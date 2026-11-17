Sony trennt sich von einem Stück seines Autogeschäfts: Der taiwanische Elektronikfertiger Hon Hai Precision, besser bekannt als Foxconn, übernimmt das Geschäft mit Kameramodulen für Fahrzeuge (Automotive Camera Module, ACM) der Sony-Tochter Sony Semiconductor Solutions. Das teilte Hon Hai am Dienstag, 17. November 2026, in einer Börsenmitteilung mit. Käufer ist die japanische Hon-Hai-Gesellschaft Rayprus Japan, der Kaufpreis beträgt rund 7,24 Milliarden Yen. Die Sony-Aktie (Tokio: 6758, ISIN JP3435000009) wird in Deutschland unter dem Kürzel SON1 gehandelt.
Sony-Aktie: Foxconn übernimmt Sonys Kameramodul-Geschäft für Autos – Abschied von einer Nische
Hon Hai (Foxconn) kauft über die Tochter Rayprus Japan das Geschäft mit Fahrzeug-Kameramodulen von Sony Semiconductor Solutions. Der Preis liegt bei rund 7,24 Milliarden Yen, der Abschluss ist bis Ende April 2027 geplant.
Der Deal im Detail
Was genau verkauft Sony an Foxconn?
Übertragen werden laut der taiwanischen Nachrichtenagentur CNA das Geschäft, die Technologie, die Kundenbeziehungen und die operativen Ressourcen der Kameramodul-Sparte von Sony Semiconductor Solutions. Hon Hai bezahlt in bar aus eigenen Mitteln. Nach Angaben von Reuters wies Foxconn darauf hin, dass sich der Kaufpreis noch ändern kann; die Börsenmitteilung spricht von einem Betrag, der einer Anpassung unterliegt.
Produktionsanlagen im Ausland und Lagerbestände sind laut CNA nicht im Preis von 7,24 Milliarden Yen enthalten und könnten später gesondert übernommen werden. Der Abschluss der Transaktion soll bis Ende April 2027 erfolgen, sofern die Behörden zustimmen und weitere Bedingungen erfüllt sind.
Die Strategie des Käufers
Warum greift Foxconn nach Sonys Autokameras?
Hon Hai begründet den Kauf mit dem eigenen Know-how: Der Konzern entwickelt, fertigt und integriert bereits Kameramodule für Computer- und Kommunikationstechnik. Das Sony-Geschäft beschreibt Hon Hai als einen wichtigen Anbieter im japanischen Markt für Fahrzeug-Kameramodule mit langjährigen Beziehungen zu japanischen Autoherstellern. Diese Kundenbasis will Foxconn mit der eigenen Technologie und seiner Erfahrung im direkten Geschäft mit Autobauern verbinden.
Als Wachstumstreiber nennt der Käufer Fahrerassistenzsysteme und vernetzte Fahrzeuge, in denen Kameras zu den zentralen Sensoren zählen. Für Foxconn ist der Deal ein weiterer Baustein im Ausbau des Autogeschäfts; schon im vergangenen Jahr hatte der Konzern das Kameramodul-Geschäft von Sharp übernommen.
Einordnung für Anleger
Was bedeutet der Verkauf für die Sony-Aktie?
Gemessen an der Größe des Sony-Konzerns ist der Betrag überschaubar. Der Verkauf verändert die Ertragslage nach den bislang bekannten Zahlen nicht grundlegend. Für Anleger ist vor allem die Richtung interessant: Sony Semiconductor Solutions trennt sich von der Modulfertigung, also dem Zusammenbau kompletter Kameraeinheiten für Fahrzeuge. Welche Folgen das für das übrige Autogeschäft der Halbleitertochter hat, geht aus den bisher vorliegenden Mitteilungen nicht hervor.
Käufer
Rayprus Japan, eine Gesellschaft von Hon Hai Precision (Foxconn).
Verkäufer
Sony Semiconductor Solutions, die Halbleitertochter der Sony Group.
Preis
Rund 7,24 Milliarden Yen in bar, Anpassung möglich.
Zeitplan
Abschluss bis Ende April 2027, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen.
Häufige Fragen zur Sony-Aktie und zum Foxconn-Deal
Was verkauft Sony an Foxconn?
Das Geschäft mit Kameramodulen für Fahrzeuge von Sony Semiconductor Solutions, inklusive Technologie und Kundenbeziehungen.
Wie viel zahlt Foxconn?
Rund 7,24 Milliarden Yen in bar, laut Reuters umgerechnet rund 45 Millionen US-Dollar. Der Preis kann noch angepasst werden.
Wann soll der Deal abgeschlossen sein?
Bis Ende April 2027, sofern die Behörden zustimmen.
Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die Sony-Aktie gehandelt?
In Tokio unter 6758, in Deutschland unter SON1; die ISIN lautet JP3435000009.
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