Die Sony-Aktie (ISIN: JP3435000009, FSE: SON1, Tokio: 6758) hat am Mittwoch an der Tokioter Börse einen Kurssprung hingelegt: Sie schloss 4,42% höher bei 4.513 Yen und liegt damit nur rund 2% unter dem 52-Wochen-Hoch von 4.606 Yen. Die Sony-Aktie Prognose profitiert von gleich mehreren Impulsen, doch nicht jeder wiegt gleich schwer. Diese Analyse trennt die Treiber und zeigt, was die Zahlen sagen.
Sony Aktie Prognose: GTA-6-Rekord und Witcher-4-Deal - wie weit trägt der Schwung nach dem Sprung ans Jahreshoch?
Die Sony-Aktie springt in Tokio um 4,42% auf 4.513 Yen und nähert sich dem 52-Wochen-Hoch. Die Sony-Aktie Prognose trennt die wahren Kurstreiber vom Witcher-4-Deal und zeigt Zahlen, Prognoseanhebung und Chartmarken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Sony Group Corporation
- Ticker
- 6758 (Tokioter Börse)
- Tageshoch
- 4.541 ¥ (neues Jahreshoch)
- Rekordhoch
- 4.776 ¥ (13.11.2025)
- Forward-KGV
- 19,8
- Dividendenrendite
- 0,77%
Stand: 25.11.2026, Schlusskurs Tokioter Börse
Die Kurstreiber
GTA 6 zählt mehr als Witcher 4
Der wichtigste Treiber des Tages war laut Kabutan und Nikkei der Rekordstart von "Grand Theft Auto VI" auf der PlayStation. Der Witcher-4-Deal ist real, aber zweitrangig.
Sony Interactive Entertainment teilte am 24. November mit, GTA 6 sei der größte Hit in der 30-jährigen Geschichte von PlayStation. Die Zahl neu ans Netz angeschlossener PS5 sei, abgesehen von den Feiertagssaisons, so hoch wie nie seit dem PS5-Start. Zugleich war der Nikkei deutlich im Minus, weil KI- und Halbleiterwerte verkauft wurden. Sony profitierte von einer Rotation in defensivere Konsumwerte, auch Nintendo legte zu.
Der Witcher-Deal stammt von CD Projekt, nicht von Sony. Im Q3-Bericht vom 24. November teilte der polnische Spielehersteller mit, am selben Tag neue Partnerschaftsvereinbarungen mit Sony Interactive Entertainment unterzeichnet zu haben. Sie betreffen die Verfügbarkeit der CD-Projekt-Spiele auf PlayStation-Plattformen und über PlayStation Plus sowie die Zusammenarbeit bei der Marketingkampagne für "The Witcher 4". Nicht vereinbart sind laut Bericht eine Plattform-Exklusivität, ein bestätigter Start im PS-Plus-Abo und finanzielle Konditionen. Als Release-Fenster werden 2027 oder 2028 genannt. Für Sony ist der Deal finanziell klein.
Die Zahlen
Quartalsbericht: Rekord im zweiten Quartal
|Segment
|Umsatz
|Operatives Ergebnis
|Konzern
|3.429,4 Mrd. ¥ (+10%)
|622,3 Mrd. ¥ (+45%)
|Game & Network Services
|1.208,5 Mrd. ¥ (+9%)
|220,1 Mrd. ¥ (+83%)
|Music
|598,4 Mrd. ¥ (+10%)
|122,8 Mrd. ¥ (+6%)
|Nettogewinn
|449,6 Mrd. ¥ (+44%)
|Rekord für ein zweites Quartal
Quelle: Sony, Quartalsbericht vom 5.11.2026
Imaging & Sensing erreichte einen operativen Quartalsrekord trotz schwacher Smartphone-Nachfrage, im Filmgeschäft half "Spider-Man: Brand New Day". Mit TSMC besteht eine nicht bindende Absichtserklärung zur Sensorfertigung. Sony hob die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an: Der Konzernumsatz soll bei 13.000 Mrd. Yen liegen (zuvor 12.500), das operative Ergebnis bei 1.870 Mrd. Yen (zuvor 1.720). Für Game & Network Services werden 700 Mrd. Yen operatives Ergebnis erwartet, für Music 445 Mrd., für Pictures 200 Mrd. und für Imaging & Sensing 450 Mrd. Yen.
Hinweis zur Datenlage: Einzelne Datenanbieter weisen für Sony einen negativen Nettogewinn der letzten zwölf Monate aus. Dies dürfte ein Effekt der Konzernstruktur nach der Abspaltung der Finanzsparte sein und ist kein operativer Verlust.
Analysten
Die Sony-Aktie Prognose der Analysten
Laut StockAnalysis lautet der Konsens von 23 Analysten "Strong Buy" bei einem durchschnittlichen Kursziel von rund 5.042 Yen, Yahoo Finance nennt rund 5.049 Yen bei einer Spanne von 3.800 bis 6.030 Yen. Gegenüber dem Schlusskurs ergibt sich ein durchschnittliches Potenzial von rund 12%. Kursziele sind Einschätzungen und keine Garantie.
Chartbild
Neues Jahreshoch, Rekord in Reichweite
Der Aufwärtstrend ist intakt: Von 4.271 Yen am 19. November stieg die Aktie bis zum 25. November um 5,7%. Mit dem Tageshoch von 4.541 Yen wurde das Hoch vom 6. November (4.450 Yen) überwunden. Beschreibend liegen die nächsten Widerstände beim 52-Wochen-Hoch von 4.606 Yen und beim Rekordhoch von 4.776 Yen, Unterstützungen bei 4.350 bis 4.400 Yen (Eröffnungsbereich) und rund 4.200 Yen.
Bull-Case und Bear-Case
Szenarien
Die Sony-Aktie Prognose in drei Zeithorizonten
Kurzfristig: Test des Jahreshochs
Hält der Schwung, dürfte die Aktie die Marke von 4.606 Yen testen. Rücksetzer Richtung 4.350 bis 4.400 Yen wären nach dem Sprung nicht ungewöhnlich. Einschätzung der Redaktion.
Mittelfristig: GTA 6 und Netzwerkgeschäft
Entscheidend ist, ob die PS5-Basis und das Netzwerkgeschäft nachhaltig wachsen. Einschätzung der Redaktion.
Langfristig: Spiele, Musik, Sensoren
Der breite Mix aus Entertainment und Sensorgeschäft gibt Stabilität, Witcher 4 und Filmhits sind Zusatzimpulse. Einschätzung der Redaktion, keine Prognose von aktiencheck.de.
Häufige Fragen zur Sony-Aktie
Warum steigt die Sony-Aktie? Treiber war laut Kabutan und Nikkei der Rekordstart von GTA 6 auf der PlayStation, dazu kam eine Rotation in defensive Werte bei schwachem Nikkei.
Gibt es einen Witcher-4-Deal mit Sony? Ja, CD Projekt meldete am 24. November neue Partnerschaftsvereinbarungen zu PlayStation, PS Plus und Marketing. Exklusivität ist nicht vereinbart.
Wie lautet die Sony-Aktie Prognose der Analysten? Der Konsens lautet "Strong Buy", das durchschnittliche Ziel liegt bei rund 5.042 Yen.
Zahlt Sony Dividende? Ja, die Rendite liegt bei rund 0,77% (35 Yen).
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