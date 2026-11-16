Starkes Wachstum, aber kein Kurspotenzial: Truist-Analyst Junaid Siddiqui senkt das Kursziel für die Samsara-Aktie von 48 auf 41 US-Dollar und bleibt bei „Hold“. Das neue Ziel liegt knapp unter dem Schlusskurs von 41,36 US-Dollar vom Freitag. Samsara verkauft eine Cloud-Plattform, mit der Unternehmen Lkw-Flotten, Maschinen und Baustellen über Sensoren und Kameras überwachen.
Samsara-Aktie: Truist-Analyst Junaid Siddiqui senkt das Kursziel auf 41 Dollar – „Hold“ vor den Zahlen am 3. Dezember
Truist-Analyst Junaid Siddiqui senkt das Kursziel für die Samsara-Aktie von 48 auf 41 US-Dollar und bleibt bei „Hold“. Das Ziel liegt knapp unter dem Schlusskurs von 41,36 US-Dollar. Dabei wächst der Spezialist für vernetzte Flotten weiter um 30 Prozent.
Steckbrief
- Unternehmen
- Samsara Inc.
- Handelssymbol
- IOT (NYSE)
- Analyst
- Junaid Siddiqui
- Bank
- Truist
- Rating
- Hold (bestätigt)
- Kursziel
- 41 US-Dollar (zuvor 48 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Truist zur Samsara-Aktie
Zurück auf neutral – Siddiqui folgt dem Kurs
Die Aktienanalyse von Truist sieht die Samsara-Aktie schon länger zurückhaltend. Im Februar hatte das Haus das Kursziel sogar auf 30 US-Dollar gesenkt.
Seither hat sich die Aktie deutlich erholt, zuletzt aber wieder an Schwung verloren: Am 9. November schloss sie bei 42,23 US-Dollar.
Mit dem Ziel von 41 US-Dollar signalisiert Junaid Siddiqui, dass er die Bewertung nach dem Wachstum der vergangenen Quartale für weitgehend ausgereizt hält.
Die Argumente von Junaid Siddiqui
Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von Truist-Analyst Junaid Siddiqui stützt:
Wachstum bleibt hoch
Im zweiten Geschäftsquartal stieg der Umsatz um 30 Prozent auf 508,4 Millionen US-Dollar, der wiederkehrende Jahresumsatz ebenfalls um 30 Prozent auf 2,125 Milliarden US-Dollar.
Gewinn über Erwartung
Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,20 US-Dollar über den erwarteten 0,16 US-Dollar.
Moderater Ausblick
Für das dritte Quartal erwartet Samsara 514 bis 516 Millionen US-Dollar Umsatz, für das Gesamtjahr 2,043 bis 2,047 Milliarden US-Dollar.
Hohe Bewertung
Gemessen am erwarteten Jahresgewinn von 0,76 bis 0,78 US-Dollar je Aktie ist die Samsara-Aktie weiter sehr ambitioniert bewertet.
Der nächste Test am 3. Dezember
Samsara legt am 3. Dezember die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vor. Im Fokus steht der Zuwachs beim wiederkehrenden Jahresumsatz, der im Vorquartal bei 134,1 Millionen US-Dollar lag.
Software-Aktien mit hohen Bewertungen stehen derzeit unter Druck, weil Anleger fürchten, dass KI-Werkzeuge das Geschäft klassischer Anbieter angreifen. Samsara argumentiert dagegen mit seinen Datenschätzen aus Millionen vernetzter Geräte.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Truist Securities, Inc., Analyst Junaid Siddiqui. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Hold“ und das Kursziel von 41 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.truist.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Samsara Inc. (IOT): Halten, Kursziel 41,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Junaid Siddiqui, Aktienanalyst, Truist Securities, Inc. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 15:23 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 15:23 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Junaid Siddiqui, Aktienanalyst, Truist Securities, Inc..
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