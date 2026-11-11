Zehn Gewinner, ein Thema: Die S&P500 Gewinner des Tages bauen ausnahmslos die Hardware für Künstliche Intelligenz. Sandisk springt um 13,69 Prozent, dahinter folgen Micron, Dell, Lumentum und Seagate – selbst Platz zehn, Oracle, legt noch 8,82 Prozent zu. Der S&P 500 steigt um 1,29 Prozent auf 7.618,70 Punkte. Die Liste der S&P500 Verlierer des Tages liest sich dagegen wie ein Einkaufszettel aus der alten Welt: Ferienwohnungen, Yogahosen, Burger, Fertiggerichte, Whiskey, Eigenheime. Anleger verkaufen alles, was nach Konsum und Verteidigung riecht, und stürzen sich auf die Lieferanten des KI-Booms.
S&P500 Gewinner und Verlierer des Tages: Sandisk, Micron und Dell zünden die KI-Rallye – Airbnb, Lululemon und McDonald's fallen
Die S&P500 Gewinner des Tages heißen Sandisk, Micron, Dell, Lumentum und Seagate – zehn KI-Hardwarewerte steigen um fast 9 bis knapp 14 Prozent. Die S&P500 Verlierer des Tages sind Airbnb, Lululemon, McDonald's, Leidos und Conagra. Warum Anleger Speicherchips, Server und Laser kaufen, aber Burger, Whiskey und Eigenheime verkaufen: die Aktienanalyse aller 20 Werte zum 11. November 2026.
SNDKSNDK
Das große Bild
Ein Quartalsbericht dreht die Börse: KI rein, Konsum raus
Sechs Tage nach dem Wahl-Crash vom 5. November meldet sich die KI-Börse mit voller Wucht zurück. Doch dieser Mittwoch hat Gewinner und Verlierer so sauber sortiert wie selten.
Den Startschuss gab ein Unternehmen, das gar nicht im S&P 500 steckt: Der KI-Cloudanbieter CoreWeave meldete ein Umsatzplus von 168 Prozent auf 3,66 Milliarden Dollar und hob die Jahresprognose an. Für die Börse war das der Beweis, dass die Milliarden für neue Rechenzentren weiter fließen – trotz aller Sorgen nach den Zwischenwahlen. Jeder dieser Dollar landet bei Speicherherstellern, Serverbauern, Laser-Spezialisten und Stromchip-Entwicklern. Genau das sind die zehn S&P500 Gewinner des Tages. Der Technologiesektor im S&P 500 lag im Tagesverlauf fast 4 Prozent im Plus und war damit der mit Abstand stärkste der elf Sektoren.
Das Geld dafür holten sich Anleger an anderer Stelle. Nach den heißen US-Inflationsdaten vom Dienstag gilt eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember als eingepreist. Das belastet zinsempfindliche Werte wie Hausbauer und konsumabhängige Titel, deren Kunden ohnehin unter hohen Preisen leiden. Unter den S&P500 Verlierern des Tages finden sich deshalb gleich sieben Konsumwerte – und mit Microsoft ein Tech-Riese, der den KI-Boom vor allem bezahlen muss.
Die S&P500 Gewinner des Tages
Prozent
Kursveränderung gegenüber dem Vortagesschluss.
Quelle: Kurse vom 11. November 2026, 22:00 Uhr MEZ
Daten als Tabelle
|Aktie
|Tagesplus
|Sandisk
|13,69
|Micron Technology
|11,89
|Dell Technologies
|11,75
|Lumentum
|10,67
|Seagate Technology
|9,99
|Super Micro Computer
|9,50
|Marvell Technology
|9,33
|Coherent
|9,25
|Monolithic Power
|8,92
|Oracle
|8,82
S&P500 Gewinner Nr. 1
Sandisk Aktie: +13,69 Prozent – zurück an der 1.000-Dollar-Marke
Sandisk (Symbol: SNDK) – 977,69 US-Dollar, +13,69 Prozent
Kaum eine Aktie verkörpert die Achterbahnfahrt der KI-Börse so sehr wie Sandisk. In der Woche nach den Zwischenwahlen brach der Flash-Speicher-Spezialist um 27,44 Prozent ein. Heute ist die Sandisk Aktie der größte S&P500 Gewinner des Tages und klopft wieder an die Marke von 1.000 Dollar. Mehr Rechenzentren bedeuten mehr Datenspeicher – und CoreWeave hat gerade Investitionen von 37 bis 39 Milliarden Dollar allein in diesem Jahr bekräftigt. Rückenwind kommt zudem von Morgan Stanley: Die Bank stuft Speicher als zweitliebstes Chip-Segment ein und zählt Sandisk zu ihren bevorzugten Werten.
