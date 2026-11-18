Hinter der Klage stand die Verbraucherschützerin Alex Neill mit ihrer Gesellschaft Alex Neill Class Representative Limited. Sie hatte die Klage im August 2022 als sogenanntes Opt-out-Verfahren eingereicht: Alle betroffenen britischen PlayStation-Kunden wären automatisch Teil der Klägergruppe gewesen, ohne sich selbst anmelden zu müssen. Im November 2023 ließ das Tribunal das Verfahren zu, damals wurde der Anspruch auf bis zu 5 Milliarden Pfund beziffert.

Der Vorwurf: Sony habe seine Stellung missbraucht, weil digitale Spiele und Zusatzinhalte für die PlayStation nur über den eigenen Store verkauft werden. Laut dem Branchendienst The Game Business ging es um eine Provision von 30 Prozent und um digitale Käufe zwischen August 2016 und Februar 2026. Der Prozess dauerte zehn Wochen, von März bis Mai 2026. Am Ende verlangte die Klägerseite rund 1,49 Milliarden Pfund Schadenersatz, mit Zinsen rund 1,97 Milliarden Pfund.