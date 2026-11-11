RWE liefert einen kräftigen Ergebnissprung und stellt ein starkes Gesamtjahr in Aussicht. Für Anleger rückt damit eine entscheidende Frage in den Mittelpunkt: Wie viel von diesem Wachstum kommt dauerhaft bei den Aktionären an? Die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker: RWE) beendete den Handel am 10. November 2026 um 17:35 Uhr MEZ bei 58,14 Euro. Das entsprach einem Rückgang um 0,46 Euro beziehungsweise 0,78 %. Dieser Schlusskurs liegt vor der Veröffentlichung der hier betrachteten Neunmonatszahlen vom 11. November und bildet daher noch keine Kursreaktion auf die Meldung ab. Operativ präsentiert sich der Energiekonzern jedenfalls mit Rückenwind: höhere Ergebnisse in allen Segmenten, ein deutlich erholtes Handelsgeschäft und milliardenschwere Investitionen in das künftige Portfolio.
RWE Aktie: 9-Monatszahlen stark – Milliardeninvestitionen und 10 % Dividendenwachstum im Fokus
RWE steigert den Gewinn kräftig und peilt das obere Ende der Jahresprognose an, während Milliardeninvestitionen und hohe Nettoschulden die Aktie auf die Probe stellen.
Gewinnsprung: RWE legt auf breiter Front zu
Das bereinigte EBITDA stieg in den ersten neun Monaten 2026 nach Unternehmensangaben um 35 % auf 4,6 Mrd. Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen bei 3,4 Mrd. Euro gelegen. Das bereinigte Nettoergebnis erhöhte sich von 1,3 Mrd. Euro auf 1,8 Mrd. Euro.
Für Aktionäre besonders relevant ist die Entwicklung je Aktie: Das bereinigte Nettoergebnis je Anteilsschein kletterte von 1,77 Euro auf 2,52 Euro und damit um rund 42 %. Nach Angaben von RWE sind damit bereits rund 85 % des Jahresziels für diese Kennzahl erreicht. Das ist eine starke Ausgangsbasis für das Schlussquartal, ersetzt aber nicht den Blick auf die Qualität der Erträge.
Positiv fällt auf, dass der Ergebnisanstieg mehrere Quellen hat. Neue Anlagen liefern zusätzliche Beiträge, günstigere Windbedingungen in Europa erhöhen die Stromproduktion, und der Energiehandel hat sich nach einem schwachen Jahresauftakt kräftig verbessert. Hinzu kommen höhere Margen und britische Kapazitätsmarktzahlungen im Bereich Flexible Erzeugung sowie ein höherer Ergebnisbeitrag von Amprion nach der Aufstockung zur Mehrheitsbeteiligung.
Diese Breite macht die Entwicklung robuster. Allerdings sind nicht alle Treiber gleichermaßen dauerhaft: Das Wetter lässt sich nicht planen, Handelsgewinne schwanken, und eine staatliche Entschädigung ist kein regelmäßig wiederkehrender Ertrag. Wer die Aktie beurteilt, sollte deshalb zwischen strukturellem Wachstum und günstigen Begleitumständen unterscheiden.
Prognose bestätigt – der obere Rand wird zum Maßstab
RWE bestätigt für 2026 ein bereinigtes EBITDA von 5,75 bis 6,35 Mrd. Euro und ein bereinigtes Nettoergebnis von 1,95 bis 2,45 Mrd. Euro. Aufgrund der starken Handelsperformance im zweiten und dritten Quartal erwartet der Konzern Ergebnisse im oberen Bereich dieser Bandbreiten.
Das ist keine formelle Anhebung der konzernweiten Prognose, wohl aber eine positive Präzisierung. Die Botschaft lautet: RWE sieht sich nach neun Monaten auf einem guten Weg, die bestehenden Jahresziele eher am oberen als am unteren Rand zu erreichen.
Für die Aktie ergibt sich daraus eine Chance und zugleich eine höhere Messlatte. Ein starker Jahresabschluss könnte das Vertrauen in die Ertragskraft festigen. Je stärker sich Anleger aber auf das obere Ende der Spannen einstellen, desto weniger Raum bleibt für Enttäuschungen. Eine bestätigte Prognose kann an der Börse nur dann überzeugen, wenn sie im Verhältnis zu den bereits eingepreisten Erwartungen attraktiv ist.
Finanzvorstand Michael Müller bringt die operative Entwicklung auf den Punkt: "RWE hat beim Ergebnis deutlich zugelegt. Alle Segmente liegen nach neun Monaten über dem Vorjahresniveau." Für die Bewertung der Aktie wird entscheidend, wie viel davon über das laufende Jahr hinaus trägt.
