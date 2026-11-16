Die Symrise Aktie zählt zum Wochenstart zu den DAX Verlierern. Gegen 9:45 Uhr notiert das Papier des Duft- und Aromenherstellers auf Xetra bei 96,47 Euro, ein Minus von 0,83 Prozent. Zwischenzeitlich lag das Minus noch etwas höher. Auslöser ist eine Abstufung: Die Deutsche Bank hat ihre Empfehlung für die Symrise-Aktie von „Buy“ auf „Hold“ gesenkt. Das Kursziel liegt bei 103 Euro. Damit kehrt eines der Häuser, das Symrise bislang zum Kauf empfohlen hatte, auf die neutrale Linie zurück – nach einer Erholung, die die Aktie zuletzt wieder in Richtung 100 Euro geführt hatte.
Symrise Aktie: DAX Verlierer – Deutsche Bank stuft auf Hold ab, ist die Erholung schon vorbei?
Die Symrise Aktie gehört am Montagvormittag zu den DAX Verlierern: Minus 0,83 Prozent auf 96,47 Euro. Die Deutsche Bank hat den Duft- und Aromenhersteller von „Buy“ auf „Hold“ abgestuft – am selben Tag wie den Konkurrenten DSM-Firmenich. Nach dem Kurssturz Ende Oktober und der anschließenden Erholung stellt sich die Frage: Wie viel Luft hat die Symrise Aktie noch?
Der Auslöser
Von Buy auf Hold: die Deutsche Bank nimmt den Fuß vom Gas
Die Abstufung ist kein Einzelfall. Am selben Morgen stufte die Deutsche Bank auch den niederländisch-schweizerischen Konkurrenten DSM-Firmenich von „Buy“ auf „Hold“ ab – ein Zeichen für eine vorsichtigere Sicht auf die gesamte Branche.
Die Deutsche Bank hat für die Symrise Aktie von „Buy“ auf „Hold“ abgestuft. Das Kursziel von 103 Euro hatte das Haus bereits Anfang Oktober genannt – damals noch mit Kaufempfehlung. Eine ausführliche Begründung liegt bislang nicht vor. Auffällig ist der Gleichlauf mit DSM-Firmenich: Auch hier senkte die Deutsche Bank die Einstufung auf „Hold“, hob das Kursziel aber leicht von 110 auf 112 Euro an. Nach Einschätzung der Redaktion spricht das dafür, dass die Analysten nach der Erholung der Aromen- und Duftstoffwerte weniger Spielraum nach oben sehen. Für Symrise liegt das Kursziel noch rund 7 Prozent über dem aktuellen Kurs.
Die Vorgeschichte
Starkes Quartal, enttäuschender Ausblick
Ende Oktober hatte die Symrise Aktie einen schweren Tag erlebt. Am 28. Oktober legte der Konzern Umsatzzahlen vor, die eigentlich überzeugten: Der Umsatz stieg im dritten Quartal auf 1,31 Milliarden Euro nach 1,222 Milliarden Euro im Vorjahr, organisch wuchs Symrise um 5,3 Prozent – Analysten hatten 5,0 Prozent erwartet. Trotzdem brach die Aktie laut Börsen-Zeitung um rund 10 Prozent ein. Der Grund: Symrise bestätigte nur die Jahresprognose von 2 bis 4 Prozent organischem Wachstum und rechnet nun mit einem Wert etwa in der Mitte. Für das Schlussquartal stellte der Konzern eine geringere Dynamik in Aussicht, die EBITDA-Marge soll in der unteren Hälfte des Zielkorridors landen. In den Tagen danach kauften Vorstände eigene Aktien, die Aktie erholte sich.
Beide Segmente wachsen
Taste, Nutrition & Health legte organisch um 5,2 Prozent auf 790 Millionen Euro zu, Scent & Care um 5,6 Prozent.
Heimtiernahrung zurück im Plus
Das zuletzt schwache Geschäft mit Inhaltsstoffen für Tiernahrung kehrte zu organischem Wachstum zurück.
Asien als Zugpferd
Asien/Pazifik wuchs zweistellig, Lateinamerika stark, Nordamerika solide, Europa moderat.
Marge bleibt das Thema
Für die bereinigte EBITDA-Marge erwartet Symrise nur die untere Hälfte des Zielkorridors.
Die Analysten
Gespaltene Profis: Kursziele um 103 bis 114 Euro
Die Analysten sind sich bei der Symrise Aktie uneins. Während die Deutsche Bank auf „Hold“ zurückgeht, hatte Jefferies das Kursziel erst in der Vorwoche von 110 auf 114 Euro angehoben und auf die Rückkehr des Wachstums bei Heimtiernahrung verwiesen. Die DZ Bank hatte die Aktie nach den Zahlen mit „Kaufen“ und einem fairen Wert von 105 Euro bestätigt. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Marken
Symrise Aktie: die 100-Euro-Marke bleibt außer Reichweite
Charttechnisch ist die runde Marke von 100 Euro für die Symrise Aktie die entscheidende Hürde. Mit der Abstufung ist ein schneller Anlauf darauf vorerst unwahrscheinlicher geworden. Nach unten liegt eine erste Unterstützung im Bereich um 95 Euro. Fällt die Aktie deutlich darunter, droht ein Teil der Erholung seit Ende Oktober wieder verloren zu gehen. Das Kursziel der Deutschen Bank von 103 Euro markiert zugleich, wie begrenzt die Analysten den Spielraum nach oben derzeit einschätzen.
Häufige Fragen zur Symrise Aktie
Warum ist die Symrise Aktie heute DAX Verlierer?
Die Deutsche Bank hat Symrise von „Buy“ auf „Hold“ abgestuft und nennt ein Kursziel von 103 Euro. Am selben Tag stufte sie auch DSM-Firmenich ab.
Wie lief das dritte Quartal bei Symrise?
Der Umsatz stieg auf 1,31 Milliarden Euro, organisch um 5,3 Prozent und damit über den Erwartungen. Die Jahresprognose wurde aber nur bestätigt.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Die Deutsche Bank sieht 103 Euro, die DZ Bank einen fairen Wert von 105 Euro, Jefferies 114 Euro.
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