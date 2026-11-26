Die Ryanair-Aktie (ISIN: IE00BYTBXV33, FSE: RY4C, Dublin: RYA) steht zwischen Hoffnung und Rechnung: Am 24. November hat Konzernchef Michael O'Leary in Berlin einen Wachstumsplan über 3,6 Milliarden US-Dollar (rund 3,3 Milliarden Euro) vorgestellt, doch er gilt nur, wenn die Bundesregierung die Luftverkehrsteuer komplett abschafft. Gleichzeitig zeigen die Halbjahreszahlen vom 2. November, wie teuer Kerosin geworden ist: Der Gewinn sank um 15% auf 2,15 Milliarden Euro, obwohl Ryanair 6% mehr Passagiere beförderte. Und O'Leary warnt, dass die Ticketpreise 2027 kräftig steigen könnten. Die große Analyse mit Ryanair Aktie Prognose: kurzfristig nach News, Quartalszahlen und Chartbild, mittel- bis langfristig nach Fundamentaldaten und dem großen Gesamtbild.
Ryanair Aktienanalyse: 3,6 Mrd. Dollar für Deutschland, Gewinn -15% und Preisalarm für 2027 - Hebt O'Leary jetzt ab?
Ryanair stellt 3,6 Mrd. Dollar für Deutschland in Aussicht, knüpft das aber an die Abschaffung der Luftverkehrsteuer. Die Ryanair Aktie Prognose zwischen Halbjahresgewinn -15%, Kerosin-Risiko und möglichen Preissprüngen 2027.
Steckbrief
- Unternehmen
- Ryanair Holdings plc
- ISIN
- IE00BYTBXV33
- Ticker
- RY4C (Xetra)
- Kerngeschäft
- Billigflüge in Europa, Zusatzerlöse (Gepäck, Sitzplatz, Bordverkauf)
- Geschäftsjahr
- April bis März
- Zwischendividende
- 0,273 € je Aktie, Zahlung im Februar 2027
- Nächste Zahlen
- Q3 voraussichtlich Ende Januar 2027 (Termin nicht bestätigt)
Stand: 25.11.2026, Kurs deutsche Börsenplätze, 24./25.11.2026
Die aktuelle Nachricht
Der Deutschland-Deal: Milliarden gegen Steuererlass
Ryanair legt Berlin ein Angebot mit Bedingung auf den Tisch: Wachstum für Deutschland, aber nur gegen niedrigere Standortkosten.
Der Plan ist groß: Das jährliche Passagieraufkommen in Deutschland soll von 17 auf 34 Millionen steigen, bis 2032 will Ryanair mehr als 1.000 direkte Arbeitsplätze schaffen. Vorgesehen sind 36 zusätzliche Boeing 737 in Deutschland und neue Basen in Düsseldorf, Dortmund, Hamburg und Stuttgart. Am Hauptstadtflughafen BER würde Ryanair die erst vor Kurzem geschlossene Basis wieder öffnen.
Die Gegenleistung: Berlin soll die Luftverkehrsteuer zum 1. Januar 2027 vollständig streichen und zusätzlich die Flughafen-, Flugsicherungs- und Sicherheitsgebühren senken. O'Leary spricht von "astronomisch hohen Zugangskosten" und nennt Deutschland den am schlechtesten erholten Luftverkehrsmarkt Europas nach der Pandemie. Nach Ryanair-Angaben liegt der deutsche Markt bei 80% des Vorkrisenniveaus, eine unabhängige Prüfung nennen die Quellen nicht.
Die Bundesregierung hat die Steuer zum 1. Juli 2026 bereits gesenkt: je Fluggast auf der Kurzstrecke von 15,53 auf 13,03 Euro, auf der Mittelstrecke von 39,34 auf 33,01 Euro und auf der Langstrecke von 70,83 auf 59,43 Euro. Eine Reaktion der Regierung auf den Ryanair-Vorstoß lag in den geprüften Quellen nicht vor. Beschlossen ist nichts.
Hinzu kommt der Hintergrund: Ryanair hat sein Deutschland-Angebot im Winterflugplan zuletzt verringert, am BER fiel laut dpa-AFX etwa die Hälfte des früheren Angebots weg. Der Vorstoß ist deshalb auch ein Druckmittel. Das ist eine Einschätzung der Redaktion. Bleiben die Bedingungen unverändert, dürfte der reduzierte Deutschland-Einsatz der realistischere Ausgangspunkt für die Ryanair-Aktie Prognose sein. Eine belastbare Kursreaktion auf die Ankündigung nennen die geprüften Quellen nicht, die Ryanair-Aktie blieb laut dpa-AFX stabil.
