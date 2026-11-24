Der Abwärtstrend nimmt kein Ende: Die Stellantis-Aktie (ISIN: NL00150001Q9, WKN: A2QL01, Handelssymbol Euronext Paris: STLAP, US-Handelssymbol: STLA an der NYSE) ist am Dienstagmittag CAC40 Verlierer Nummer drei. Um 14:10 Uhr notierte die Aktie mit minus 3,17 Prozent bei 3,1165 Euro und erreichte damit ein neues Allzeittief. Warum die Stellantis-Aktie als CAC40 Verlierer immer tiefer rutscht, zeigt die Analyse.
Stellantis-Aktie CAC40 Verlierer: Minus 3,17 Prozent – neues Rekordtief nach Abstufungen
Die Stellantis-Aktie fällt am Dienstagmittag als CAC40 Verlierer Nummer drei auf 3,1165 Euro und erreicht ein Allzeittief. Abstufungen, Leerverkäufer und ein schwaches drittes Quartal belasten den Autokonzern. Unsere Analyse zeigt die Gründe.
Die Gründe für den Kursverlust
Abstufungen und Leerverkäufer
Abstufungen von Analysten
Oddo BHF stufte die Stellantis-Aktie am 17. November auf „Underperform“ ab. Auch LBBW senkte die Erwartungen für den Autokonzern.
Leerverkäufer setzen auf fallende Kurse
Marktberichte nennen den Investor Marshall Wace als Leerverkäufer. Das verstärkt den Druck.
Schwaches drittes Quartal
Die Zahlen zum dritten Quartal enttäuschten. Anleger fragen, wie schnell sich das Geschäft erholt.
Branchenumfeld
Autowerte stehen unter Druck durch Zölle, Elektro-Umstellung und schwache Nachfrage.
Häufige Fragen zur Stellantis-Aktie
Warum ist die Stellantis-Aktie heute CAC40 Verlierer?
Abstufungen von Analysten, Leerverkäufer und ein schwaches Quartal belasten die Aktie, die ein Allzeittief erreichte.
Wie lauten ISIN und WKN der Stellantis-Aktie?
ISIN NL00150001Q9, WKN A2QL01.
Wie stark fiel die Aktie am Dienstag?
Um 14:10 Uhr lag sie mit minus 3,17 Prozent bei 3,1165 Euro.
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