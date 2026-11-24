Warum ist die Stellantis-Aktie heute CAC40 Verlierer?

Abstufungen von Analysten, Leerverkäufer und ein schwaches Quartal belasten die Aktie, die ein Allzeittief erreichte.

Wie lauten ISIN und WKN der Stellantis-Aktie?

ISIN NL00150001Q9, WKN A2QL01.

Wie stark fiel die Aktie am Dienstag?

Um 14:10 Uhr lag sie mit minus 3,17 Prozent bei 3,1165 Euro.