Die Quartalszahlen
Die Halbjahreszahlen: Mehr Passagiere, weniger Gewinn
Ryanair hat am 2. November das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/27 (April bis September) vorgelegt: Mehr Fluggäste, aber billigere Tickets und teureres Kerosin.
Der Umsatz stieg um 3% auf 10,08 Milliarden Euro. Die Passagierzahl legte um 6% auf 125,8 Millionen zu, doch die durchschnittlichen Ticketpreise fielen um 4%. Als Grund nannte Ryanair den Nahost-Konflikt, der zu Zurückhaltung und späteren Buchungen geführt habe. Zugleich stiegen die operativen Kosten um 10%: Der nicht abgesicherte Kerosinanteil hat sich im Preis laut Ryanair verdoppelt, außerdem endeten Ausgleichszahlungen von Lieferanten nach der letzten Boeing-Auslieferung im Frühjahr 2026. Die Zusatzerlöse wuchsen um 6% auf 3,08 Milliarden Euro. Im zweiten Quartal sank der Gewinn um 6% auf 1,61 Milliarden Euro.
|Kennzahl
|H1 2025/26
|H1 2026/27
|Veränderung
|Passagiere
|119 Mio.
|125,8 Mio.
|+6%
|Umsatz
|9,82 Mrd. €
|10,08 Mrd. €
|+3%
|Gewinn nach Steuern
|2,54 Mrd. €
|2,15 Mrd. €
|-15%
|Ergebnis je Aktie
|2,39 €
|2,07 €
|-13%
Geschäftsjahr endet am 31. März. Ergebnis je Aktie: unverwässert. Veränderung des Ergebnisses je Aktie: Redaktionsrechnung.
Quelle: Ryanair Holdings plc, Halbjahreszahlen vom 2.11.2026 und 3.11.2025
Die Zwischendividende liegt bei 0,273 Euro je Aktie (Zahlung im Februar 2027), nach 0,193 Euro im Vorjahr. Für die Ryanair-Aktie ist das ein Zeichen von Zuversicht beim Cash, auch wenn der Gewinn fällt.
Der Ausblick
Der Kerosin-Faktor: Wird 2027 das teure Jahr?
Für die Ryanair-Aktie Prognose entscheidet sich viel am Treibstoff. Die Ryanair-Aktie profitiert aktuell von einer dicken Absicherung, doch sie läuft aus.
Absicherung läuft aus
Bis März 2027 sind 80% des Kerosins bei rund 67 Dollar je Barrel gesichert. Für das Geschäftsjahr 2027/28 sind erst 25% bei rund 95 Dollar je Barrel abgesichert.
Preise müssen steigen
O'Leary sagte laut Reuters, die Ticketpreise müssten im Geschäftsjahr bis März 2028 um rund 20% steigen, um die zusätzlichen Kosten auszugleichen. Er sei aber unsicher, ob das gelinge. Gegenüber Sky News erwartet er für 2027 zweistellige Preissteigerungen in Europa.
Sicht bleibt kurz
Die Preise im dritten Quartal liegen leicht über dem Vorjahr. Für das vierte Quartal hat Ryanair nach eigenen Worten keine Sicht, eine Gewinnprognose für 2026/27 gibt es deshalb nicht. Das Management nennt Markterwartungen von 1,7 bis 1,8 Milliarden Euro Gewinn und sieht diesen Wert auch 2027/28 als möglich, abhängig von Preisen und Ölpreis.
Ryanair hat zudem das Passagierziel für 2026/27 von 216 auf 214 Millionen gesenkt, um die Belastung durch teures, nicht abgesichertes Kerosin im Winter zu begrenzen. Im Winter bleibt der Verkehr laut Zacks etwa auf Vorjahresniveau. Im Frühjahr 2027 erwartet Ryanair 16 Boeing 737 MAX 10. O'Leary kündigte außerdem an, bei auslaufenden Tarifverträgen vorübergehende Lohnstopps zu prüfen.
Das Chartbild
Die Ryanair-Aktie: Seitwärts zwischen 23 und 26 Euro
Die Ryanair-Aktie notiert Ende November bei rund 25 Euro und damit rund 14% unter dem Jahresauftakt. Mitte Januar lag sie noch bei rund 28 Euro. Rund um die Halbjahreszahlen bewegte sie sich in einer engen Spanne: Am 4. November stand sie bei rund 23,55 Euro, zwei Tage später nach einer Hochstufung bei rund 25,60 Euro. Solange die Ryanair-Aktie diese Spanne nicht nach oben verlässt, bleibt das Chartbild nach Einschätzung der Redaktion ohne klaren Trend. Weitere technische Marken haben wir nicht eigenständig geprüft.
