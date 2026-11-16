Die Target-Aktie (Ticker: TGT, ISIN: US87612E1064) hat 2026 eine der erstaunlichsten Wenden im US-Einzelhandel hingelegt. Laut TradingKey stand bis zum 11. November ein Kursplus von rund 70 Prozent seit Jahresbeginn zu Buche. Das 52-Wochen-Tief liegt bei 83,44 Dollar, das Hoch bei 170,75 Dollar. Am Freitag schloss die Aktie bei rund 161,45 Dollar. Am Mittwoch, 18. November, muss Konzernchef Michael Fiddelke vor dem US-Börsenstart zeigen, dass die Erholung mehr ist als ein Sondereffekt.
Target-Aktie: 70 Prozent Plus vor den Zahlen – wie viel Comeback ist schon eingepreist?
Die Target-Aktie geht nach einer Rally von rund 70 Prozent in die Zahlen am Mittwoch. Analysten erwarten gut 2 Dollar Gewinn je Aktie, Optionen preisen eine Bewegung von rund 9 Prozent ein.
Steckbrief
- Unternehmen
- Target Corporation
- Ticker
- TGT (NYSE)
- ISIN
- US87612E1064
- Chef
- Michael Fiddelke (seit Februar 2026)
- Börsenwert
- rund 73,3 Mrd. $
- Quartalsdividende
- 1,16 $
Stand: 13.11.2026, Kurs laut TipRanks/Earnings Whispers
Die Erwartungen
Was erwarten Analysten von den Target-Quartalszahlen am Mittwoch?
Die Prognosen der Datenanbieter liegen dicht beieinander, aber nicht deckungsgleich. Earnings Whispers nennt einen Konsens von 2,03 Dollar Gewinn je Aktie nach 1,78 Dollar im Vorjahr, TipRanks 2,07 Dollar.
Beim Umsatz rechnet Earnings Whispers mit 26,38 Milliarden Dollar nach 25,27 Milliarden Dollar im Vorjahr, TipRanks mit 26,5 Milliarden Dollar. Die inoffizielle „Whisper“-Zahl liegt mit 2,17 Dollar spürbar über dem Konsens – der Markt erwartet also mehr, als die offiziellen Schätzungen zeigen. Der Optionsmarkt preist laut TipRanks eine Kursbewegung von rund 9,1 Prozent in beide Richtungen ein.
|Kennzahl
|Earnings Whispers
|TipRanks
|Vorjahresquartal
|Gewinn je Aktie
|2,03 $
|2,07 $
|1,78 $
|Umsatz
|26,38 Mrd. $
|26,5 Mrd. $
|25,27 Mrd. $
Quelle: Earnings Whispers (10.11.2026), TipRanks (16.11.2026)
Der Umbau
Wie hat Michael Fiddelke die Target-Aktie zurück ins Spiel gebracht?
Fiddelke übernahm im Februar 2026 die Führung des Konzerns, für den er rund 20 Jahre gearbeitet hat. Im März stellte er laut Fortune einen Plan über 6 Milliarden Dollar vor, um Target wieder auf Wachstumskurs zu bringen und den Ruf für günstige, stilvolle Mode und Wohnartikel zurückzugewinnen. Die wichtigsten Hebel:
Preise
Laut Finanzchef Jim Lee senkte Target im vergangenen Jahr die Preise für mehr als 10.000 Artikel.
Filialen
Für dieses Jahr sind 130 Filialumbauten geplant.
Sortiment
Neue Marken und Kooperationen, dazu ein eigenes Beauty-Studio in mehr als 600 Filialen, nachdem Ulta die Partnerschaft beendet hat.
Die Zahlen des zweiten Quartals gaben dem Kurs recht. Der Umsatz stieg um 5,3 Prozent auf 26,5 Milliarden Dollar, die vergleichbaren Umsätze um 3,8 Prozent – in den Filialen um 2,7 Prozent, online um 8,7 Prozent. Besonders wichtig: Die Kundenfrequenz legte um 3,6 Prozent zu. Im ersten Quartal hatten die vergleichbaren Umsätze laut Fortune sogar um 5,6 Prozent zugelegt.
Der Sondereffekt
Wie viel vom Gewinnsprung bei Target war einmalig?
Der Gewinn je Aktie verdoppelte sich im zweiten Quartal auf 4,11 Dollar. Doch ein großer Teil davon war ein Geschenk aus Washington: Nach dem Zollurteil des Supreme Court verbuchte Target eine Rückerstattung von 994 Millionen Dollar vor Steuern. Das entsprach 1,65 Dollar je Aktie. Von der operativen Marge von 9,6 Prozent entfielen 3,7 Prozentpunkte auf diesen Effekt.
|Kennzahl
|Prognose
|Umsatzwachstum
|rund 5 %
|Operative Marge
|rund 6 % (davon ca. 90 Basispunkte Zollrückerstattung)
|Gewinn je Aktie
|9,90 bis 10,90 $
Ziele des Managements, keine Ist-Zahlen. Gewinn inklusive rund 1,65 $ aus Zollrückerstattungen.
Quelle: Target Corporation, Pressemitteilung vom 19.08.2026
Ohne die Rückerstattung liegt das Gewinnziel also deutlich niedriger. Die Frage für Mittwoch lautet deshalb: Wie stark wächst Target aus eigener Kraft – und bestätigt das Management die angehobene Prognose?
Analysten und Bewertung
Welches Kursziel sehen Analysten für die Target-Aktie?
Die Meinungen gehen auseinander. Laut TipRanks raten 12 Analysten zum Kauf, 15 zum Halten und 2 zum Verkauf; das durchschnittliche Kursziel liegt bei 169,54 Dollar und damit nur rund 5 Prozent über dem Freitagskurs. Am optimistischsten ist die UBS, die ihr Ziel am 12. November laut MarketBeat-Daten von 185 auf 205 Dollar anhob („Buy“). Guggenheim bestätigte am selben Tag „Buy“ mit 175 Dollar. JPMorgan hob sein Ziel am 9. November bei „Neutral“ von 157 auf 163 Dollar, TD Cowen startete Ende Oktober mit „Hold“ und 160 Dollar. Jefferies nennt laut Investing.com 190 Dollar.
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 16,8 laut MarketBeat-Daten ist die Aktie nicht mehr das Schnäppchen vom Jahresanfang. Für Einkommensanleger bleibt die Dividende: Target zahlt 1,16 Dollar je Quartal, 1,8 Prozent mehr als zuvor, die nächste Zahlung erfolgt am 1. Dezember.
Häufige Fragen zur Target-Aktie
Wann legt Target die Quartalszahlen vor? Am Mittwoch, 18. November 2026, vor dem US-Börsenstart. Die Telefonkonferenz fand zuletzt um 7 Uhr Ortszeit Minneapolis (14 Uhr deutscher Zeit) statt.
Welchen Gewinn erwarten Analysten? Je nach Datenanbieter 2,03 bis 2,07 Dollar je Aktie bei rund 26,4 bis 26,5 Milliarden Dollar Umsatz.
Wie hoch ist die Dividende der Target-Aktie? 1,16 Dollar je Quartal, aufs Jahr gerechnet 4,64 Dollar.
Welches Kursziel haben Analysten für Target? Laut TipRanks im Schnitt 169,54 Dollar; die UBS nennt mit 205 Dollar eines der höchsten Ziele.
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