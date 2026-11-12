Stellantis Aktie: Bank of America schlägt Alarm - warum die Autokrise noch nicht vorbei sein könnte!

Die Stellantis-Aktienanalyse der Bank of America vom 11. November 2026 ist ein deutliches Warnsignal. BofA senkt das Kursziel von 5,50 auf 3,50 Euro und bestätigt das Rating "underperform". Ausschlaggebend ist vor allem die schwächere Einschätzung des industriellen Free Cashflows im Geschäftsjahr 2027. Zwar zeigen die jüngsten Quartalszahlen Fortschritte beim Umsatz, beim operativen Ergebnis und bei der Verringerung der Verluste. Doch die Profitabilität bleibt gering, und der negative Mittelzufluss ist weiterhin beträchtlich. Positiv sind die starke Liquiditätsreserve, die Restrukturierungsmaßnahmen und die langfristigen Chancen durch neue Modelle und effizientere Produktionsprozesse. Dem stehen hohe Kosten, intensiver Wettbewerb und erhebliche Unsicherheiten bei der Umsetzung der Sanierungsstrategie gegenüber. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 3,53 Euro liegt die Aktie praktisch auf dem neuen Kursziel 3,50 Euro von BofA. Damit ist die wichtigste Frage für Anleger nicht, wie stark Stellantis bereits gefallen ist, sondern wann der Konzern wieder dauerhaft Geld verdient. Erst wenn die angekündigte Cashflow-Wende tatsächlich gelingt, könnte aus der angeschlagenen Stellantis-Aktie eine überzeugende Turnaround-Geschichte werden.

Teilen Sie diese Stellantis-Aktienanalyse unbedingt mit Ihren Freunden! Denn wenn eine Aktie schneller an Wert verliert als ein Neuwagen beim Verlassen des Autohauses, sollte wenigstens die WhatsApp-Gruppe rechtzeitig informiert sein. Und falls jemand fragt, ob bei Stellantis schon die Trendwende läuft: Sagen Sie einfach, der Motor springt wieder an – aber BofA möchte erst sehen, ob noch genug Benzin im Tank ist!

Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 12. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.