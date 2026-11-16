Samsara-Aktie: Truist-Analyst Junaid Siddiqui senkt das Kursziel auf 41 Dollar – „Hold“ vor den Zahlen am 3. Dezember

Seither hat sich die Aktie deutlich erholt, zuletzt aber wieder an Schwung verloren: Am 9. November schloss sie bei 42,23 US-Dollar.

Mit dem Ziel von 41 US-Dollar signalisiert Junaid Siddiqui, dass er die Bewertung nach dem Wachstum der vergangenen Quartale für weitgehend ausgereizt hält.