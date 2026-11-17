Hon Hai begründet den Kauf mit dem eigenen Know-how: Der Konzern entwickelt, fertigt und integriert bereits Kameramodule für Computer- und Kommunikationstechnik. Das Sony-Geschäft beschreibt Hon Hai als einen wichtigen Anbieter im japanischen Markt für Fahrzeug-Kameramodule mit langjährigen Beziehungen zu japanischen Autoherstellern. Diese Kundenbasis will Foxconn mit der eigenen Technologie und seiner Erfahrung im direkten Geschäft mit Autobauern verbinden.

Als Wachstumstreiber nennt der Käufer Fahrerassistenzsysteme und vernetzte Fahrzeuge, in denen Kameras zu den zentralen Sensoren zählen. Für Foxconn ist der Deal ein weiterer Baustein im Ausbau des Autogeschäfts; schon im vergangenen Jahr hatte der Konzern das Kameramodul-Geschäft von Sharp übernommen.