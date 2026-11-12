Die Stellantis-Aktie (ISIN: NL00150001Q9, WKN: A2QL01, Ticker-Symbol: 8TI, Euronext Paris-Symbol: STLA, NYSE-Symbol: STLA) erlebt einen dramatischen Vertrauensverlust. Während Anleger auf eine Erholung des internationalen Automobilkonzerns hoffen, sorgt die Bank of America (BofA) mit einer drastischen Kurszielsenkung für Ernüchterung. In ihrer Stellantis-Aktienanalyse vom 11. November 2026 reduziert BofA das bisherige Kursziel von 5,50 auf 3,50 Euro und bestätigt gleichzeitig das Rating "underperform". Damit streicht die Bank of America ihre bisherige Bewertung um rund 36,4 Prozent zusammen. An der Börse bleibt die Stimmung angespannt: Die Stellantis-Aktie verliert auf Xetra 4,9 Prozent auf 3,53 Euro. Das neue Kursziel 3,50 Euro liegt damit nur noch knapp unter dem aktuellen Aktienkurs. Die entscheidende Frage lautet: Ist der Autobauer nach dem massiven Kursverfall inzwischen ausreichend günstig bewertet, oder droht eine langwierige Sanierung mit weiteren Enttäuschungen? Für BofA überwiegen weiterhin die Risiken. Besonders die Entwicklung des freien Cashflows im kommenden Geschäftsjahr bereitet dem Analysehaus Sorgen.
Stellantis Aktie: Bank of America schlägt Alarm - warum die Autokrise noch nicht vorbei sein könnte!
BofA senkt Kursziel - droht der nächste Ausverkauf?
Bank of America: Kursziel 3,50 Euro statt 5,50 Euro – Rating "underperform" bestätigt
Die aktuelle Stellantis-Aktienanalyse von BofA enthält eine klare Warnung. Die Bank of America senkt das Kursziel von 5,50 auf 3,50 Euro, hält aber unverändert am Rating "underperform" fest. Hauptgrund ist ein schwächerer Ausblick auf den Cashflow im Geschäftsjahr 2027. Damit rückt BofA eine Kennzahl in den Mittelpunkt, die für die Zukunft des Automobilkonzerns besonders wichtig ist: Wie viel Geld bleibt nach den laufenden Ausgaben und notwendigen Investitionen tatsächlich übrig? Stellantis befindet sich mitten in einer umfangreichen Neuausrichtung. Neue Modelle, Restrukturierungen und Investitionen in Produktionsanlagen kosten zunächst erhebliche Summen. Gleichzeitig muss das Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit verbessern und verlorenes Kundenvertrauen zurückgewinnen. Die Bank of America beurteilt die kurzfristige finanzielle Entwicklung offenbar skeptischer als zuvor. Das Rating "underperform" signalisiert, dass BofA eine schwächere Entwicklung der Stellantis-Aktie im Vergleich zum relevanten Markt beziehungsweise Vergleichssektor erwartet.
Der entscheidende Kritikpunkt: Warum BofA am Cashflow für 2027 zweifelt
Die Kurszielsenkung der Bank of America ist besonders bemerkenswert, weil Stellantis selbst für 2027 eine Rückkehr zu einem positiven industriellen Free Cashflow anstrebt. Genau hier entsteht der zentrale Gegensatz zwischen Management und Analysten. Das Unternehmen erwartet, dass seine Restrukturierungsmaßnahmen und operativen Verbesserungen zunehmend Wirkung zeigen. BofA kalkuliert dagegen mit einer schwächeren Cashflow-Entwicklung und reduziert deshalb das Kursziel 3,50 Euro. Die Sorge ist nachvollziehbar: Ein Automobilhersteller kann steigende Umsätze ausweisen und trotzdem erhebliche finanzielle Probleme bekommen, wenn Lagerbestände, Produktionskosten und Investitionen zu viel Liquidität binden. Für Stellantis ist die Rückkehr zu einem dauerhaft positiven Mittelzufluss deshalb wichtiger als kurzfristige Umsatzrekorde. Die Stellantis-Aktienanalyse von BofA zeigt, dass die Bank of America noch keinen ausreichenden Beleg für eine nachhaltige finanzielle Trendwende sieht. Das bestätigte Rating "underperform" unterstreicht diese Zurückhaltung.