Offshore-Wind: Mehr Strom, aber Druck auf die Vermarktungsmargen
Im Segment Offshore Wind erhöhte sich das bereinigte EBITDA von 915 Mio. Euro auf 1.110 Mio. Euro. Das entspricht einem Zuwachs von rund 21 %. Hauptgrund waren höhere Erzeugungsmengen infolge günstigerer Windbedingungen.
Zusätzlich lieferten die noch im Bau befindlichen Windparks Thor in Dänemark, Sofia in Großbritannien und Nordseecluster A in Deutschland bereits erste Strommengen. Darin liegt eine wichtige Perspektive: Investitionen beginnen, Ergebnisbeiträge zu liefern, bevor sämtliche Bauarbeiten abgeschlossen sind. Mit dem weiteren Fortschritt können zusätzliche Erzeugungsmengen hinzukommen.
Die Gegenbewegung ist allerdings ebenso relevant. Niedrigere Margen aus der frühzeitigen Stromvermarktung belasteten das Segment gegenüber 2025. Mehr produzierte Elektrizität führt deshalb nicht automatisch zu einem entsprechend höheren Gewinn.
Für Anleger zeigt sich hier das Zusammenspiel von Wetter, Anlagenverfügbarkeit und erzielbaren Preisen. RWE kann die Kapazität ausbauen, bleibt aber von den wirtschaftlichen Bedingungen der Stromvermarktung abhängig. Günstiger Wind ist willkommen; eine dauerhaft überzeugende Rendite muss auch unter weniger vorteilhaften Bedingungen bestehen.
Onshore-Wind und Solar: Der Ausbau zahlt sich aus
Das Segment Onshore Wind/Solar steigerte sein bereinigtes EBITDA von 1.242 Mio. Euro auf 1.497 Mio. Euro. Der Zuwachs beträgt damit ebenfalls rund 21 %. Neue Erzeugungskapazitäten und günstigere Windbedingungen in Europa waren die wesentlichen Treiber.
Die zusätzlichen Kapazitäten sind für die langfristige Investmentthese besonders wichtig. Während wetterbedingte Verbesserungen schwanken, können neue Anlagen über viele Jahre Strom und Erträge liefern. Voraussetzung ist, dass Baukosten, Betriebskosten und Vermarktungserlöse zusammen eine ausreichende Rendite ermöglichen.
Negative Effekte aus der Umrechnung von US-Dollar in Euro bremsten die Entwicklung. Das internationale Geschäft eröffnet RWE zusätzliche Wachstumsfelder, bringt aber auch Währungsrisiken mit sich. Selbst ein operativ erfolgreiches Projekt kann im Konzernabschluss einen geringeren Euro-Beitrag liefern, wenn sich der Wechselkurs ungünstig verändert.
Der Segmentbericht stützt damit die Wachstumsgeschichte, ohne ihre Risiken verschwinden zu lassen. Entscheidend bleibt, wie profitabel RWE zusätzliche Kapazitäten betreibt und welchen Teil der Erträge der Konzern nach Finanzierungskosten tatsächlich behält.
Flexible Erzeugung: Starke Beiträge mit einem Sondereffekt
Die Flexible Erzeugung erhöhte ihr bereinigtes EBITDA von 1.076 Mio. Euro auf 1.343 Mio. Euro. Das entspricht einem Plus von knapp 25 %. Höhere Margen und gestiegene Kapazitätszahlungen aus Großbritannien unterstützten die Entwicklung.
Solche Kapazitätszahlungen vergüten die Bereitstellung von Kraftwerksleistung und können die Erlösbasis ergänzen. Für RWE ist das ein wichtiger Bestandteil eines Portfolios, das neben erneuerbarer Stromproduktion auch flexible Erzeugungsmöglichkeiten umfasst.
Zum Ergebnis trug allerdings ebenfalls eine Entschädigungszahlung des niederländischen Staates bei. Sie betrifft gesetzliche Einschränkungen der Kohleverstromung im Kraftwerk Eemshaven im ersten Halbjahr 2022. Dieser Beitrag darf nicht ohne Weiteres als wiederkehrende Ertragsquelle fortgeschrieben werden.
Auch die Vergleichsbasis enthält eine Besonderheit: Im Vorjahresergebnis war ein hoher Betrag aus dem Verkauf eines Entwicklungsprojekts für ein Rechenzentrum enthalten. Die operative Entwicklung lässt sich daher nicht allein anhand der Veränderungsrate beurteilen. Für eine belastbare Einschätzung der künftigen Gewinne wäre eine genaue Trennung solcher Effekte hilfreich; entsprechende Beträge nennt die vorgelegte Meldung nicht.
