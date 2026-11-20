Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SINGULUS TECHNOLOGIES AG (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker: SNG) nach wie vor zu kaufen.
SINGULUS Aktie: Mit SpaceX' Starmind – in neue Dimensionen
SpaceX bestellt bei SINGULUS eine Produktionslinie für Satelliten-Solarzellen für über 60 Mio. Euro.
Die Vereinbarung mit SpaceX im Geschäftsbereich Solar über eine langfristige Zusammenarbeit werde SINGULUS und den Investmentcase nachhaltig verändern, so die zentrale Botschaft in der jüngsten EQUI-Note zum Spezialmaschinenbauer. "Die jetzt bekanntgewordenen Pläne übertreffen unsere Erwartungen um Größenklassen", schreiben die Analysten und weisen darauf hin, dass mit der neuen, technologisch getriebenen und finanziell eindrucksvoll unterfütterten Partnerschaft künftig eine nachhaltige Profitabilität möglich sei. SINGULUS werde im Rahmen des Vertrags für SpaceX' Starmind-Satelliten – die geplante Konstellation solarbetriebener Satelliten zur Ausführung von KI-Anwendungen im Orbit – dazugehörige Produktionsausrüstung für Hochleistungssolarzellen entwickeln und liefern. Das Projekt habe enormen potenziellen Impact, aber auch ein hohes technisches und regulatorisches Risiko. Die erste schlüsselfertige Produktionslinie zur Herstellung von HJT-Solarzellen (<< 1 GW) sei für über EUR 60 Mio. beauftragt und solle in H1/27 ausgeliefert werden. In der Folgezeit solle die Produktionskapazität laut Elon Musk auf mehr als 100 GW an Produktionsanlagen skaliert werden. In den kommenden Jahren könnten also Orders in Milliardenhöhe bei SINGULUS platziert werden – würden die Analysten vorrechnen.
Der expansionistische Wertermittlungsansatz (DCF mit erhöhtem Risikoaufschlag gerechnet) leite einen Zielkurs von EUR 89,70 ab. Zuvor müsse SINGULUS in kurzer Zeit die technischen Produkt-Ziele erreichen und das enorme Scale-up bewerkstelligen – beides habe SINGULUS in der Vergangenheit bereits durchaus unter Beweis gestellt. Dies sei wohl einer der Gründe, weshalb SpaceX die Zusammenarbeit gesucht habe. Vorsichtshalber arbeiten die Analysten der EQUI.TS GmbH in dieser frühen Projekt-Phase mit dem zyklischen Wertermittlungsansatz (EUR 23,00), berücksichtigen den Peervergleich (EUR 24,80) und mitteln beide Werte. Die von ihnen geschätzte EQUI.TS-Gewinnreihe würden sie für das – mit recht konkreten Plänen unterfütterte – FY 27 anpassen.
Das 9M/26 habe mit einem Umsatzplus von 36,3% (EUR 60,4 Mio.; 9M/25: EUR 44,3 Mio.) und passend zur Jahresplanung geschlossen, betonen die Fachanalysten. Der EBIT-Gewinn sei ausgeweitet worden (EUR 1,2 Mio.; 9M/25: EUR -1,2 Mio.), getragen von der "sehr erfreulichen" Brutto-Marge. Der 9M/26-Ordereingang – weiterhin getrieben vom Segment Solar –sei real um 95% YoY auf EUR 60,3 Mio. gestiegen (9M/26-Book-to-Bill-Ratio: 99,8%). Nach Abzug der ausgebuchten CNBM-Orders (EUR 15,3 Mio.) sei ein rapportierter Wert von EUR 45,0 Mio. verblieben. Der Bestellvorrat sei auf EUR 70,4 Mio. gestiegen.
Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Analysten der EQUI.TS GmbH, empfehlen die SINGULUS-Aktie vor dem Hintergrund des neuen und attraktiven Investmentcases zum Kauf. (Analyse vom 20.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.
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