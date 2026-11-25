Der Witcher-Deal stammt von CD Projekt, nicht von Sony. Im Q3-Bericht vom 24. November teilte der polnische Spielehersteller mit, am selben Tag neue Partnerschaftsvereinbarungen mit Sony Interactive Entertainment unterzeichnet zu haben. Sie betreffen die Verfügbarkeit der CD-Projekt-Spiele auf PlayStation-Plattformen und über PlayStation Plus sowie die Zusammenarbeit bei der Marketingkampagne für "The Witcher 4". Nicht vereinbart sind laut Bericht eine Plattform-Exklusivität, ein bestätigter Start im PS-Plus-Abo und finanzielle Konditionen. Als Release-Fenster werden 2027 oder 2028 genannt. Für Sony ist der Deal finanziell klein.