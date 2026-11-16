Target-Aktie: 70 Prozent Plus vor den Zahlen – wie viel Comeback ist schon eingepreist?

Die Meinungen gehen auseinander. Laut TipRanks raten 12 Analysten zum Kauf, 15 zum Halten und 2 zum Verkauf; das durchschnittliche Kursziel liegt bei 169,54 Dollar und damit nur rund 5 Prozent über dem Freitagskurs. Am optimistischsten ist die UBS, die ihr Ziel am 12. November laut MarketBeat-Daten von 185 auf 205 Dollar anhob („Buy“). Guggenheim bestätigte am selben Tag „Buy“ mit 175 Dollar. JPMorgan hob sein Ziel am 9. November bei „Neutral“ von 157 auf 163 Dollar, TD Cowen startete Ende Oktober mit „Hold“ und 160 Dollar. Jefferies nennt laut Investing.com 190 Dollar.

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 16,8 laut MarketBeat-Daten ist die Aktie nicht mehr das Schnäppchen vom Jahresanfang. Für Einkommensanleger bleibt die Dividende: Target zahlt 1,16 Dollar je Quartal, 1,8 Prozent mehr als zuvor, die nächste Zahlung erfolgt am 1. Dezember.