Quartalszahlen: Stellantis steigert Umsatz auf 37,6 Milliarden Euro
Ein Blick auf die Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026 zeigt, warum die Situation komplizierter ist, als es der schwache Aktienkurs vermuten lässt. Stellantis erzielte einen Nettoumsatz von 37,6 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht das einem Anstieg von 1 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis erreichte rund 256 Millionen Euro, nachdem im Vorjahresquartal lediglich 90 Millionen Euro erzielt worden waren. Die bereinigte operative Marge verbesserte sich von 0,2 auf 0,7 Prozent. Auch der Nettoverlust ging deutlich zurück: Nach einem Minus von rund 4,5 Milliarden Euro im dritten Quartal 2025 lag der Fehlbetrag zuletzt bei etwa 453 Millionen Euro. Diese Zahlen dokumentieren Fortschritte. Allerdings bleibt die Profitabilität ausgesprochen schwach. Eine operative Marge von weniger als einem Prozent bietet kaum Spielraum für unerwartete Belastungen. Für die Stellantis-Aktienanalyse von BofA ist deshalb entscheidend, dass die Verbesserungen bislang nicht ausreichen, um die finanziellen Risiken nachhaltig zu beseitigen.
Vier Milliarden Euro Mittelabfluss: Die größte Schwachstelle der Bilanz
Besonders alarmierend ist die Entwicklung des industriellen Free Cashflows. Im dritten Quartal 2026 verzeichnete Stellantis einen negativen Mittelzufluss von rund 4,0 Milliarden Euro. Zwar entspricht das einer Verbesserung um etwa 300 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahreszeitraum, doch die absolute Belastung bleibt erheblich. In den ersten neun Monaten summierte sich der negative industrielle Free Cashflow auf rund 4,9 Milliarden Euro. Immerhin lag dieser Wert deutlich unter dem entsprechenden Vorjahresdefizit von rund 7,3 Milliarden Euro. Die Entwicklung zeigt somit zwei Seiten: Stellantis verbrennt weiterhin Milliardenbeträge, reduziert aber schrittweise den finanziellen Mittelabfluss. Für die Bank of America reicht diese Verbesserung offenbar nicht aus, um optimistischer auf 2027 zu blicken. Das Kursziel 3,50 Euro spiegelt deshalb eine vorsichtigere Einschätzung der finanziellen Erholung wider. Solange der Konzern keinen dauerhaft positiven Free Cashflow erwirtschaftet, bleibt die Stellantis-Aktie anfällig für weitere Vertrauensverluste.
Nordamerika: Jeep und Ram sollen die Trendwende schaffen
Besonders wichtig für Stellantis ist der nordamerikanische Markt. Marken wie Jeep, Ram, Dodge und Chrysler besitzen dort eine starke Bekanntheit und können bei erfolgreicher Positionierung attraktive Gewinne erwirtschaften. Im dritten Quartal gingen die nordamerikanischen Umsätze allerdings um 3 Prozent zurück. Gleichzeitig verbesserten sich die operativen Ergebnisse deutlich. Das bereinigte operative Ergebnis erreichte 64 Millionen Euro, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Verlust von 475 Millionen Euro angefallen war. Die operative Marge stieg damit von minus 3,0 auf plus 0,4 Prozent. Das ist ein Fortschritt, aber noch keine überzeugende Profitabilität. Positiv entwickelten sich einzelne Modelle: Der Absatz des Ram 1500 legte im Jahresvergleich um 73 Prozent zu. Insgesamt erhöhte sich der nordamerikanische Marktanteil auf 7,5 Prozent. Dennoch bleiben hohe Kosten, intensive Konkurrenz und die notwendige Modernisierung der Modellpalette Herausforderungen. Für BofA ist entscheidend, ob Stellantis seine Marktposition künftig wieder in deutlich höhere Gewinne und freie Mittelzuflüsse umwandeln kann.
Europa bleibt das Sorgenkind: Trotz Wachstum schreibt Stellantis Verluste
Auch das europäische Geschäft liefert ein widersprüchliches Bild. Im dritten Quartal stieg der Umsatz in der Region Enlarged Europe um 3 Prozent auf rund 14,1 Milliarden Euro. Gleichzeitig verschlechterte sich das bereinigte operative Ergebnis von plus 157 Millionen Euro auf minus 311 Millionen Euro. Die operative Marge fiel von 1,2 auf minus 2,2 Prozent. Damit zeigt sich ein fundamentales Problem: Mehr Umsatz führt nicht automatisch zu höheren Gewinnen. Besonders der intensive Preiswettbewerb, Veränderungen im Produktmix und hohe Kosten belasten die Profitabilität. Stellantis verfügt mit Peugeot, Opel, Fiat, Citroën und weiteren Marken über ein breites Portfolio. Diese Vielfalt bietet Chancen, verursacht aber auch erhebliche Komplexität. Hinzu kommt die wachsende Konkurrenz chinesischer Hersteller, die zunehmend attraktive Elektrofahrzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten. Bereits im Mai hatte BofA die Stellantis-Aktie unter anderem wegen dieses Wettbewerbsdrucks auf "underperform" abgestuft. Die aktuelle Stellantis-Aktienanalyse bestätigt, dass die Bank of America die Risiken weiterhin hoch einschätzt.
