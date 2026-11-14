Siemens Healthineers Aktienanalyse: Abschied von Siemens, Diagnostik vor der Abspaltung – Neustart oder Dauerbaustelle?

Was passiert bei der Abspaltung?

Siemens will einen großen Teil seiner Healthineers-Aktien an die eigenen Aktionäre übertragen: je zwei Siemens-Aktien eine Healthineers-Aktie.

Was erwartet Siemens Healthineers für 2027?

Ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 2,20 bis 2,40 Euro.

Warum schwächelt die Diagnostik?

Vor allem wegen struktureller Veränderungen im chinesischen Markt.

Wann stimmen die Aktionäre ab?

Die Hauptversammlungen sind für Februar 2027 geplant.