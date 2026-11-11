RWE Aktie: Stromhandel überrascht – Kurs steigt um 2,30%

Damit bleibt die US-Bank optimistisch. Zwischen dem genannten Aktienkurs und dem Kursziel 68,50 Euro liegen 9,02 Euro je Aktie. Das entspricht einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 15,2%, ohne Berücksichtigung möglicher Dividenden. Entscheidend für die positive Einschätzung von JPMorgan ist allerdings nicht allein dieser Abstand: Pavan Mahbubani sieht nach den Zahlen Anlass, den Unternehmensausblick kritisch auf seine vorsichtigen Annahmen zu prüfen.