Aktienanalyse Sandisk: Die Gegenbewegung holt den Absturz nur zum Teil auf. Laut Counterpoint ist der Marktanteil von Sandisk im NAND-Flash auf 11 Prozent gefallen, der chinesische Rivale YMTC gewinnt. Speicher bleibt ein Zyklusgeschäft mit schnell kippenden Preisen.
S&P500 Gewinner Nr. 2
Micron Aktie: +11,89 Prozent – der Arbeitsspeicher der KI
Micron Technology (Symbol: MU) – 811,30 US-Dollar, +11,89 Prozent
Ohne Hochleistungsspeicher von Micron rechnet kein KI-Beschleuniger. Binnen eines Monats hatte die Aktie rund 25 Prozent verloren, am Dienstag strich die Bank of America sie zudem von ihrer Liste der bevorzugten US-Werte. Heute folgt der Befreiungsschlag: Micron ist der zweitgrößte S&P500 Gewinner des Tages. Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgte der geänderte Börsenprospekt des KI-Labors Anthropic, wonach Micron im Rahmen einer begleitenden Privatplatzierung Anthropic-Aktien für rund 1 Milliarde Dollar übernehmen soll.
Aktienanalyse Micron: Nach Berechnungen der Motley Fool liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis unter 10. Bei Speicherherstellern ist ein so niedriges KGV allerdings oft ein Zeichen, dass der Markt den Höhepunkt des Zyklus fürchtet.
S&P500 Gewinner Nr. 3
Dell Aktie: +11,75 Prozent – der Serverbauer atmet auf
Dell Technologies (Symbol: DELL) – 373,68 US-Dollar, +11,75 Prozent
Dell ist einer der größten Bauherren von KI-Servern – und war eines der größten Opfer des Wahl-Crashs. Nach den Zwischenwahlen kam die Sorge auf, neue Mehrheiten könnten den Bau von Rechenzentren bremsen; in Texas gewann eine Gouverneurskandidatin, die ein Moratorium für neue Rechenzentren versprochen hatte. Innerhalb eines Monats verlor die Dell Aktie rund 45 Prozent – obwohl Analysten ihre Gewinnschätzungen nicht gesenkt hatten. Heute kehrt das Vertrauen zurück: Dell gehört zu den stärksten S&P500 Gewinnern des Tages.
Aktienanalyse Dell: Ende Juli lag der Auftragsbestand für KI-Server bei rund 95 Milliarden Dollar. Die Kehrseite: Lagerbestände und Kundenfinanzierungen binden enorme Summen, der freie Cashflow fiel im Vorquartal um 47 Prozent. Am 24. November muss Dell bei den Quartalszahlen zeigen, dass aus Aufträgen auch Bargeld wird.
S&P500 Gewinner Nr. 4
Lumentum Aktie: +10,67 Prozent – der 115-Milliarden-Deal
Lumentum Holdings (Symbol: LITE) – 648,06 US-Dollar, +10,67 Prozent
Lumentum liefert Laser und optische Transceiver, mit denen Daten in KI-Rechenzentren per Licht statt per Kupferkabel fließen. Am 2. November kündigte Marvell an, Lumentum in einem reinen Aktientausch zu übernehmen: Pro Lumentum-Aktie gibt es 4,5 Marvell-Aktien, der Unternehmenswert liegt bei rund 115 Milliarden Dollar. Weil Lumentum damit am Kurs von Marvell hängt, steigt die Aktie heute im Gleichschritt mit dem Käufer und landet unter den Top 5 der S&P500 Gewinner des Tages.
