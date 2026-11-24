Der Billigflieger Ryanair macht Deutschland ein Angebot mit Bedingung: Die irische Fluggesellschaft stellt Investitionen von 3,6 Milliarden US-Dollar (rund 3,3 Milliarden Euro) in Aussicht und will die Zahl ihrer Passagiere im Land bis 2032 von 17 auf 34 Millionen im Jahr verdoppeln. Voraussetzung ist, dass die Bundesregierung die Luftverkehrsteuer komplett abschafft. Die Ryanair-Aktie (Xetra-Kürzel RY4C, ISIN IE00BYTBXV33) blieb nach der Ankündigung laut dpa-AFX stabil.
Ryanair-Aktie: 3,6 Milliarden Dollar für Deutschland – aber nur, wenn Berlin die Luftverkehrsteuer streicht
Ryanair will 36 Boeing 737 stationieren und die Passagierzahl in Deutschland bis 2032 auf 34 Millionen verdoppeln – falls Berlin die Luftverkehrsteuer abschafft. Die Aktie blieb stabil.
RY4CRY4C
|Wertpapier
|1 Monat
|6 Monate
|1 Jahr
|RY4C
|—
|—
|—
Der Plan
Was verspricht Ryanair konkret?
Nach Angaben von Reuters und dpa-AFX will Ryanair 36 zusätzliche Boeing 737 in Deutschland stationieren. Neue Basen sollen in Düsseldorf, Dortmund, Hamburg und Stuttgart entstehen, die im Winter geschlossene Basis am Hauptstadtflughafen BER würde wiedereröffnet. Dazu kommen laut dpa-AFX rund 250 neue Strecken und mehr als 1.000 direkte Arbeitsplätze bis 2032. Kassel soll erstmals angeflogen werden.
Welche Bedingungen knüpft Ryanair an den Plan?
Ryanair verlangt, dass der Bund die Luftverkehrsteuer abschafft, und zwar laut Reuters zum 1. Januar 2027. Außerdem soll die Politik die aus Sicht des Konzerns „astronomisch hohen Zugangskosten" senken, also Flughafen-, Flugsicherungs- und Sicherheitsgebühren. Ohne diese Schritte bleibt der Ausbau Theorie: Konzernchef Michael O'Leary sagte laut Reuters, derzeit gebe es keine Pläne, weitere Flugzeuge nach Deutschland zu bringen.
Der Vorstoß kommt nicht aus dem Nichts. Ryanair hatte im April angekündigt, das Angebot in Berlin im Winterflugplan um 50 Prozent zu kürzen, und die sieben dort stationierten Flugzeuge an günstigere Flughäfen verlegt. BER-Chefin Aletta von Massenbach sprach laut Reuters von einem „heftigen Schlag" und kündigte ein Sparpaket an. Die Koalition aus Union und SPD konnte sich laut Reuters im neuen Haushalt nicht zu weiteren Kostensenkungen durchringen. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte sich laut dpa-AFX bereits zuvor für weitere Entlastungen ausgesprochen.
Wie reagiert die Ryanair-Aktie?
Die Schlagzeile der dpa-AFX lautet „Aktie stabil". Eine belastbare Kursreaktion zum Zeitpunkt der Meldung nennen die geprüften Quellen nicht. Für Anleger ist weniger der Tageskurs interessant als die Frage, wie ernst der Plan zu nehmen ist: Es handelt sich um eine Absichtserklärung unter Vorbehalt, nicht um eine bindende Investitionsentscheidung. Für die Ryanair-Aktie bedeutet das zunächst Wachstumsoptionen, die von der deutschen Steuer- und Gebührenpolitik abhängen.
Was bedeutet das für Anleger?
Deutschland ist für Billigflieger ein großer, aber teurer Markt. O'Leary beschrieb ihn laut dpa-AFX als „am schlechtesten erholten Luftverkehrsmarkt in Europa". Ryanair setzt damit politischen Druck auf Berlin und signalisiert zugleich, wo die Gesellschaft bei besseren Rahmenbedingungen Kapazität hinlenken würde. Wichtig für die weitere Berichterstattung: Entscheidungen im Bundeshaushalt, Gespräche mit Verkehrsminister Steffen Bilger, den O'Leary laut Reuters treffen wollte, und etwaige Gebührenänderungen an den Flughäfen. Ein Kauf- oder Verkaufssignal ergibt sich daraus nicht.
FAQ zur Ryanair-Aktie
Wie lautet das Kürzel der Ryanair-Aktie? An der Xetra wird die Ryanair-Aktie unter RY4C gehandelt, die ISIN lautet IE00BYTBXV33.
Was will Ryanair in Deutschland investieren? Ryanair nennt 3,6 Milliarden US-Dollar und 36 zusätzliche Boeing 737 sowie neue Basen in Düsseldorf, Dortmund, Hamburg und Stuttgart.
Was ist die Bedingung? Die Bundesregierung soll die Luftverkehrsteuer abschaffen und die Zugangskosten wie Flughafen-, Flugsicherungs- und Sicherheitsgebühren senken.
Bis wann soll sich die Passagierzahl verdoppeln? Bis 2032 sollen es laut Reuters 34 statt 17 Millionen Passagiere pro Jahr in Deutschland sein.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.