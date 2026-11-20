Die Vereinbarung mit SpaceX im Geschäftsbereich Solar über eine langfristige Zusammenarbeit werde SINGULUS und den Investmentcase nachhaltig verändern, so die zentrale Botschaft in der jüngsten EQUI-Note zum Spezialmaschinenbauer. "Die jetzt bekanntgewordenen Pläne übertreffen unsere Erwartungen um Größenklassen", schreiben die Analysten und weisen darauf hin, dass mit der neuen, technologisch getriebenen und finanziell eindrucksvoll unterfütterten Partnerschaft künftig eine nachhaltige Profitabilität möglich sei. SINGULUS werde im Rahmen des Vertrags für SpaceX' Starmind-Satelliten – die geplante Konstellation solarbetriebener Satelliten zur Ausführung von KI-Anwendungen im Orbit – dazugehörige Produktionsausrüstung für Hochleistungssolarzellen entwickeln und liefern. Das Projekt habe enormen potenziellen Impact, aber auch ein hohes technisches und regulatorisches Risiko. Die erste schlüsselfertige Produktionslinie zur Herstellung von HJT-Solarzellen (<< 1 GW) sei für über EUR 60 Mio. beauftragt und solle in H1/27 ausgeliefert werden. In der Folgezeit solle die Produktionskapazität laut Elon Musk auf mehr als 100 GW an Produktionsanlagen skaliert werden. In den kommenden Jahren könnten also Orders in Milliardenhöhe bei SINGULUS platziert werden – würden die Analysten vorrechnen.