RWE Aktie: 9-Monatszahlen stark – Milliardeninvestitionen und 10 % Dividendenwachstum im Fokus

RWE liefert einen kräftigen Ergebnissprung und stellt ein starkes Gesamtjahr in Aussicht. Für Anleger rückt damit eine entscheidende Frage in den Mittelpunkt: Wie viel von diesem Wachstum kommt dauerhaft bei den Aktionären an? Die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker: RWE) beendete den Handel am 10. November 2026 um 17:35 Uhr MEZ bei 58,14 Euro. Das entsprach einem Rückgang um 0,46 Euro beziehungsweise 0,78 %. Dieser Schlusskurs liegt vor der Veröffentlichung der hier betrachteten Neunmonatszahlen vom 11. November und bildet daher noch keine Kursreaktion auf die Meldung ab. Operativ präsentiert sich der Energiekonzern jedenfalls mit Rückenwind: höhere Ergebnisse in allen Segmenten, ein deutlich erholtes Handelsgeschäft und milliardenschwere Investitionen in das künftige Portfolio.