Aktienanalyse Lumentum: Rechnerisch ist eine Lumentum-Aktie beim heutigen Marvell-Kurs rund 760 Dollar wert – gut 17 Prozent mehr als der Börsenkurs. Diese Lücke zeigt, dass der Markt Zweifel am Abschluss hat. Kein Wunder: Der Vollzug ist erst für das erste Halbjahr 2028 geplant und braucht die Zustimmung der Aktionäre und Kartellbehörden.
S&P500 Gewinner Nr. 5
Seagate Aktie: +9,99 Prozent – Festplatten statt Fantasie
Seagate Technology (Symbol: STX) – 551,72 US-Dollar, +9,99 Prozent
KI-Modelle erzeugen Datenberge, und die landen am Ende auf Festplatten. Seagate teilt sich diesen Markt praktisch mit Western Digital. Morgan-Stanley-Analyst Erik Woodring hält an Seagate als Top-Empfehlung fest, sein Kursziel von 1.148 Dollar liegt mehr als doppelt so hoch wie der aktuelle Kurs. Er sieht eine Lücke zwischen starken Fundamentaldaten und schwacher Stimmung. Die Zahlen geben ihm recht: Der Umsatz je verkauftem Exabyte stieg zuletzt um 33 Prozent, die Bruttomarge legte sieben Quartale in Folge zu. Für das Dezemberquartal stellt Seagate 4,7 bis 4,9 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht.
Aktienanalyse Seagate: Vor der Rallye lag das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der erwarteten Gewinne bei nur 9,8 – weit unter dem Fünfjahresschnitt von 26. Die Preise sind bis Ende 2027 verhandelt. Größtes Risiko ist ein möglicher Kapazitätsausbau beim Konkurrenten Toshiba.
S&P500 Gewinner Nr. 6
Super Micro Aktie: +9,50 Prozent – Comeback des Ausverkauften
Super Micro Computer (Symbol: SMCI) – 30,43 US-Dollar, +9,50 Prozent
Der Serverhersteller ist der direkteste Nachbar von Dell und reagiert entsprechend. Zwischen dem 27. Oktober und dem 3. November verlor die Super Micro Aktie rund 11 Prozent – ohne eigene schlechte Nachrichten, allein im Sog des Ausverkaufs bei KI-Hardware. Die Quartalszahlen vom 4. November konnten den Abwärtstrend zunächst nicht stoppen. Mit den starken CoreWeave-Zahlen kehren die Käufer nun zurück und machen Super Micro zu einem der S&P500 Gewinner des Tages.
Aktienanalyse Super Micro: Die Aktie ist gemessen am erwarteten Gewinn so günstig wie selten. Doch Serverbau ist ein Geschäft mit dünnen Margen, und die Abhängigkeit von wenigen Großkunden bleibt hoch.
S&P500 Gewinner Nr. 7
Marvell Aktie: +9,33 Prozent – der Käufer erholt sich
Marvell Technology (Symbol: MRVL) – 168,80 US-Dollar, +9,33 Prozent
Marvell entwickelt maßgeschneiderte KI-Chips und Netzwerktechnik für Rechenzentren. Die Börse hatte die geplante Lumentum-Übernahme zunächst skeptisch aufgenommen: Seit den ersten Berichten Ende Oktober bis zur Ankündigung fiel die Aktie laut Reuters um rund 22 Prozent. Nach dem Deal sollen die bisherigen Marvell-Aktionäre rund 67 Prozent des gemeinsamen Konzerns halten. Heute dreht die Stimmung, und Marvell reiht sich unter die S&P500 Gewinner des Tages ein. Interessantes Detail: Nvidia hat in diesem Jahr in beide Unternehmen jeweils 2 Milliarden Dollar investiert.
Aktienanalyse Marvell: Mit Lumentum wird Marvell zum Komplettanbieter für elektrische und optische Verbindungen in KI-Rechenzentren. Die Verwässerung durch neue Aktien und der lange Weg bis zum Abschluss bleiben aber eine Belastung.
