Symrise Aktie: DAX Verlierer – Deutsche Bank stuft auf Hold ab, ist die Erholung schon vorbei?

Die Deutsche Bank hat für die Symrise Aktie von „Buy“ auf „Hold“ abgestuft. Das Kursziel von 103 Euro hatte das Haus bereits Anfang Oktober genannt – damals noch mit Kaufempfehlung. Eine ausführliche Begründung liegt bislang nicht vor. Auffällig ist der Gleichlauf mit DSM-Firmenich: Auch hier senkte die Deutsche Bank die Einstufung auf „Hold“, hob das Kursziel aber leicht von 110 auf 112 Euro an. Nach Einschätzung der Redaktion spricht das dafür, dass die Analysten nach der Erholung der Aromen- und Duftstoffwerte weniger Spielraum nach oben sehen. Für Symrise liegt das Kursziel noch rund 7 Prozent über dem aktuellen Kurs.