Die Analysten
Ryanair Aktie Prognose der Profis: Überwiegend positiv, aber nicht einhellig
Nach den Halbjahreszahlen haben mehrere Banken ihre Ziele angepasst. Die Spanne reicht von 27 bis 32 Euro, alle genannten Ziele liegen damit über dem Kurs von rund 25 Euro.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Zuvor
|JPMorgan
|Overweight
|30 €
|29 €
|Citigroup
|Buy
|32 €
|31,30 €
|Barclays
|Overweight
|29 €
|24 €
|RBC
|Outperform
|27,50 €
|28 €
|Goldman Sachs
|Neutral
|27 €
|26 €
Stand: Anfang November 2026 (3. bis 6.11.). Barclays stufte am 6. November von Equal Weight auf Overweight hoch.
Quelle: Analystenmitteilungen laut Goldesel und Börse Express, 3. bis 6.11.2026
Kursziele sind Einschätzungen einzelner Häuser, keine Garantien. Die Einstufungen stammen von Dritten und werden unverändert weitergegeben, aktiencheck.de macht sie sich nicht zu eigen. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Die Prognose
Ryanair Aktie Prognose: Drei Szenarien für die kommenden Monate
Eine seriöse Punktprognose ist bei dieser Lage nicht möglich. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien, die an beobachtbare Auslöser geknüpft sind. Es handelt sich um Einschätzungen der Redaktion, nicht um Kursziele oder eine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Frühjahr 2027): Weihnachten und Q3 entscheiden
Kurzfristig bewegen Weihnachtsbuchungen, Kerosinpreis und die Q3-Zahlen im Januar die Ryanair-Aktie. Bleiben die Preise über Vorjahr, kann die Ryanair-Aktie ihre Spanne nach oben verlassen. Enttäuschen die späten Buchungen, droht ein Test der Novembertiefs.
Mittelfristig (2027/28): Preise gegen Kerosin
Mittelfristig zählt, ob Ryanair die höheren Kosten über Preise weitergeben kann. Gelingt das und halten die Gewinne um 1,7 bis 1,8 Milliarden Euro, wirkt die Bewertung der Ryanair-Aktie nach Einschätzung der Redaktion günstig. Fallen die Preise zurück, drohen Gewinnrevisionen.
Langfristig (ab 2028): Wachstum und Deutschland
Langfristig tragen neue MAX-10-Flugzeuge und ein möglicher Ausbau in Deutschland das Wachstum. Kommt Berlin Ryanair entgegen, könnte die Ryanair-Aktie von zusätzlichem Volumen profitieren. Bleibt es bei der Ankündigung, setzt Ryanair sein Wachstum eher in anderen Ländern fort.
Termine
Was Anleger der Ryanair-Aktie jetzt beobachten
Laufend: Reaktion der Bundesregierung auf die Ryanair-Forderungen zur Luftverkehrsteuer.
1. Januar 2027: von Ryanair genannter Termin für die Abschaffung der Steuer.
Dezember 2026 bis Januar 2027: Weihnachtsbuchungen und Kerosinpreis.
Ende Januar 2027: Q3-Zahlen (voraussichtlich, Termin nicht bestätigt).
Februar 2027: Zahlung der Zwischendividende von 0,273 Euro je Aktie.
Frühjahr 2027: erste MAX-10-Auslieferungen.
FAQ
Häufige Fragen zur Ryanair-Aktie
Warum ist die Ryanair-Aktie aktuell im Fokus? Ryanair hat am 24. November einen Deutschland-Plan über 3,6 Milliarden Dollar an die Abschaffung der Luftverkehrsteuer geknüpft. Zudem sank der Halbjahresgewinn um 15%.
Wie hoch ist die geplante Investition in Deutschland? Ryanair nennt 3,6 Milliarden US-Dollar, rund 3,3 Milliarden Euro, für 36 zusätzliche Boeing 737 und neue Basen. Voraussetzung ist ein Ende der Luftverkehrsteuer und niedrigere Gebühren.
Wie hat sich der Gewinn der Ryanair-Aktie entwickelt? Der Gewinn nach Steuern sank im ersten Halbjahr 2026/27 um 15% auf 2,15 Milliarden Euro, bei 6% mehr Passagieren und 4% niedrigeren Ticketpreisen.
Wie lautet die Ryanair Aktie Prognose der Analysten? Nach den Zahlen liegen die genannten Kursziele zwischen 27 und 32 Euro, die Einstufungen reichen von Neutral bis Buy. Es sind Einschätzungen Dritter.
Ist die Ryanair-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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