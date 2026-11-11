Es gibt Kurssprünge, und es gibt Tage wie diesen. Die Singulus Technologies Aktie schießt am Mittwoch in Frankfurt um 47,40 Prozent auf 26,90 Euro nach oben und ist damit unangefochten die Aktie des Tages. Auf Xetra, wo die Nachricht vom Vorabend erst heute früh eingepreist werden konnte, steht sogar ein Plus von mehr als 100 Prozent zu Buche. Der Auslöser: Der Maschinenbauer aus Kahl am Main baut für SpaceX eine komplette Fertigungslinie für Hochleistungs-Solarzellen. Am Morgen legte Singulus Technologies dann noch Neunmonatszahlen mit schwarzer operativer Null nach. Die Aktie des Tages Singulus Technologies ist damit die Geschichte eines Turnarounds, der binnen eines Jahres aus einem Pennystock einen der heißesten Nebenwerte Deutschlands gemacht hat.
Singulus Technologies Aktie des Tages: SpaceX-Großauftrag zündet die Kursrakete
Singulus Technologies ist die Aktie des Tages. Ein Großauftrag von SpaceX über eine schlüsselfertige Fertigungslinie für HJT-Solarzellen und ein positives Neunmonats-EBIT katapultieren die Aktie um 47 Prozent auf 26,90 Euro, auf Xetra hat sich der Kurs sogar mehr als verdoppelt. Was hinter dem Kurssprung des Aktiengewinners des Tages steckt, warum der Auftrag die Größenordnung des Unternehmens sprengt und wo die Risiken liegen.
Aktie des Tages
Vom Vorabend bis zum Rekordhoch: Wie der Kurs explodierte
Die Rally der Aktie des Tages Singulus Technologies lief in zwei Schüben. Der erste kam am Dienstagabend, der zweite mit der Xetra-Eröffnung am Mittwoch.
Weil die SpaceX-Meldung erst nach Xetra-Schluss kam, sprang die Aktie zunächst im außerbörslichen Abendhandel an. In Frankfurt und auf Tradegate notierte sie schon am Dienstagabend um 18 Euro – deshalb fällt das Tagesplus dort mit gut 47 Prozent geringer aus als auf Xetra. Dort eröffnete das Papier am Mittwoch bei 18,80 Euro und kletterte bis zum Tageshoch von 27,30 Euro, ein neues 52-Wochen-Hoch. Allein auf Xetra wechselten bis zum Handelsschluss gut 800.000 Aktien im Wert von knapp 19 Millionen Euro den Besitzer, auf Tradegate kamen weitere rund 11 Millionen Euro hinzu. Für einen Nebenwert mit knapp neun Millionen Aktien ist das ein außergewöhnlicher Umsatz.
Der Auslöser
SpaceX bestellt in Kahl am Main: Solarzellen für Satelliten
Singulus Technologies hat am 10. November mit der Space Exploration Technologies Corporation aus Texas einen Liefervertrag über eine schlüsselfertige Produktionslinie für Heterojunction-Solarzellen (HJT) unterzeichnet. Das Volumen der ersten Linie liegt laut der Quartalsmitteilung bei über 60 Millionen Euro. Ausgeliefert werden soll sie in der ersten Jahreshälfte 2027. Weitere Linien sind im Rahmen der Partnerschaft geplant, die Fertigung soll auf eine Größenordnung von mehr als 100 Gigawatt skaliert werden.
Abnehmer der Zellen sind die Satelliten von SpaceX: Der Konzern baut seine Satellitenfertigung in Bastrop, Texas, aus und will die Solarzellen für seine geplante Starmind-Konstellation selbst herstellen. Die Stromversorgung im Orbit wird damit zum strategischen Engpass – und Singulus Technologies liefert die Maschinen, um diesen Engpass im eigenen Haus zu lösen. SpaceX-Manager Mike Nicolls, Senior Vice President für Starlink, sprach in der Mitteilung von einem leistungsstarken Fertigungsweg für Solarzellen.
Unser einzigartiger Plattform-Ansatz, der Nasschemie, Vakuumbeschichtung und thermische Verarbeitung kombiniert, ist ein starkes Alleinstellungsmerkmal.