S&P500 Gewinner Nr. 8
Coherent Aktie: +9,25 Prozent – Laser für die Datenautobahn
Coherent (Symbol: COHR) – 234,51 US-Dollar, +9,25 Prozent
Zur Mittagszeit führte Coherent die Liste der S&P500 Gewinner des Tages mit einem Plus von rund 18 Prozent sogar an, zum Handelsschluss blieb gut die Hälfte davon übrig. Der Spezialist für optische Komponenten ist wie Lumentum ein Profiteur des Umstiegs auf Lichtleiter in KI-Rechenzentren. Im ersten Geschäftsquartal stieg der Umsatz um 50 Prozent auf 2,37 Milliarden Dollar. Laut der Investmentbank B. Riley hat Coherent einen Fünfjahresvertrag über rund 20 Milliarden Dollar mit einem großen Cloudanbieter abgeschlossen.
Aktienanalyse Coherent: Das Wachstum ist beeindruckend, das Geld kommt aber noch nicht an. Der operative Cashflow war im Septemberquartal mit 93 Millionen Dollar negativ, die Lagerbestände stiegen auf 3,3 Milliarden Dollar. Die Zahlen im Februar werden zeigen, ob die Ware auch verkauft wird.
S&P500 Gewinner Nr. 9
Monolithic Power Aktie: +8,92 Prozent – Strom für die KI-Chips
Monolithic Power Systems (Symbol: MPWR) – 1.478,69 US-Dollar, +8,92 Prozent
Jeder KI-Beschleuniger braucht eine präzise Stromversorgung – genau diese Chips liefert Monolithic Power. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 63 Prozent auf 1,2 Milliarden Dollar. Trotzdem hatte die Aktie in den Monaten zuvor deutlich verloren, weil Anleger die hohe Abhängigkeit vom KI-Geschäft und steigende Aktienvergütungen kritisch sahen. Zur Mittagszeit lag der S&P500 Gewinner sogar knapp 14 Prozent vorn.
Aktienanalyse Monolithic Power: Trotz des Sprungs notiert die Aktie noch rund 12 Prozent unter ihrem Rekordschluss von 1.689,89 Dollar aus dem Juni. Die Bewertung bleibt mit einem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis anspruchsvoll.
S&P500 Gewinner Nr. 10
Oracle Aktie: +8,82 Prozent – die Finanzierungsfrage entspannt sich
Oracle (Symbol: ORCL) – 128,38 US-Dollar, +8,82 Prozent
Oracle komplettiert die Liste der S&P500 Gewinner des Tages. Der Softwarekonzern baut wie CoreWeave riesige KI-Rechenzentren und finanziert sie zu einem großen Teil mit Schulden. Anfang November hatte Oracle neue Aktien und Anleihen über 20 Milliarden Dollar platziert. Die CoreWeave-Zahlen liefern nun das Argument, dass die Nachfrage nach gemieteter KI-Rechenleistung die hohen Investitionen rechtfertigen kann. Für Oracle, dessen Aktie vom Hoch weit entfernt ist, ist das die wichtigste Botschaft.
Aktienanalyse Oracle: Die Schuldenlast und die Abhängigkeit von wenigen KI-Großkunden bleiben die zentralen Risiken. Gleichzeitig reagiert kaum eine Aktie so stark auf Entwarnungssignale aus der KI-Branche.
Die S&P500 Verlierer des Tages
Prozent
Kursveränderung gegenüber dem Vortagesschluss.
Quelle: Kurse vom 11. November 2026, 22:00 Uhr MEZ
Daten als Tabelle
|Aktie
|Tagesminus
|Airbnb
|-3,09
|Lululemon Athletica
|-2,65
|McDonald's
|-2,61
|Leidos
|-2,44
|Conagra Brands
|-2,37
|NVR
|-2,34
|Brown-Forman B
|-2,34
|Microsoft
|-2,26
|Wynn Resorts
|-2,20
|Tractor Supply
|-2,03
S&P500 Verlierer Nr. 1
Airbnb Aktie: -3,09 Prozent – OpenAI greift das Reisegeschäft an
Airbnb (Symbol: ABNB) – 181,13 US-Dollar, -3,09 Prozent
Airbnb ist der größte S&P500 Verlierer des Tages – und das kurz nach starken Quartalszahlen. Der Grund heißt OpenAI: Laut einem Bericht von The Information hat der ChatGPT-Entwickler die KI-Reiseplanungsplattform Odessia übernommen. Ein eigenes Buchungsprodukt hat OpenAI nicht angekündigt, doch die Fantasie reicht: Wenn KI-Assistenten Reisen künftig selbst planen und buchen, verlieren Vermittler wie Airbnb den direkten Draht zum Kunden.
