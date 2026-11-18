Sony hat einen milliardenschweren Verbraucherprozess in Großbritannien gewonnen: Das Competition Appeal Tribunal (CAT) in London hat am Dienstag, 17. November 2026, die Sammelklage wegen angeblich überhöhter Preise im PlayStation Store vollständig abgewiesen. Die Entscheidung fiel einstimmig. Für die Sony-Aktie (Tokio: 6758, ISIN JP3435000009, in Deutschland unter SON1 gehandelt) ist damit ein milliardenschweres Prozessrisiko in Großbritannien vorerst vom Tisch.
Sony-Aktie: Milliardenklage um den PlayStation Store abgewiesen – Londoner Tribunal gibt Sony auf ganzer Linie recht
Das britische Competition Appeal Tribunal hat die Sammelklage von rund 12,2 Millionen PlayStation-Nutzern gegen Sony einstimmig abgewiesen. Gefordert waren inklusive Zinsen rund 1,97 Milliarden Pfund. Ähnliche Klagen laufen noch in Australien, den Niederlanden und Portugal.
Der Fall
Worum ging es in der PlayStation-Klage gegen Sony?
Hinter der Klage stand die Verbraucherschützerin Alex Neill mit ihrer Gesellschaft Alex Neill Class Representative Limited. Sie hatte die Klage im August 2022 als sogenanntes Opt-out-Verfahren eingereicht: Alle betroffenen britischen PlayStation-Kunden wären automatisch Teil der Klägergruppe gewesen, ohne sich selbst anmelden zu müssen. Im November 2023 ließ das Tribunal das Verfahren zu, damals wurde der Anspruch auf bis zu 5 Milliarden Pfund beziffert.
Der Vorwurf: Sony habe seine Stellung missbraucht, weil digitale Spiele und Zusatzinhalte für die PlayStation nur über den eigenen Store verkauft werden. Laut dem Branchendienst The Game Business ging es um eine Provision von 30 Prozent und um digitale Käufe zwischen August 2016 und Februar 2026. Der Prozess dauerte zehn Wochen, von März bis Mai 2026. Am Ende verlangte die Klägerseite rund 1,49 Milliarden Pfund Schadenersatz, mit Zinsen rund 1,97 Milliarden Pfund.
Die Begründung
Warum hat das Tribunal Sony recht gegeben?
Entscheidend war die Abgrenzung des Marktes. Die Klägerseite sah einen eigenen Markt für PlayStation-Inhalte, auf dem Sony allein den Ton angibt. Das Tribunal folgte dagegen Sony: Maßgeblich sei der Wettbewerb ganzer Spielesysteme, also PlayStation gegen Xbox und Nintendo. Auf diesem Markt sei Sony nicht marktbeherrschend.
Auch im Übrigen überzeugte die Klage das Gericht nicht. Laut der Zusammenfassung der Kanzlei Brick Court Chambers hätte der Vorwurf des Behinderungsmissbrauchs selbst nach der Marktdefinition der Klägerin keinen Bestand gehabt:
Preisvorteil nicht belegt
Die Annahme, Spiele wären mit konkurrierenden Stores um 20 Prozent günstiger gewesen, sah das Tribunal nicht als bewiesen an.
Sicherheitsfragen
Offene Sicherheitsbedenken gegenüber Stores von Drittanbietern sprachen aus Sicht des Gerichts gegen die Klage.
Keine Lieferverweigerung
Eine vorherige Verweigerung gegenüber Wettbewerbern konnte nicht festgestellt werden.
Keine überhöhten Preise
Dass Sonys Erträge unangemessen hoch oder unfair seien, wurde nicht gezeigt.
The Game Business verweist zudem darauf, dass das Tribunal auch die weiter verfügbaren physischen Spiele berücksichtigte und den Zwang zur Öffnung für fremde Stores als aufwendig, komplex und riskant einstufte.
Einordnung für Anleger
Was bedeutet das Urteil für die Sony-Aktie?
Das Spielegeschäft ist eine der wichtigsten Säulen des Sony-Konzerns, und der eigene Store ist der Vertriebsweg für digitale Spiele und Zusatzinhalte auf der Konsole. Das Urteil stärkt Sonys Position, dass die PlayStation-Plattform mit eigenem Vertriebskanal kartellrechtlich nicht zu beanstanden ist – zumindest nach britischem Recht. Eine Schadenersatzzahlung in Milliardenhöhe, wie sie die Klägerseite forderte, steht in Großbritannien nach diesem Spruch nicht an.
Ganz erledigt ist das Thema damit nicht. Laut The Game Business sind vergleichbare Sammelklagen in Australien, den Niederlanden und Portugal weiter anhängig. Dort entscheiden andere Gerichte nach eigenem Recht; das Londoner Urteil bindet sie nicht.
Ebenfalls am Dienstag wurde eine weitere Sony-Nachricht bekannt: Die Halbleitertochter Sony Semiconductor Solutions verkauft laut einer Börsenmitteilung von Hon Hai ihr Geschäft mit Kameramodulen für Fahrzeuge an den taiwanischen Auftragsfertiger Foxconn.
Häufige Fragen zur Sony-Aktie und zur PlayStation-Klage
Was hat das Gericht entschieden?
Das Competition Appeal Tribunal in London hat die Sammelklage gegen Sony am 17. November 2026 einstimmig und vollständig abgewiesen.
Wie hoch war die Forderung?
Rund 1,49 Milliarden Pfund Schadenersatz, inklusive Zinsen rund 1,97 Milliarden Pfund, für rund 12,2 Millionen britische PlayStation-Nutzer.
Ist Sony damit alle Klagen los?
Nein. Vergleichbare Verfahren laufen laut Branchenberichten noch in Australien, den Niederlanden und Portugal.
Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die Sony-Aktie gehandelt?
In Tokio unter 6758, in Deutschland unter SON1; die ISIN lautet JP3435000009.
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