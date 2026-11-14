Bei Siemens Healthineers steht der größte Umbau seit dem Börsengang an. Die Siemens AG will ihre Mehrheit an die eigenen Aktionäre abgeben, die schwächelnde Diagnostiksparte soll eigenständig werden. Gleichzeitig fiel der Gewinnausblick für 2027 vorsichtig aus. Die Siemens-Healthineers-Aktie schloss am Freitag bei 43,95 Euro. Diese Siemens Healthineers Aktienanalyse zeigt, was der Umbau für Anleger bedeutet und was die Siemens Healthineers Aktienprognose bestimmt.
Siemens Healthineers Aktienanalyse: Abschied von Siemens, Diagnostik vor der Abspaltung – Neustart oder Dauerbaustelle?
Siemens gibt die Mehrheit ab, die schwache Diagnostik soll eigenständig werden, und der Konzern plant einen neuen Namen. Gleichzeitig enttäuscht der Gewinnausblick für 2027. Die Siemens-Healthineers-Aktie notiert weit unter früheren Hochs. Unsere Siemens Healthineers Aktienanalyse zeigt, was der Umbau bedeutet, wo die Stärken liegen und was die Siemens Healthineers Aktienprognose bestimmt.
SHLSHL
Steckbrief
- Unternehmen
- Siemens Healthineers AG
- Sitz
- Erlangen
- Ticker
- SHL (Xetra)
- Index
- DAX
- Kurs
- 43,95 Euro
- Börsenwert
- rund 50 Milliarden Euro
- KGV
- rund 22
- Dividendenrendite
- rund 2,3 Prozent
- Vorstandschef
- Bernd Montag
Stand: 14.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV und Dividendenrendite laut onvista, Börsenwert eigene Überschlagsrechnung
Die Ausgangslage
Stark in der Bildgebung, schwach in der Diagnostik
Die Siemens Healthineers Aktie vereint ein Weltklasse-Geschäft mit einem Sorgenkind.
Siemens Healthineers gehört zu den weltweit führenden Anbietern von Bildgebung wie Computer- und Magnetresonanztomographen, Strahlentherapie über die Tochter Varian und minimalinvasiven Therapien. Diese Geschäfte wachsen solide und profitabel. Die Diagnostik – Labortests und Analysegeräte – leidet dagegen unter strukturellen Veränderungen in China und schrumpfte im dritten Quartal organisch um 5,5 Prozent. Die Prognose für die Sparte wurde 2026 zweimal gesenkt.
Die Zahlen
Prognose erreicht, Bildgebung zieht an
Für die Siemens Healthineers Aktienanalyse gilt: Das Jahr 2026 lief besser als der Ausblick auf 2027.
Im Geschäftsjahr 2026 stieg der Umsatz vergleichbar um 4 Prozent auf 23,63 Milliarden Euro – am oberen Ende der Prognose. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 2,42 Euro. Im vierten Quartal zog das Wachstum an, getragen von einem zweistelligen Plus in der Bildgebung. Die USA bleiben mit rund 9,1 Milliarden Euro Umsatz der wichtigste Markt. Eine einmalige Zollrückerstattung in den USA hatte im Sommer die Gewinnprognose gestützt.
Siemens Healthineers: Bereinigtes Ergebnis je Aktie
Euro
Quelle: Siemens Healthineers; 2027 Mitte der Prognosespanne
Daten als Tabelle
|Geschäftsjahr
|EPS
|2026
|2,42
|2027 Prognose (Mitte)
|2,3
Der Ausblick
Abspaltung, neuer Name und ein vorsichtiger Ausblick
Für 2027 erwartet Siemens Healthineers ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 2,20 bis 2,40 Euro – selbst das obere Ende liegt unter dem Wert von 2026. Die Börse reagierte enttäuscht. Im Mittelpunkt steht der Umbau: Im Februar 2027 sollen die Hauptversammlungen über die Abspaltung der Siemens-Mehrheit abstimmen. Siemens-Aktionäre sollen für je zwei Siemens-Aktien eine Healthineers-Aktie erhalten. Die Diagnostik soll ausgegliedert werden, und nach Vollzug der Abspaltung plant der Konzern einen neuen Namen mit dreijähriger Übergangsphase.
Die Bewertung
KGV um 22: günstiger als früher
Mit einem KGV von rund 22 ist die Siemens Healthineers Aktie deutlich günstiger bewertet als in ihren besten Zeiten. Die Dividendenrendite liegt bei rund 2,3 Prozent, zudem läuft ein Aktienrückkaufprogramm. Die Frage ist, ob die Bildgebung allein nach der Ausgliederung der Diagnostik eine höhere Bewertung rechtfertigt.
Die Analysten
Uneins über den Umbau
Die Analysten sind uneins. Die Citigroup sah die Aktie zuletzt bei 46 Euro mit „Kaufen“, Bernstein kürzte sein Ziel auf 44,50 Euro. Zurückhaltender sind Berenberg mit „Halten“ und 40 Euro sowie die Deutsche Bank mit „Halten“ und 39 Euro. Das durchschnittliche Kursziel lag im September bei rund 45 Euro. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Siemens Healthineers: Ausgewählte Analysten-Kursziele
Euro
Quelle: Analystenstudien, Stand Herbst 2026
Daten als Tabelle
|Analyst
|Kursziel
|Citigroup
|46
|Bernstein
|44,5
|Berenberg
|40
|Deutsche Bank
|39
Die Szenarien
Siemens Healthineers Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Der Umbau überzeugt
Die Abspaltung läuft reibungslos, die Bildgebung wächst weiter zweistellig. Dann könnte die Aktie über 50 Euro steigen.
Szenario 2: Übergangsjahr
Der Umbau bindet Kräfte, der Ausblick bleibt vorsichtig. Die Aktie pendelt zwischen 40 und 50 Euro.
Szenario 3: Verkaufsdruck
Siemens-Aktionäre trennen sich nach der Abspaltung von ihren Healthineers-Aktien, die Diagnostik enttäuscht weiter. Dann droht ein Rückfall unter 40 Euro.
Häufige Fragen zur Siemens Healthineers Aktienanalyse
Was passiert bei der Abspaltung?
Siemens will einen großen Teil seiner Healthineers-Aktien an die eigenen Aktionäre übertragen: je zwei Siemens-Aktien eine Healthineers-Aktie.
Was erwartet Siemens Healthineers für 2027?
Ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 2,20 bis 2,40 Euro.
Warum schwächelt die Diagnostik?
Vor allem wegen struktureller Veränderungen im chinesischen Markt.
Wann stimmen die Aktionäre ab?
Die Hauptversammlungen sind für Februar 2027 geplant.
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