FaSTLAne 2030: Kann das milliardenschwere Sparprogramm Stellantis retten?
Mit dem Strategieprogramm FaSTLAne 2030 versucht Stellantis, seine Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu verbessern. Ein zentraler Bestandteil ist das Value Creation Program, mit dem jährliche Effizienzsteigerungen von insgesamt rund 6 Milliarden Euro angestrebt werden. Bis Ende 2026 sollen Maßnahmen umgesetzt sein, die mindestens 40 Prozent dieses geplanten jährlichen Einsparpotenzials abdecken. Der Konzern setzt dabei auf effizientere Produktionsprozesse, eine bessere Abstimmung von Angebot und Nachfrage sowie Verbesserungen bei Qualität und Produktentwicklung. Diese Maßnahmen könnten die Profitabilität langfristig deutlich erhöhen. Allerdings benötigen Restrukturierungen Zeit, und nicht jede geplante Einsparung schlägt unmittelbar auf den Gewinn durch. Hinzu kommen mögliche Einmalkosten, Produktionsanpassungen und Investitionen in neue Fahrzeugplattformen. Für die Stellantis-Aktienanalyse von BofA ist deshalb die Geschwindigkeit der Umsetzung entscheidend. Die Bank of America senkt das Kursziel 3,50 Euro gerade wegen der schwächeren Erwartungen an den Cashflow 2027. Das zeigt, dass die erhofften Einsparungen aus Sicht des Analysehauses noch nicht ausreichend finanzielle Sicherheit bieten.
42,7 Milliarden Euro Liquidität: Warum Stellantis nicht unmittelbar vor dem finanziellen Abgrund steht
Trotz der erheblichen Mittelabflüsse verfügt Stellantis weiterhin über einen bedeutenden finanziellen Puffer. Zum Ende des dritten Quartals 2026 erreichte die verfügbare industrielle Liquidität rund 42,7 Milliarden Euro. Das entspricht etwa 26 Prozent des Umsatzes der vergangenen zwölf Monate und liegt innerhalb der vom Unternehmen angestrebten Spanne von 25 bis 30 Prozent. Diese Liquiditätsreserve ist ein wichtiger Unterschied zwischen einer schwierigen operativen Situation und einer unmittelbar existenzbedrohenden Finanzierungskrise. Stellantis besitzt damit grundsätzlich Spielraum, seine Restrukturierung fortzusetzen und notwendige Investitionen zu finanzieren. Allerdings ist verfügbare Liquidität nicht mit einem entsprechenden Nettoguthaben gleichzusetzen. Sie kann auch Kreditlinien umfassen, während gleichzeitig finanzielle Verpflichtungen bestehen. Für Anleger bleibt deshalb entscheidend, wie schnell Stellantis den negativen Free Cashflow reduziert. Das Rating "underperform" von BofA macht deutlich, dass eine hohe Liquiditätsreserve allein noch keine attraktive Aktienbewertung garantiert.
Die Chancen: Neue Modelle, Elektromobilität und mögliche Margenerholung
Trotz der pessimistischen Einschätzung von BofA besitzt Stellantis erhebliche Turnaround-Chancen. Der Konzern verfügt über international etablierte Automarken, umfangreiche Produktionskapazitäten und eine starke Marktstellung in wichtigen Regionen. Besonders in Südamerika erwirtschaftet Stellantis weiterhin attraktive operative Margen. Im dritten Quartal erreichte das bereinigte operative Ergebnis dort 431 Millionen Euro bei einer Marge von 10,5 Prozent. Auch die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen entwickelte sich in Europa positiv. Der Absatz batterieelektrischer Pkw stieg in der EU30-Region um 65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hinzu kommt die Zusammenarbeit mit dem chinesischen Elektroautohersteller Leapmotor, die zusätzliche Wachstumschancen eröffnet. Sollten neue Modelle erfolgreich sein, die Kosten sinken und sich die Margen in Nordamerika und Europa erholen, könnte Stellantis langfristig deutlich profitabler werden. Allerdings handelt es sich dabei um mögliche Entwicklungsszenarien. Die Bank of America bleibt mit ihrem Rating "underperform" skeptisch, ob sich diese Chancen schnell genug in einem überzeugenden Cashflow niederschlagen.