Aktienanalyse Airbnb: Das operative Geschäft läuft gut. Für das vierte Quartal erwartet das Management 16 bis 18 Prozent Umsatzwachstum, dazu kommt ein Aktienrückkauf über bis zu 12 Milliarden Dollar. Die KI-Frage wird die Aktie aber begleiten – Airbnb will im ersten Halbjahr 2027 einen eigenen KI-Reiseagenten starten.
S&P500 Verlierer Nr. 2
Lululemon Aktie: -2,65 Prozent – die Erholung verpufft
Lululemon Athletica (Symbol: LULU) – 107,45 US-Dollar, -2,65 Prozent
Der Sportmodehersteller war zeitweise sogar fast 4 Prozent im Minus. Anleger sorgen sich weiter um das schwache Wachstum und die wiederholt gesenkte Jahresprognose. Im zweiten Geschäftsquartal sank der Umsatz um 4,3 Prozent auf 2,42 Milliarden Dollar, in Nordamerika brachen die vergleichbaren Umsätze um 8 Prozent ein. Zuvor war die Aktie binnen eines Monats um fast 20 Prozent gestiegen – Raum genug für Gewinnmitnahmen. In der Rotation in Richtung KI gehört Lululemon damit zu den S&P500 Verlierern des Tages.
Aktienanalyse Lululemon: Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund 43 Prozent verloren, das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt unter 10. Günstig heißt aber nicht automatisch unterbewertet: Ohne Wachstum in Nordamerika fehlt der Auslöser für eine Neubewertung. Die nächsten Zahlen folgen im Dezember.
S&P500 Verlierer Nr. 3
McDonald's Aktie: -2,61 Prozent – Gewinnmitnahmen beim Burger-Riesen
McDonald's (Symbol: MCD) – 274,80 US-Dollar, -2,61 Prozent
Eine konkrete negative Nachricht gab es nicht. Die Aktie war innerhalb eines Monats um rund 20 Prozent gestiegen und galt charttechnisch als überkauft. Am Mittwoch schichteten Anleger zudem aus defensiven Werten in Technologieaktien um – McDonald's ist damit nicht nur S&P500 Verlierer des Tages, sondern auch der größte Bremsklotz im Dow Jones. Fundamental bleibt der Heimatmarkt die Baustelle: Die vergleichbaren Umsätze in den USA sanken im dritten Quartal um 0,2 Prozent.
Aktienanalyse McDonald's: Neue preisgünstige Menüs sollen Anfang 2027 landesweit starten. Belastend wirkt der Ausblick auf eine Kosteninflation bei Lebensmitteln und Verpackungen im mittleren einstelligen Prozentbereich im Jahr 2027.
S&P500 Verlierer Nr. 4
Leidos Aktie: -2,44 Prozent – Rüstungs-IT ohne Rückenwind
Leidos Holdings (Symbol: LDOS) – 133,89 US-Dollar, -2,44 Prozent
Der IT- und Rüstungsdienstleister für US-Behörden lieferte am 3. November ein gemischtes Quartal: Der Gewinn je Aktie übertraf mit bereinigt 3,62 Dollar die Erwartungen um rund 19 Prozent, die Gewinnprognose für 2026 stieg auf 12,50 bis 12,70 Dollar. Doch der Umsatz von 4,63 Milliarden Dollar verfehlte die Schätzungen, und das Management senkte die Umsatzprognose. Für das vierte Quartal erwartet Leidos einen Umsatz etwa auf dem Niveau des dritten. Eine neue Nachricht gab es heute nicht – Leidos fiel der Umschichtung aus stabilen Dienstleistern in wachstumsstarke Chipwerte zum Opfer.
Aktienanalyse Leidos: Das Unternehmen kauft kräftig eigene Aktien zurück, allein im dritten Quartal für 504 Millionen Dollar. Das Kernproblem bleibt das schwache Umsatzwachstum.
