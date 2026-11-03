Ryanair Aktie: Gewinn bricht ein - doch 800-Mio.-Rückkauf und neue Boeing-Jets wecken Fantasie

Die Ryanair-Aktie befindet sich am 3. November 2026 in einer außergewöhnlich interessanten Ausgangslage. Auf der einen Seite steht ein Unternehmen mit einer starken Marktposition, niedrigen Kosten, hoher Auslastung, solider Bilanz und langfristigen Wachstumsambitionen. Ryanair will im Geschäftsjahr 2027 rund 214 Millionen Passagiere transportieren und bis zum Geschäftsjahr 2034 die Marke von 300 Millionen Fluggästen überschreiten. Neue Boeing MAX-10-Flugzeuge sollen die Effizienz verbessern. Zusätzliche Strecken und die konsequente Verlagerung von Kapazitäten in kostengünstigere Märkte schaffen weitere Wachstumschancen. Das neue Aktienrückkaufprogramm über 800 Millionen Euro und die Zwischendividende von 0,273 Euro unterstreichen die Bedeutung der Aktionärsrendite. Auf der anderen Seite stehen erhebliche Risiken. Der Halbjahresgewinn ist um 15 % auf 2,15 Milliarden Euro gesunken. Die operativen Kosten steigen deutlich schneller als der Umsatz. Die günstigen Treibstoffabsicherungen laufen schrittweise aus. Für das kommende Geschäftsjahr droht auf Basis der aktuellen Terminmarktpreise eine zusätzliche Treibstoffbelastung von ungefähr zwei Milliarden Euro. Hinzu kommt, dass Ryanair derzeit keine belastbare Jahresgewinnprognose abgeben kann. Die jüngsten Analystenempfehlungen zeigen dennoch überwiegend Zuversicht. Bernstein Research bestätigt ein Kursziel von 30 Euro, JPMorgan sieht 29 Euro und RBC Capital Markets 28 Euro. Dem stehen vorsichtigere Einschätzungen von Goldman Sachs, Barclays und Oddo BHF gegenüber. Bei einem Xetra-Kurs von 23,82 Euro ergibt sich aus den sieben im letzten Monat ausgewiesenen Kurszielen ein durchschnittliches rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 15,9 %. Das ist attraktiv genug, um die Aktie genauer zu beobachten, aber keineswegs ein Beleg für sichere Kursgewinne. Die entscheidende Erkenntnis: Ryanair verfügt über viele Voraussetzungen, um langfristig erfolgreich zu bleiben. Ob die Aktie kurzfristig deutlich steigen kann, hängt jedoch maßgeblich davon ab, wie sich Treibstoffpreise, Ticketpreise und Gewinnmargen entwickeln. Sollte Ryanair die höheren Kosten erfolgreich begrenzen und seine operative Effizienz weiter verbessern, könnte der aktuelle Kursrückgang rückblickend eine interessante Gelegenheit darstellen. Sollte der Ölpreisschock dagegen länger anhalten und die Gewinne stärker belasten, könnten selbst die derzeitigen Analystenkursziele zu optimistisch sein. Die Ryanair-Aktie bietet damit eine spannende Kombination aus langfristiger Wachstumsfantasie und erheblichen kurzfristigen Risiken. Für Anleger dürfte vor allem eine Frage entscheidend sein: Kann Europas größter Billigflieger auch dann überdurchschnittlich profitabel bleiben, wenn billiges Flugbenzin endgültig der Vergangenheit angehört? Ryanair-Aktie bei 23,82 Euro: Die Maschinen sind startklar, die Wachstumsroute steht fest – doch ob der Aktienkurs tatsächlich abhebt, entscheidet vor allem die nächste Treibstoffrechnung.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 3. November 2026