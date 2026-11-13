Talanx Aktie: Rekordgewinne und höhere Prognosen - DZ Bank rät weiter zum Kauf

Die Talanx-Aktie präsentiert sich fundamental in bemerkenswert guter Verfassung. Der Konzern steigerte seinen Neunmonatsgewinn um zwölf Prozent auf 2,195 Milliarden Euro und erhöhte die Gewinnprognose für 2026 auf mehr als 2,8 Milliarden Euro. Für 2027 werden sogar erstmals mehr als drei Milliarden Euro angestrebt. Die Schaden-/Kostenquote von 89 Prozent, die hohe Solvabilität und die internationale Diversifikation unterstreichen die Qualität des Geschäftsmodells. DZ-BANK-Analyst Thorsten Wenzel erhöht in seiner Talanx-Aktienanalyse vom 13. November 2026 den fairen Wert von 132 auf 150 Euro und bestätigt das Rating "kaufen" unverändert. Beim Xetra-Kurs von 133,80 Euro entspricht dies einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von 12,11 Prozent. Ob die Aktie dieses Niveau erreicht, hängt insbesondere von der weiteren Gewinnentwicklung, den Großschäden und den Kapitalmärkten ab. Die entscheidende Frage lautet nicht mehr nur, ob Talanx wachsen kann, sondern wie lange der Versicherungskonzern sein außergewöhnlich hohes Gewinnniveau behaupten wird.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 13. November 2026

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