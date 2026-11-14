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Siemens Healthineers Aktienanalyse: Abschied von Siemens, Diagnostik vor der Abspaltung – Neustart oder Dauerbaustelle?

aktiencheck.de Redaktion5 Min.

Siemens gibt die Mehrheit ab, die schwache Diagnostik soll eigenständig werden, und der Konzern plant einen neuen Namen. Gleichzeitig enttäuscht der Gewinnausblick für 2027. Die Siemens-Healthineers-Aktie notiert weit unter früheren Hochs. Unsere Siemens Healthineers Aktienanalyse zeigt, was der Umbau bedeutet, wo die Stärken liegen und was die Siemens Healthineers Aktienprognose bestimmt.

Bei Siemens Healthineers steht der größte Umbau seit dem Börsengang an. Die Siemens AG will ihre Mehrheit an die eigenen Aktionäre abgeben, die schwächelnde Diagnostiksparte soll eigenständig werden. Gleichzeitig fiel der Gewinnausblick für 2027 vorsichtig aus. Die Siemens-Healthineers-Aktie schloss am Freitag bei 43,95 Euro. Diese Siemens Healthineers Aktienanalyse zeigt, was der Umbau für Anleger bedeutet und was die Siemens Healthineers Aktienprognose bestimmt.

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Siemens Healthineers Aktienanalyse: Abschied von Siemens, Diagnostik vor der Abspaltung – Neustart oder Dauerbaustelle?
Bild: KI-generiert
Umsatz im Geschäftsjahr 2026, vergleichbar plus 4 Prozent
23,63 Mrd. €
bereinigtes Ergebnis je Aktie 2026
2,42 €
Gewinnprognose je Aktie für 2027
2,20–2,40 €
Umsatz in den USA, größter Markt
9,08 Mrd. €
Hauptversammlungen zur Abspaltung
Februar 2027
Quelle: Siemens Healthineers, Ergebnisveröffentlichung vom 5. November 2026; Kurs Xetra 13. November 2026

Steckbrief

Unternehmen
Siemens Healthineers AG
Sitz
Erlangen
Ticker
SHL (Xetra)
Index
DAX
Kurs
43,95 Euro
Börsenwert
rund 50 Milliarden Euro
KGV
rund 22
Dividendenrendite
rund 2,3 Prozent
Vorstandschef
Bernd Montag

Stand: 14.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV und Dividendenrendite laut onvista, Börsenwert eigene Überschlagsrechnung

Die Ausgangslage

Stark in der Bildgebung, schwach in der Diagnostik

Die Siemens Healthineers Aktie vereint ein Weltklasse-Geschäft mit einem Sorgenkind.

Siemens Healthineers gehört zu den weltweit führenden Anbietern von Bildgebung wie Computer- und Magnetresonanztomographen, Strahlentherapie über die Tochter Varian und minimalinvasiven Therapien. Diese Geschäfte wachsen solide und profitabel. Die Diagnostik – Labortests und Analysegeräte – leidet dagegen unter strukturellen Veränderungen in China und schrumpfte im dritten Quartal organisch um 5,5 Prozent. Die Prognose für die Sparte wurde 2026 zweimal gesenkt.

Die Zahlen

Prognose erreicht, Bildgebung zieht an

Für die Siemens Healthineers Aktienanalyse gilt: Das Jahr 2026 lief besser als der Ausblick auf 2027.

Im Geschäftsjahr 2026 stieg der Umsatz vergleichbar um 4 Prozent auf 23,63 Milliarden Euro – am oberen Ende der Prognose. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 2,42 Euro. Im vierten Quartal zog das Wachstum an, getragen von einem zweistelligen Plus in der Bildgebung. Die USA bleiben mit rund 9,1 Milliarden Euro Umsatz der wichtigste Markt. Eine einmalige Zollrückerstattung in den USA hatte im Sommer die Gewinnprognose gestützt.