Genau hier liegt der technologische Kern der Aktie des Tages: Für HJT-Zellen braucht es Nassreinigung und Texturierung, die Abscheidung hauchdünner Siliziumschichten und die Vakuumbeschichtung mit transparenten leitfähigen Oxiden. Singulus Technologies deckt diese Schritte mit eigenen Anlagen ab, etwa den GENESIS-PVD-Sputteranlagen, und kann deshalb eine komplette Linie aus einer Hand liefern.
Die Dimension
Ein Auftrag größer als der gesamte Vorjahresumsatz
Um die Wucht dieses Auftrags zu verstehen, hilft ein Blick auf die Größenverhältnisse. Im Gesamtjahr 2025 setzte Singulus Technologies 48,3 Millionen Euro um. Allein die erste SpaceX-Linie ist damit mehr wert als der komplette Vorjahresumsatz. Der Auftragsbestand lag Ende September bei 47,1 Millionen Euro. Da der SpaceX-Vertrag erst im November unterschrieben wurde, ist er darin noch nicht enthalten. Rechnerisch dürfte sich der Bestand damit auf weit über 100 Millionen Euro mehr als verdoppeln.
Singulus Technologies: SpaceX-Auftrag im Größenvergleich
Mio. Euro
Der SpaceX-Auftrag wurde am 10. November 2026 unterzeichnet und ist im Auftragsbestand zum 30. September noch nicht enthalten.
Quelle: Singulus Technologies, Quartalsmitteilung 9M 2026 und Ergebnismitteilung 2025
Daten als Tabelle
|Kennzahl
|Wert
|Erste SpaceX-Fertigungslinie
|über 60
|Umsatz 9 Monate 2026
|60,4
|Umsatz Gesamtjahr 2025
|48,3
|Auftragsbestand 30.09.2026
|47,1
Die Zahlen
Neun Monate 2026: Die Wende ist geschafft
Fast unter ging an diesem Tag, dass die Aktie des Tages auch operativ liefert. Singulus Technologies steigerte den Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 um rund 36 Prozent auf 60,4 Millionen Euro (Vorjahr: 44,3 Millionen Euro). Das EBIT drehte von minus 2,5 Millionen Euro auf plus 1,2 Millionen Euro, das EBITDA verbesserte sich auf 3,2 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr bestätigte der Vorstand die Prognose eines Umsatzes von rund 83 Millionen Euro und eines positiven EBIT im unteren einstelligen Millionenbereich.
Auftragseingang verdoppelt
Der Auftragseingang stieg in den ersten neun Monaten auf 60,3 Millionen Euro (Vorjahr: 30,9 Millionen Euro), davon 22,4 Millionen Euro im dritten Quartal. Treiber ist das Solargeschäft.
Höhere Marge
Die Bruttomarge verbesserte sich auf 35,4 Prozent nach 32,5 Prozent im Vorjahreszeitraum.
Mehr finanzieller Spielraum
Die frei verfügbare Liquidität wuchs bis Ende September auf 11,7 Millionen Euro, nach 5,1 Millionen Euro zum Jahresende 2025.
Wachstum durch Zukauf
Die Zahl der Beschäftigten stieg auf 325 (Ende 2025: 290), vor allem durch die Übernahme der Geschäftsaktivitäten der MASS GmbH in Anröchte.
Die Vorgeschichte
Vom Pennystock zum SpaceX-Partner: Ein Jahr der Neuordnung
Der Kurssprung kommt nicht aus dem Nichts. Im März 2026 meldete Singulus Technologies eine langfristige Zusammenarbeit im Solarbereich mit einem damals ungenannten, weltweit führenden Technologieunternehmen, verbunden mit einer neuen Finanzierung über fünf Jahre. Damit konnte die Unternehmensanleihe im Mai vorzeitig zu 105 Prozent zurückgezahlt werden. Wenige Tage später folgte ein erster Auftrag im niedrigen zweistelligen Millionenbereich. Die Aktie notierte damals um 2,56 Euro, im Dezember 2025 hatte sie mit rund 1,22 Euro ihr 52-Wochen-Tief markiert. Seit gestern ist offiziell, wer hinter der Partnerschaft steht: SpaceX, das Singulus im März und erneut im Oktober Finanzmittel zur Verfügung stellte.
