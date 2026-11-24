Ryanair verlangt, dass der Bund die Luftverkehrsteuer abschafft, und zwar laut Reuters zum 1. Januar 2027. Außerdem soll die Politik die aus Sicht des Konzerns „astronomisch hohen Zugangskosten" senken, also Flughafen-, Flugsicherungs- und Sicherheitsgebühren. Ohne diese Schritte bleibt der Ausbau Theorie: Konzernchef Michael O'Leary sagte laut Reuters, derzeit gebe es keine Pläne, weitere Flugzeuge nach Deutschland zu bringen.

Der Vorstoß kommt nicht aus dem Nichts. Ryanair hatte im April angekündigt, das Angebot in Berlin im Winterflugplan um 50 Prozent zu kürzen, und die sieben dort stationierten Flugzeuge an günstigere Flughäfen verlegt. BER-Chefin Aletta von Massenbach sprach laut Reuters von einem „heftigen Schlag" und kündigte ein Sparpaket an. Die Koalition aus Union und SPD konnte sich laut Reuters im neuen Haushalt nicht zu weiteren Kostensenkungen durchringen. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte sich laut dpa-AFX bereits zuvor für weitere Entlastungen ausgesprochen.