Energiehandel: Der stärkste Beschleuniger bleibt schwer planbar
Besonders kräftig fällt die Erholung bei RWE Supply & Trading aus. Nach einem schwachen Start ins Jahr erreichte das bereinigte EBITDA des Energiehandels in den ersten neun Monaten 543 Mio. Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es 150 Mio. Euro gewesen. Der Ergebnisbeitrag hat sich damit mehr als verdreifacht.
RWE erwartet für das Gesamtjahr nun einen Wert oberhalb der bisherigen Segmentprognose von 100 bis 500 Mio. Euro. Anders als auf Konzernebene wird hier also ausdrücklich ein Überschreiten der bisherigen Bandbreite in Aussicht gestellt.
Das Handelsgeschäft ist damit ein wesentlicher Grund für den optimistischeren Blick auf das Jahresergebnis. Gleichzeitig ist es ein Bereich, dessen Erfolg sich nur begrenzt gleichmäßig fortschreiben lässt. Bereits der Verlauf von einem schwachen Jahresauftakt zu starken Folgequartalen verdeutlicht die Schwankungsanfälligkeit.
Für Aktionäre ist das ein zweischneidiger Befund: Ein starkes Handelsjahr schafft zusätzliche finanzielle Möglichkeiten. Eine langfristige Bewertung sollte jedoch nicht voraussetzen, dass ein außergewöhnlich hoher Ergebnisbeitrag jedes Jahr wiederholt wird.
10,7 Milliarden Euro Investitionen: Wachstum muss sich rechnen
RWE investierte in den ersten neun Monaten netto 10,7 Mrd. Euro. Das Geld floss unter anderem in erneuerbare Energien, Batteriespeicher und die Aufstockung der Amprion-Beteiligung. Seit Jahresbeginn nahm der Konzern neue Anlagen mit insgesamt 838 Megawatt in Betrieb. Weitere Anlagen mit zusammen 13,5 Gigawatt befinden sich im Bau.
Diese Zahlen zeigen die Größe der Wachstumsplattform. Sie machen aber auch deutlich, wie viel Kapital zunächst gebunden wird, bevor Projekte ihren vollen Ergebnisbeitrag liefern. Baufortschritt, Kostenkontrolle und rechtzeitige Inbetriebnahmen sind deshalb unmittelbar relevant für die Aktie.
Michael Müller betont: "Wir investieren kräftig, aber ausschließlich in werthaltige Projekte – und bleiben dabei finanziell solide aufgestellt."
An diesem Anspruch muss sich RWE messen lassen. Hohe Investitionen allein schaffen keinen Mehrwert. Entscheidend ist, ob die späteren Erträge die Bau-, Betriebs- und Finanzierungskosten ausreichend übersteigen. Verzögerungen, Kostensteigerungen oder schwächere Erlöse könnten die Rendite einzelner Projekte beeinträchtigen.
Hinzu kommen Zuschläge aus der deutschen Kraftwerksauktion für neue Gas- und Dampfturbinenkraftwerke an drei Standorten mit insgesamt 2,5 Gigawatt installierter Leistung. Diese eröffnen zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten. Zugleich entstehen weitere Anforderungen an Finanzierung, Bau und wirtschaftlichen Betrieb.
KKR-Partnerschaft: Große Projekte auf mehrere Schultern verteilt
Für die britischen Offshore-Windprojekte Vanguard West und Vanguard East haben RWE und KKR die Gründung ihres im Januar angekündigten 50:50-Joint-Ventures vollzogen. Die Projekte verfügen zusammen über 2,8 Gigawatt Erzeugungskapazität und gesicherte Differenzverträge. Der anteilige Kapazitätsbeitrag für RWE beträgt 1,4 Gigawatt und ist in den genannten 13,5 Gigawatt im Bau enthalten.
Ein Konsortium aus 35 internationalen Banken stellt Barkredite von 11,1 Mrd. britischen Pfund sowie ergänzende Finanzierungslinien von 1,7 Mrd. britischen Pfund bereit. Diese Beträge beziehen sich auf die Projektfinanzierung und sind nicht mit einem entsprechenden frei verfügbaren Mittelzufluss an RWE gleichzusetzen.
