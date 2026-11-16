Die Erholung ist eingepreist: Piper-Sandler-Analyst Peter Keith bleibt bei „Neutral“ für die Target-Aktie und nennt ein Kursziel von 153 US-Dollar. Das Ziel liegt rund 5 Prozent unter dem Schlusskurs von 161,45 US-Dollar vom Freitag. Der US-Einzelhändler hat sich nach schwierigen Jahren zuletzt gefangen – die Aktie hat seit dem letzten Quartalsbericht rund 12 Prozent zugelegt.
Target-Aktie: Piper-Sandler-Analyst Peter Keith bleibt bei „Neutral“ – Kursziel 153 Dollar liegt unter dem Kurs
Piper-Sandler-Analyst Peter Keith bleibt bei „Neutral“ für die Target-Aktie und nennt ein Kursziel von 153 US-Dollar. Das liegt rund 5 Prozent unter dem Schlusskurs von 161,45 US-Dollar. Der US-Händler hat zwei Quartale mit steigender Kundenfrequenz hinter sich und steht vor seinen Zahlen zum dritten Quartal.
Steckbrief
- Unternehmen
- Target Corporation
- Handelssymbol
- TGT (NYSE)
- Analyst
- Peter Keith
- Bank
- Piper Sandler
- Rating
- Neutral (bestätigt)
- Kursziel
- 153 US-Dollar
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Piper Sandler zur Target-Aktie
Gute Nachrichten, wenig Luft – Keith bleibt neutral
Peter Keith beobachtet die Target-Aktie mit „Neutral“. Sein Kursziel von 153 US-Dollar liegt inzwischen unter dem Börsenkurs.
Das zeigt: Die Aktienanalyse von Piper Sandler erkennt die operative Erholung an, hält den jüngsten Kursanstieg aber für weitgehend ausgereizt.
Am selben Tag bestätigt Keith für den Konkurrenten Walmart seine Kaufempfehlung. Im direkten Vergleich bevorzugt Piper Sandler damit klar den Marktführer.
Die Argumente von Peter Keith
Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von Piper-Sandler-Analyst Peter Keith stützt:
Mehr Kunden in den Läden
Target hat zwei Quartale in Folge vergleichbare Umsätze gesteigert, getragen von einer höheren Kundenfrequenz.
Höhere Prognose
Das Management hat die Jahresprognose angehoben.
Hohe Erwartungen
Analysten rechnen für das dritte Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 2,03 US-Dollar nach 1,78 US-Dollar im Vorjahr und einem Umsatz von 26,38 Milliarden US-Dollar.
Kurs vorausgelaufen
Seit dem letzten Quartalsbericht ist die Aktie um rund 12 Prozent gestiegen und hat das Kursziel von Piper Sandler übersprungen.
Der Test vor Weihnachten
Mit den Zahlen zum dritten Quartal muss Target zeigen, dass die Erholung trägt. Besonders wichtig ist der Ausblick auf das Weihnachtsgeschäft, in dem der Händler traditionell einen großen Teil seines Gewinns erzielt.
Target ist stärker als Walmart von Ausgaben für Kleidung, Wohnaccessoires und andere nicht lebensnotwendige Güter abhängig. Schwächelt der Konsum, trifft das den Händler stärker.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Piper Sandler & Co., Analyst Peter Keith. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Neutral“ und das Kursziel von 153 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.pipersandler.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Target Corporation (TGT): Halten, Kursziel 153,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Peter Keith, Aktienanalyst, Piper Sandler & Co. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 15:17 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 15:17 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Peter Keith, Aktienanalyst, Piper Sandler & Co..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.