S&P500 Verlierer Nr. 5
Conagra Aktie: -2,37 Prozent – Fertiggerichte im Dauertief
Conagra Brands (Symbol: CAG) – 14,83 US-Dollar, -2,37 Prozent
Der Hersteller von Tiefkühlgerichten und Snacks steckt seit Monaten in der Nähe seiner tiefsten Kurse seit vielen Jahren fest. Eine neue Nachricht gab es heute nicht, doch Conagra steht exemplarisch für die Krise der Lebensmittelkonzerne: Preiserhöhungen kosten Absatz, Rabatte kosten Marge. Die Quartalsdividende beträgt inzwischen nur noch 17,5 Cent – halb so viel wie vor einem Jahr. An einem Tag, an dem Anleger Wachstum suchen, zählt Conagra zwangsläufig zu den S&P500 Verlierern des Tages.
Aktienanalyse Conagra: Die Analysten sind skeptisch, die meisten Kursziele liegen zwischen 13 und 16 Dollar. Die nächsten Quartalszahlen am 18. Dezember müssen zeigen, ob der neue Konzernchef die Wende einleiten kann.
S&P500 Verlierer Nr. 6
NVR Aktie: -2,34 Prozent – Zinsangst trifft die Hausbauer
NVR (Symbol: NVR) – 5.895,40 US-Dollar, -2,34 Prozent
Mit fast 5.900 Dollar je Anteilsschein ist NVR die teuerste Aktie unter den S&P500 Verlierern des Tages. Der Hausbauer leidet unter dem Zinsumfeld: Nach den heißen Inflationsdaten vom Dienstag gilt eine Zinserhöhung der Fed im Dezember als eingepreist. Der Zins für 30-jährige Festhypotheken lag zuletzt bei 7,21 Prozent. Jeder weitere Anstieg macht Eigenheime für Käufer teurer. Schon im dritten Quartal lagen Gewinn und Gewinn je Aktie unter dem Vorjahr.
Aktienanalyse NVR: Das Geschäftsmodell ist vergleichsweise risikoarm, weil NVR Grundstücke über Optionen sichert statt sie zu kaufen. Gegen steigende Zinsen hilft das aber nur begrenzt.
S&P500 Verlierer Nr. 7
Brown-Forman Aktie: -2,34 Prozent – der Jack-Daniel's-Kater
Brown-Forman B (Symbol: BF.B) – 30,10 US-Dollar, -2,34 Prozent
Der Hersteller von Jack Daniel's war in den Wochen zuvor einer der überraschenden Gewinner der Börse: Binnen eines Monats stieg die Aktie um rund 16 Prozent und näherte sich ihrem 52-Wochen-Hoch von 31,92 Dollar. Heute nehmen Anleger Gewinne mit und schichten in Technologiewerte um – eine konkrete Unternehmensnachricht gab es nicht. Im Hintergrund schwingt die Übernahmefantasie mit: Im Frühjahr hatte der Konkurrent Sazerac laut Medienberichten 32 Dollar je Aktie geboten, Gespräche über eine Fusion mit Pernod Ricard scheiterten Ende April.
Aktienanalyse Brown-Forman: Die Umsätze sinken seit Jahren, die meisten Analysten raten zum Halten. Ohne neue Übernahmesignale fehlt der Aktie nach dem jüngsten Lauf der Treibstoff.
S&P500 Verlierer Nr. 8
Microsoft Aktie: -2,26 Prozent – Partner, Investor und Rivale
Microsoft (Symbol: MSFT) – 521,13 US-Dollar, -2,26 Prozent
Ausgerechnet ein Tech-Riese steht auf der Liste der S&P500 Verlierer des Tages. Microsoft verliert den zweiten Tag in Folge mehr als 2 Prozent. Belastend wirkt neue Konkurrenz für die Office-Programme: Am Dienstag hatte das KI-Unternehmen Anthropic eine Tabellenkalkulation und weitere Arbeitswerkzeuge vorgestellt. Gleichzeitig will Microsoft laut dem geänderten Börsenprospekt von Anthropic für rund 1 Milliarde Dollar Aktien zeichnen. Hinzu kommt die Logik des Tages: Wer Chips kauft, verkauft die großen Cloudanbieter, die die Hardware bezahlen müssen.
