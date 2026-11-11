S&P500 Gewinner und Verlierer des Tages: Sandisk, Micron und Dell zünden die KI-Rallye – Airbnb, Lululemon und McDonald's fallen

Welche Aktien waren die S&P500 Gewinner des Tages am 11. November 2026?

Sandisk (+13,69 Prozent), Micron (+11,89 Prozent), Dell (+11,75 Prozent), Lumentum (+10,67 Prozent), Seagate (+9,99 Prozent), Super Micro Computer (+9,50 Prozent), Marvell (+9,33 Prozent), Coherent (+9,25 Prozent), Monolithic Power Systems (+8,92 Prozent) und Oracle (+8,82 Prozent).

Welche Aktien waren die S&P500 Verlierer des Tages?

Airbnb (-3,09 Prozent), Lululemon (-2,65 Prozent), McDonald's (-2,61 Prozent), Leidos (-2,44 Prozent), Conagra Brands (-2,37 Prozent), NVR (-2,34 Prozent), Brown-Forman (-2,34 Prozent), Microsoft (-2,26 Prozent), Wynn Resorts (-2,20 Prozent) und Tractor Supply (-2,03 Prozent).

Warum sind KI-Aktien heute so stark gestiegen?

Der KI-Cloudanbieter CoreWeave meldete ein Umsatzplus von 168 Prozent und hob seine Prognose an. Das zerstreute Sorgen, die Investitionen in Rechenzentren könnten nach den US-Zwischenwahlen einbrechen.

Warum ist die Airbnb Aktie gefallen?

Laut einem Bericht hat OpenAI die KI-Reiseplanungsplattform Odessia übernommen. Das schürt die Sorge, KI-Assistenten könnten Reisen künftig selbst buchen.

Wie hat sich der S&P 500 entwickelt?

Der S&P 500 stieg am 11. November 2026 um 1,29 Prozent auf 7.618,70 Punkte.