Siemens Healthineers: Bereinigtes Ergebnis je Aktie

Euro

Quelle: Siemens Healthineers; 2027 Mitte der Prognosespanne

Daten als Tabelle
GeschäftsjahrEPS
20262,42
2027 Prognose (Mitte)2,3

Der Ausblick

Abspaltung, neuer Name und ein vorsichtiger Ausblick

Für 2027 erwartet Siemens Healthineers ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 2,20 bis 2,40 Euro – selbst das obere Ende liegt unter dem Wert von 2026. Die Börse reagierte enttäuscht. Im Mittelpunkt steht der Umbau: Im Februar 2027 sollen die Hauptversammlungen über die Abspaltung der Siemens-Mehrheit abstimmen. Siemens-Aktionäre sollen für je zwei Siemens-Aktien eine Healthineers-Aktie erhalten. Die Diagnostik soll ausgegliedert werden, und nach Vollzug der Abspaltung plant der Konzern einen neuen Namen mit dreijähriger Übergangsphase.

Die Bewertung

KGV um 22: günstiger als früher

Mit einem KGV von rund 22 ist die Siemens Healthineers Aktie deutlich günstiger bewertet als in ihren besten Zeiten. Die Dividendenrendite liegt bei rund 2,3 Prozent, zudem läuft ein Aktienrückkaufprogramm. Die Frage ist, ob die Bildgebung allein nach der Ausgliederung der Diagnostik eine höhere Bewertung rechtfertigt.

Die Analysten

Uneins über den Umbau

Die Analysten sind uneins. Die Citigroup sah die Aktie zuletzt bei 46 Euro mit „Kaufen“, Bernstein kürzte sein Ziel auf 44,50 Euro. Zurückhaltender sind Berenberg mit „Halten“ und 40 Euro sowie die Deutsche Bank mit „Halten“ und 39 Euro. Das durchschnittliche Kursziel lag im September bei rund 45 Euro. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.

Siemens Healthineers: Ausgewählte Analysten-Kursziele

Euro

Quelle: Analystenstudien, Stand Herbst 2026

Daten als Tabelle
AnalystKursziel
Citigroup46
Bernstein44,5
Berenberg40
Deutsche Bank39

Die Szenarien

Siemens Healthineers Aktienprognose: drei Wege für die Aktie

  1. Szenario 1: Der Umbau überzeugt

    Die Abspaltung läuft reibungslos, die Bildgebung wächst weiter zweistellig. Dann könnte die Aktie über 50 Euro steigen.

  2. Szenario 2: Übergangsjahr

    Der Umbau bindet Kräfte, der Ausblick bleibt vorsichtig. Die Aktie pendelt zwischen 40 und 50 Euro.

  3. Szenario 3: Verkaufsdruck

    Siemens-Aktionäre trennen sich nach der Abspaltung von ihren Healthineers-Aktien, die Diagnostik enttäuscht weiter. Dann droht ein Rückfall unter 40 Euro.

  1. 5. November 2026

    Jahreszahlen

    Ausblick 2027 enttäuscht

  2. 12. November 2026Jetzt

    Siemens-Zahlen

    Abspaltungsverhältnis 1:2 bestätigt

  3. 25. November 2026

    Geschäftsbericht

    Details zum Geschäftsjahr 2026

  4. Februar 2027

    Hauptversammlungen

    Abstimmung über die Abspaltung

Quelle: Siemens Healthineers, Siemens; Stand 14. November 2026

Häufige Fragen zur Siemens Healthineers Aktienanalyse

Was passiert bei der Abspaltung?
Siemens will einen großen Teil seiner Healthineers-Aktien an die eigenen Aktionäre übertragen: je zwei Siemens-Aktien eine Healthineers-Aktie.

Was erwartet Siemens Healthineers für 2027?
Ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 2,20 bis 2,40 Euro.

Warum schwächelt die Diagnostik?
Vor allem wegen struktureller Veränderungen im chinesischen Markt.

Wann stimmen die Aktionäre ab?
Die Hauptversammlungen sind für Februar 2027 geplant.

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