendenanleger ist Target ein Klassiker. Im Juni hob der Konzern die Quartalsdividende um 1,8 % auf 1,16 Dollar an, aufs Jahr gerechnet 4,64 Dollar. Es war die 55. Erhöhung in Folge – Target zählt damit zu den sogenannten Dividendenkönigen. Seit Oktober 1967 hat das Unternehmen jedes Quartal ohne Unterbrechung ausgeschüttet. Beim aktuellen Kurs ergibt sich eine Rendite von knapp 3 %.
Das Umfeld
Was sagen Home Depot und die Einzelhandelsdaten über den US-Konsum?
Die Woche liefert reichlich Anschauungsmaterial. Home Depot meldete heute ein Umsatzplus von 4,9 % auf 43,4 Mrd. Dollar bei leicht sinkender Zahl der Einkäufe und steigendem Durchschnittsbon. Die US-Einzelhandelsumsätze legten im Oktober um 0,2 % zu, ohne Tankstellen nur um 0,1 %. Der Branchenverband NRF erwartet für November und Dezember ein Umsatzplus von 4,2 %. Neben Target berichtet morgen auch Lowe's, am Donnerstag folgt Walmart.
Häufige Fragen zur Target-Aktie
Wann legt Target die Quartalszahlen vor?
Am Mittwoch, 18. November 2026, vor US-Börsenstart. Die Telefonkonferenz beginnt um 14 Uhr deutscher Zeit.
Was erwarten Analysten?
Einen Gewinn je Aktie von rund 2,07 Dollar und einen Umsatz von etwa 26,5 Mrd. Dollar.
Wie hoch ist die Target-Dividende?
1,16 Dollar je Quartal, aufs Jahr 4,64 Dollar. 2026 erhöhte Target die Dividende zum 55. Mal in Folge.
Welches Kursziel haben Analysten?
Im Schnitt 169,54 Dollar laut TipRanks, mit Einzelzielen von 155 Dollar (Stifel) bis 190 Dollar (HSBC, Jefferies).
Wie stark ist die Target-Aktie 2026 gestiegen?
Laut Investing.com um rund 64 % seit Jahresbeginn bis zum Montagsschluss.
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