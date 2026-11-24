aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 15:16 7 Min.

Die Stellantis Aktienprognose nach neuem Rekordtief: Oddo BHF stuft auf Underperform mit Kursziel 3 Euro, RBC senkt ebenfalls auf 3 Euro. Was Zahlen, Unternehmensprognose und Analysten zur Stellantis Aktie sagen.

Stellantis Aktie am 24.11.2026 um 14:10 Uhr (-3,17 %), neues Allzeittief 3,12 EUR Kursentwicklung seit Jahresbeginn (Quelle: ClubAlfa, Stand 23.11.2026) rund -67 % Kursziele von Oddo BHF (Underperform) und RBC (Sector Perform) 3,00 EUR Börsenwert (ClubAlfa, 23.11.2026) rund 9 Mrd. EUR Quelle : aktiencheck.de (Stand 14:10 Uhr), ClubAlfa, MarketScreener Steckbrief Unternehmen Stellantis N.V. Ticker / ISIN STLA / NL00150001Q9 Handelsplätze Euronext Paris, Mailand, NYSE Industrieller Free Cashflow Q3 2026 -4,0 Mrd. EUR Liquidität 42,7 Mrd. EUR Nächster Termin 10.12.2026: Strategie „FaSTLAne 2030“ / Maserati Day Stand: 24.11.2026, Kurs 24.11.2026, 14:10 Uhr, Börsenplatz laut Quelle nicht genannt (vermutlich Paris)

Die Stellantis Aktie (STLA, NL00150001Q9) rutscht auf ein Rekordtief – und die Analysten ziehen nach: Oddo BHF und RBC nennen inzwischen nur noch 3 Euro als Kursziel. Die Stellantis Aktienprognose ist damit eine der pessimistischsten im europäischen Autosektor.

Am Dienstag, den 24. November 2026, notierte die Aktie um 14:10 Uhr bei 3,1165 Euro, ein Minus von 3,17 Prozent und ein neues Allzeittief (aktiencheck.de). Seit Jahresbeginn hat der Autokonzern mehr als zwei Drittel an Wert verloren (ClubAlfa), auf Basis des Schlusskurses 2025 von 9,461 Euro. Der Börsenwert liegt bei rund 9 Milliarden Euro. Den Kurs der NYSE-Notierung in Dollar konnten wir nicht aktuell belegen.

Was ist bei der Stellantis Aktie passiert?

Der Auslöser ist eine Serie gesenkter Erwartungen. Oddo BHF stufte die Aktie am 17. November von „Neutral“ auf „Underperform“ ab und senkte das Kursziel von 4,50 auf 3,00 Euro (MarketScreener). Schon Ende Oktober hatte das Haus das Ziel von 5,50 auf 4,50 Euro gekappt. RBC (Analyst Tom Narayan) beließ das Rating laut ClubAlfa bei „Sector Perform“, senkte das Ziel aber von 4 auf 3 Euro und verwies auf schwache Nachfrage in China und chinesische Konkurrenz in Europa. Laut einer Meldung vom Vormittag soll auch die LBBW ihre Erwartungen gesenkt haben; Rating und Ziel sind nicht belegt.

Was macht Stellantis – das Geschäftsmodell in Kürze

Stellantis entstand aus der Fusion von Fiat Chrysler und PSA und vereint Marken wie Jeep, Ram, Peugeot, Citroën, Opel, Fiat und Maserati. Die Schwerpunkte liegen in Nordamerika und Europa. Unter Konzernchef Antonio Filosa läuft das Programm „FaSTLAne 2030“; ein Value Creation Program soll nach Unternehmensangaben bis Jahresende mindestens 40 Prozent der angestrebten 6 Milliarden Euro Effizienzgewinne liefern.

Wie sehen die Zahlen und die Unternehmensprognose von Stellantis aus?

Stellantis: Drittes Quartal 2026 im Überblick Kennzahl Q3 2026 Veränderung / Einordnung Nettoumsatz 37,6 Mrd. EUR +1,0 % Bereinigtes operatives Ergebnis 0,3 Mrd. EUR (Marge 0,7 %) Marge +50 Basispunkte Nettoergebnis -0,5 Mrd. EUR Verlust Industrieller Free Cashflow -4,0 Mrd. EUR 0,3 Mrd. EUR besser als im Vorjahr Liquidität 42,7 Mrd. EUR – Alle Werte laut Q3-Pressemitteilung vom 28.10.2026. Quelle : Stellantis Pressemitteilung Q3 2026 (media.stellantis.com)

Die Prognose für 2026 bestätigte das Unternehmen laut Pressemitteilung; eine konkrete Margenzahl nennt der Text nicht. Für 2027 erwartet Stellantis einen positiven industriellen Free Cashflow. Die Zölle belasten 2026 netto mit rund 1,0 Milliarden Euro. Der Marktanteil in Nordamerika stieg auf 7,5 Prozent, in der EU30 sank er auf 14,8 Prozent (mit Leapmotor 15,6 Prozent). Zur Dividende macht der Text keine Angabe.

Wie lautet die Stellantis Aktienprognose der Analysten?

Der uns vorliegende Konsens ist veraltet: Laut StockAnalysis (Stand 26. Oktober) lag er bei „Hold“ (acht Analysten: drei Strong Buy, ein Hold, drei Sell, ein Strong Sell), das durchschnittliche Kursziel bei 6,96 Dollar, die Spanne bei 4,00 bis 11,06 Dollar. Seitdem sind mehrere Ziele deutlich gesunken. Bei einem Kurs von 3,12 Euro liegen die Ziele von Oddo BHF und RBC (je 3 Euro) etwa 4 Prozent darunter, rechnerisch also leicht unter dem Kurs – eine Rechengröße, keine Prognose von aktiencheck.de.