Die Risiken: Chinesische Konkurrenz, Zölle und schwache Margen
Die Risiken für die Stellantis-Aktie bleiben erheblich. Neben der schwachen Profitabilität belasten internationale Handelskonflikte und zusätzliche Zölle die Branche. Stellantis rechnet für 2026 mit tarifbedingten Nettokosten von rund einer Milliarde Euro. Gleichzeitig könnten höhere Kosten für Speicherchips und Rückrufaktionen die Ergebnisse im Schlussquartal zusätzlich beeinträchtigen. Besonders kritisch bleibt die Wettbewerbssituation in Europa. Chinesische Hersteller erhöhen den Preisdruck, während traditionelle Autobauer gleichzeitig Milliarden in Elektromobilität und neue Fahrzeugtechnologien investieren müssen. Auch in Nordamerika ist die Nachfrageentwicklung nicht frei von Risiken. Schwächere Verkaufszahlen, ungünstige Finanzierungskonditionen für Autokäufer oder steigende Lagerbestände könnten die Erholung verzögern. Die Stellantis-Aktienanalyse von BofA zeigt, dass der Konzern vor mehreren Herausforderungen gleichzeitig steht. Das Kursziel 3,50 Euro und das Rating "underperform" spiegeln eine entsprechend vorsichtige Einschätzung wider.
Stellantis-Aktie bei 3,53 Euro: Ist das neue Kursziel bereits erreicht?
Beim aktuellen Xetra-Kurs von 3,53 Euro liegt die Stellantis-Aktie nur noch 0,03 Euro über dem neuen Kursziel 3,50 Euro der Bank of America. Das entspricht einem rechnerischen Abwärtspotenzial von rund 0,85 Prozent. Besonders bemerkenswert ist, dass BofA das Kursziel zuvor noch bei 5,50 Euro gesehen hatte. Die Kürzung um 36,4 Prozent zeigt, wie deutlich sich die Bewertungsperspektive verschlechtert hat. Allerdings bedeutet ein nahezu erreichtes Kursziel nicht automatisch, dass der Aktienkurs nun einen Boden gefunden hat. Sollten sich die Cashflow-Erwartungen weiter verschlechtern, wären zusätzliche negative Anpassungen möglich. Umgekehrt könnte eine überzeugende operative Trendwende zu einer Neubewertung führen. Anleger sollten deshalb nicht allein auf den niedrigen absoluten Aktienkurs achten. Eine Aktie für 3,53 Euro ist nicht automatisch günstig, wenn der zugrunde liegende Konzern weiterhin hohe Verluste erwirtschaftet. Entscheidend sind zukünftige Gewinne, Liquidität, Verschuldung und die Fähigkeit, nachhaltig freien Cashflow zu generieren.
Fazit der Stellantis-Aktienanalyse: BofA bleibt skeptisch – die Cashflow-Wende entscheidet
Die Stellantis-Aktienanalyse der Bank of America vom 11. November 2026 ist ein deutliches Warnsignal. BofA senkt das Kursziel von 5,50 auf 3,50 Euro und bestätigt das Rating "underperform". Ausschlaggebend ist vor allem die schwächere Einschätzung des industriellen Free Cashflows im Geschäftsjahr 2027. Zwar zeigen die jüngsten Quartalszahlen Fortschritte beim Umsatz, beim operativen Ergebnis und bei der Verringerung der Verluste. Doch die Profitabilität bleibt gering, und der negative Mittelzufluss ist weiterhin beträchtlich. Positiv sind die starke Liquiditätsreserve, die Restrukturierungsmaßnahmen und die langfristigen Chancen durch neue Modelle und effizientere Produktionsprozesse. Dem stehen hohe Kosten, intensiver Wettbewerb und erhebliche Unsicherheiten bei der Umsetzung der Sanierungsstrategie gegenüber. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 3,53 Euro liegt die Aktie praktisch auf dem neuen Kursziel 3,50 Euro von BofA. Damit ist die wichtigste Frage für Anleger nicht, wie stark Stellantis bereits gefallen ist, sondern wann der Konzern wieder dauerhaft Geld verdient. Erst wenn die angekündigte Cashflow-Wende tatsächlich gelingt, könnte aus der angeschlagenen Stellantis-Aktie eine überzeugende Turnaround-Geschichte werden.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 12. November 2026
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