Der Plan ist groß: Das jährliche Passagieraufkommen in Deutschland soll von 17 auf 34 Millionen steigen, bis 2032 will Ryanair mehr als 1.000 direkte Arbeitsplätze schaffen. Vorgesehen sind 36 zusätzliche Boeing 737 in Deutschland und neue Basen in Düsseldorf, Dortmund, Hamburg und Stuttgart. Am Hauptstadtflughafen BER würde Ryanair die erst vor Kurzem geschlossene Basis wieder öffnen.

Die Gegenleistung: Berlin soll die Luftverkehrsteuer zum 1. Januar 2027 vollständig streichen und zusätzlich die Flughafen-, Flugsicherungs- und Sicherheitsgebühren senken. O'Leary spricht von "astronomisch hohen Zugangskosten" und nennt Deutschland den am schlechtesten erholten Luftverkehrsmarkt Europas nach der Pandemie. Nach Ryanair-Angaben liegt der deutsche Markt bei 80% des Vorkrisenniveaus, eine unabhängige Prüfung nennen die Quellen nicht.