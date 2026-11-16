Target-Aktie: Piper-Sandler-Analyst Peter Keith bleibt bei „Neutral“ – Kursziel 153 Dollar liegt unter dem Kurs

Das zeigt: Die Aktienanalyse von Piper Sandler erkennt die operative Erholung an, hält den jüngsten Kursanstieg aber für weitgehend ausgereizt.

Am selben Tag bestätigt Keith für den Konkurrenten Walmart seine Kaufempfehlung. Im direkten Vergleich bevorzugt Piper Sandler damit klar den Marktführer.