Parallel ordnete Singulus Technologies seine Aktionärsstruktur neu. Der chinesische Staatskonzern Triumph Science and Technology, über Jahre größter Aktionär, wichtiger Kunde und Kreditgeber, verkaufte sein Paket von rund 16,75 Prozent an die Münchner A1681X GmbH & Co. KG. Deren Hauptgesellschafter ist Roland Lacher, Mitgründer und früherer Vorstands- und Aufsichtsratschef von Singulus. Mit einem nachrangig besicherten Darlehen über rund 22,75 Millionen Euro, an dem sich SpaceX beteiligte, löste Singulus im Oktober zudem sämtliche Verbindlichkeiten gegenüber Triumph ab. Die Aufträge mit Bezug zu Triumph über 15,3 Millionen Euro wurden aus dem Auftragsbestand gestrichen.
Die Bewertung
Was nach dem Kurssprung eingepreist ist
Mit dem heutigen Sprung bringt es die beste Aktie des Tages bei knapp 8,9 Millionen Aktien auf einen Börsenwert von knapp 240 Millionen Euro. Das entspricht fast dem Dreifachen des für 2026 erwarteten Umsatzes. Seit Jahresbeginn liegt das Kursplus laut wallstreet-online bei rund 1.700 Prozent. Der Markt bewertet Singulus Technologies damit nicht mehr nach dem heutigen Geschäft, sondern nach dem, was die SpaceX-Partnerschaft in den kommenden Jahren bringen könnte. Entscheidend wird sein, wie schnell weitere Linien bestellt werden und zu welchen Margen sie geliefert werden.
Singulus Technologies Aktie des Tages: Das Wichtigste auf einen Blick
Singulus Technologies AG (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Symbol: SNG) – 26,90 Euro, +47,40 Prozent am 11. November 2026 (Frankfurt, 19:02 Uhr); auf Xetra mehr als verdoppelt
SpaceX-Auftrag: schlüsselfertige HJT-Fertigungslinie, erste Linie über 60 Mio. Euro, Auslieferung im ersten Halbjahr 2027
9M 2026: Umsatz 60,4 Mio. Euro (+36 Prozent), EBIT 1,2 Mio. Euro (Vorjahr: -2,5 Mio. Euro)
Auftragseingang 9M 2026: 60,3 Mio. Euro (Vorjahr: 30,9 Mio. Euro)
Auftragsbestand 30.09.2026: 47,1 Mio. Euro, ohne SpaceX-Auftrag
Prognose 2026 bestätigt: Umsatz rund 83 Mio. Euro, EBIT positiv im unteren einstelligen Millionenbereich
Ankeraktionär: A1681X GmbH & Co. KG (Roland Lacher) mit rund 16,75 Prozent
Häufige Fragen zur Aktie des Tages Singulus Technologies
Warum ist die Singulus-Technologies-Aktie heute so stark gestiegen?
Singulus Technologies hat am Dienstagabend einen Großauftrag von SpaceX über eine schlüsselfertige Fertigungslinie für HJT-Solarzellen gemeldet, die erste Linie hat ein Volumen von über 60 Millionen Euro. Am Mittwochmorgen folgten Neunmonatszahlen mit 36 Prozent Umsatzwachstum und positivem EBIT.
Wie stark ist die Singulus-Technologies-Aktie gestiegen?
In Frankfurt um 47,40 Prozent auf 26,90 Euro. Auf Xetra hat sich der Kurs gegenüber dem Dienstagsschluss von 12,70 Euro mehr als verdoppelt, weil die Nachricht dort erst am Mittwoch gehandelt werden konnte.
Was macht SpaceX mit den Solarzellen?
SpaceX will die Solarzellen für seine Satelliten selbst fertigen. Die Linie soll in Texas stehen, wo SpaceX die Satellitenproduktion in Bastrop ausbaut. Weitere Linien sind geplant.
Welche Risiken hat die Aktie?
Die Abhängigkeit von einem Großkunden, die Umsetzung des anspruchsvollen Auftrags, ein noch negatives EBIT im dritten Quartal und eine sehr hohe Schwankungsbreite nach dem Kurssprung.
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