Aktienanalyse Microsoft: Ob KI das lukrative Bürosoftware-Geschäft stärkt oder angreift, ist die große Frage für die Aktie. Analysten bleiben insgesamt positiv gestimmt.
S&P500 Verlierer Nr. 9
Wynn Resorts Aktie: -2,20 Prozent – das Pech am Spieltisch wirkt nach
Wynn Resorts (Symbol: WYNN) – 85,38 US-Dollar, -2,20 Prozent
Der Casinobetreiber hat noch immer an seinem schwachen Quartal zu knabbern. Am 5. November meldete Wynn einen bereinigten Gewinn von nur 33 Cent je Aktie, erwartet waren 58 Cent. Der Umsatz fiel um 7,9 Prozent auf 1,69 Milliarden Dollar, alle Märkte lieferten weniger. In Las Vegas blieb das Casino zudem vom Pech verfolgt: Der Anteil der Einsätze, den das Haus behält, lag mit 18,9 Prozent deutlich unter der üblichen Spanne. Eine neue Nachricht gab es heute nicht – Wynn gehört als Konsum- und Reisewert zu den Verlierern der Umschichtung.
Aktienanalyse Wynn Resorts: Pech erklärt nur einen Teil der Schwäche, auch die Nachfrage in Macau hat sich abgekühlt. Hoffnungsträger bleibt das Resort Wynn Al Marjan Island in den Vereinigten Arabischen Emiraten, das 2027 eröffnen soll.
S&P500 Verlierer Nr. 10
Tractor Supply Aktie: -2,03 Prozent – Umsatz ja, Gewinn nein
Tractor Supply (Symbol: TSCO) – 36,74 US-Dollar, -2,03 Prozent
Der größte US-Händler für ländlichen Bedarf schließt die Liste der S&P500 Verlierer des Tages. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 5,1 Prozent auf 3,91 Milliarden Dollar, vor allem dank neuer Filialen und einer Übernahme. Die vergleichbaren Umsätze legten aber nur um 0,4 Prozent zu, und das operative Ergebnis sank wegen Preissenkungen und höherer Transportkosten um 10,2 Prozent. Die Jahresprognose wurde nur bestätigt, nicht angehoben.
Aktienanalyse Tractor Supply: Rechnerisch deutet die bestätigte Prognose auf ein schwächeres viertes Quartal hin. Die Wintersaison wird zum Härtetest, ob die Belebung zum Quartalsende anhält.
Die Risiken
Warum die Rallye schnell wieder kippen kann
Häufige Fragen zu den S&P500 Gewinnern und Verlierern des Tages
Welche Aktien waren die S&P500 Gewinner des Tages am 11. November 2026?
Sandisk (+13,69 Prozent), Micron (+11,89 Prozent), Dell (+11,75 Prozent), Lumentum (+10,67 Prozent), Seagate (+9,99 Prozent), Super Micro Computer (+9,50 Prozent), Marvell (+9,33 Prozent), Coherent (+9,25 Prozent), Monolithic Power Systems (+8,92 Prozent) und Oracle (+8,82 Prozent).
Welche Aktien waren die S&P500 Verlierer des Tages?
Airbnb (-3,09 Prozent), Lululemon (-2,65 Prozent), McDonald's (-2,61 Prozent), Leidos (-2,44 Prozent), Conagra Brands (-2,37 Prozent), NVR (-2,34 Prozent), Brown-Forman (-2,34 Prozent), Microsoft (-2,26 Prozent), Wynn Resorts (-2,20 Prozent) und Tractor Supply (-2,03 Prozent).
Warum sind KI-Aktien heute so stark gestiegen?
Der KI-Cloudanbieter CoreWeave meldete ein Umsatzplus von 168 Prozent und hob seine Prognose an. Das zerstreute Sorgen, die Investitionen in Rechenzentren könnten nach den US-Zwischenwahlen einbrechen.
Warum ist die Airbnb Aktie gefallen?
Laut einem Bericht hat OpenAI die KI-Reiseplanungsplattform Odessia übernommen. Das schürt die Sorge, KI-Assistenten könnten Reisen künftig selbst buchen.
Wie hat sich der S&P 500 entwickelt?
Der S&P 500 stieg am 11. November 2026 um 1,29 Prozent auf 7.618,70 Punkte.
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