Welches Kursziel trauen Analysten der Stellantis Aktie zu? Haus Rating Kursziel Datum Quelle Oddo BHF Underperform (zuvor Neutral) 3,00 EUR (zuvor 4,50) 17.11.2026 MarketScreener RBC (Tom Narayan) Sector Perform 3 EUR (zuvor 4) 19.11.2026 ClubAlfa Konsens (8 Analysten) Hold Ø 6,96 USD (4,00 bis 11,06) 26.10.2026 StockAnalysis Angaben Dritter; keine Einschätzung von aktiencheck.de. Konsens veraltet (Stand 26.10.2026, in USD). Quelle : MarketScreener, ClubAlfa, StockAnalysis

Oddo BHF begründet die Abstufung mit einer zu optimistischen Margenerholung im Konsens und zusätzlichen Bruttokosten von 2,2 Milliarden Euro im Jahr 2027, unter anderem durch Rohstoffe und Speicherchips. Das Haus erwartet 2027 eine operative Marge von 1,6 Prozent (Konsens laut Visible Alpha: 2,3 Prozent) und einen negativen Free Cashflow von 2,2 Milliarden Euro.

Wie bewertet der Markt die Stellantis Aktie 2026/2027?

Laut StockAnalysis (Oktober) erwarteten Analysten für 2026 einen Gewinn von 0,59 Euro je Aktie bei 160,4 Milliarden Euro Umsatz, für 2027 1,03 Euro bei 164,5 Milliarden Euro. Rechnerisch ergäbe das bei 3,12 Euro ein KGV von rund 5 (2026) beziehungsweise rund 3 (2027) – eigene Rechnung auf veralteten Schätzungen, die durch Oddo BHF bereits infrage gestellt werden. Ein belastbarer Vergleich mit Renault, Volkswagen oder Ford lag uns nicht vor.

Was sagt die Charttechnik zur Stellantis Aktie?

Beschreibend: Die Aktie notiert auf Allzeittief und unter dem alten Tief von 3,114 Euro, das am 23. November in Mailand unterschritten wurde. Zum 18. November betrug der Fünf-Tages-Verlust laut MarketScreener 13,1 Prozent. Mit Kursen bei 3,25 Euro und darüber liegen die jüngsten Handelsspannen nun oberhalb des aktuellen Kurses. Weitere Marken (Durchschnittslinien, RSI) konnten wir nicht belegen.

Bull-Case: Was für die Aktie spricht Marge verbesserte sich im dritten Quartal um 50 Basispunkte, Prognose 2026 bestätigt.

Liquidität von 42,7 Milliarden Euro; positiver industrieller Free Cashflow für 2027 in Aussicht.

Effizienzprogramm mit 6 Milliarden Euro angestrebtem Volumen.

Rechnerisch sehr niedrige Bewertung auf Basis der (veralteten) Konsensschätzungen. Bear-Case: Was gegen die Aktie spricht Industrieller Free Cashflow von -4,0 Milliarden Euro im dritten Quartal.

Marktanteilsverlust in der EU30, Konkurrenz aus China, schwache Nachfrage in China.

Oddo BHF sieht 2027 zusätzliche Kosten von 2,2 Milliarden Euro und einen negativen Free Cashflow.

Kursziele sind keine Garantie; Kursschwankungen bis zum Totalverlust, bei US-Notierung Währungsrisiko.

Was sollten Anleger bei der Stellantis Aktie jetzt beobachten?

Der nächste feste Termin ist der 10. Dezember 2026: Stellantis stellt in Modena die Strategie „FaSTLAne 2030“ und Maserati vor. Bis dahin dürften weitere Analystenupdates die Spanne der Kursziele neu justieren. Auch die Zollpolitik und die Entwicklung in China bleiben Treiber.

FAQ: Stellantis Aktienprognose

Wie lautet die Stellantis Aktienprognose der Analysten? Oddo BHF sieht 3,00 Euro (Underperform, 17.11.2026), RBC ebenfalls 3 Euro (Sector Perform, 19.11.2026). Der Konsens aus Oktober lag bei „Hold“. Warum fällt die Stellantis Aktie auf ein Rekordtief? Quellen nennen gesenkte Analystenziele, Margenzweifel und schwache Nachfrage; am 24.11. lag sie bei 3,1165 Euro (-3,17 %). Welches Kursziel hat die Stellantis Aktie? Oddo BHF und RBC nennen 3 Euro; der veraltete Konsens vom 26.10. lag bei durchschnittlich 6,96 Dollar. Hat Stellantis die Prognose für 2026 bestätigt? Ja, am 28. Oktober; eine konkrete Margenzahl nennt der Text nicht. Zahlt die Stellantis Aktie eine Dividende? Dazu liegt uns keine belastbare Angabe vor.

Fazit: Stellantis Aktienprognose zwischen Rekordtief und Skepsis Operativ zeigt Stellantis leichte Fortschritte, finanziell bleibt der Cashflow negativ. Die Stellantis Aktie Prognose der Analysten tendiert nach unten: Zwei Häuser sehen den fairen Wert bei 3 Euro, rund beim aktuellen Kurs. Ob das Rekordtief eine Übertreibung oder eine Neubewertung ist, diskutiert der Markt kontrovers. aktiencheck.de gibt weder ein eigenes Kursziel noch eine Empfehlung ab. Kursziele sind keine Garantie; Kursschwankungen bis zum Totalverlust sind möglich.