Die Finanzierung erfolgt ohne Rückgriff auf die Projektträger. Das begrenzt den Rückgriff der Kreditgeber auf diese und verteilt die Finanzierung auf die jeweiligen Projekte. Gesicherte Differenzverträge verbessern zudem die Planbarkeit der Erlöse. Bau-, Betriebs- und Renditerisiken verschwinden dadurch allerdings nicht vollständig.
Für RWE liegt der strategische Vorteil in der Kombination aus Partnerkapital, Projektfinanzierung und anteiliger Beteiligung an künftigen Erträgen. Der Konzern kann große Vorhaben gemeinsam mit einem Partner umsetzen, muss dafür aber auch die wirtschaftlichen Chancen teilen.
Nettoschulden: Der erwartete Rückgang braucht Einordnung
Zum 30. September 2026 lag die Nettoverschuldung bei 17,0 Mrd. Euro. RWE führt den Anstieg gegenüber Ende 2025 vor allem auf hohe Investitionen und saisonale Effekte beim bereinigten operativen Cashflow zurück. Entlastend wirkte unter anderem eine Eigenkapitalmaßnahme im Juni.
Zum Jahresende erwartet der Konzern Nettoschulden von rund 12 Mrd. Euro. Der Rückgang um etwa 5 Mrd. Euro wäre erheblich. Er soll jedoch vor allem aus der Entkonsolidierung von Vanguard West und Vanguard East nach Vollzug des Joint Ventures mit KKR entstehen.
Diese Unterscheidung ist zentral: Ein niedrigerer ausgewiesener Schuldenstand infolge einer veränderten Konsolidierung ist nicht gleichbedeutend mit einem gleich hohen Schuldenabbau aus dem laufenden Geschäft. Die Projekte werden künftig anders im Konzernabschluss abgebildet.
RWE erwartet zugleich, die Zielmarke von 3,0 für das Verhältnis der Nettoschulden zum bereinigten EBITDA zum Jahresende zu unterschreiten. Das spricht aus Sicht des Unternehmens für beherrschbare Finanzierungsverhältnisse. Anleger sollten dennoch verfolgen, wie sich Investitionen, operativer Mittelzufluss und Ausschüttungen in den nächsten Jahren zueinander entwickeln.
Dividende: Wachstumsversprechen statt hoher Anfangsrendite
Das Dividendenziel für 2026 beträgt unverändert 1,32 Euro je Aktie. Bezogen auf den angegebenen Schlusskurs von 58,14 Euro ergibt sich eine rechnerische Dividendenrendite von rund 2,27 % vor Steuern. Voraussetzung ist, dass die Ausschüttung in dieser Höhe beschlossen wird.
Der besondere Reiz liegt damit eher im angekündigten Wachstum als in einer außergewöhnlich hohen laufenden Rendite. Bis 2031 soll die Dividende jährlich um 10 % steigen. Bei fünf entsprechenden Erhöhungen ausgehend von 1,32 Euro für 2026 ergäbe sich für 2031 rechnerisch eine Ausschüttung von rund 2,13 Euro je Aktie.
Das ist eine Fortschreibung des Unternehmensziels, keine garantierte Zahlung. RWE muss steigende Dividenden und einen umfangreichen Investitionsbedarf gleichzeitig finanzieren. Je zuverlässiger neue Anlagen zusätzliche Mittel erwirtschaften, desto überzeugender wird dieses Versprechen.
Eine belastbare Aussage darüber, ob die Aktie bei 58,14 Euro günstig oder teuer ist, lässt sich aus der Meldung allein nicht ableiten. Das Neunmonatsergebnis je Aktie darf beispielsweise nicht wie ein vollständiger Jahresgewinn für ein Jahres-KGV verwendet werden. Für die Bewertung zählen vor allem die nachhaltig erzielbaren künftigen Gewinne und Mittelzuflüsse.
Fazit: Gute operative Argumente, anspruchsvolle Umsetzung
Die Neunmonatszahlen stärken die positive operative Einschätzung von RWE. Alle Segmente haben zugelegt, neue Anlagen liefern zusätzliche Beiträge, und der Konzern erwartet das Jahresergebnis im oberen Bereich seiner Prognosespannen. Das geplante Dividendenwachstum ergänzt die Perspektive für langfristig orientierte Aktionäre.
Die Risiken liegen vor allem in der Kapitalintensität des Ausbaus, möglichen Projektverzögerungen, schwankenden Handelsgewinnen sowie Wetter-, Preis- und Währungseinflüssen. Hinzu kommt die Aufgabe, den Ergebniszuwachs trotz einzelner Sondereffekte dauerhaft zu unterlegen. Der erwartete Rückgang der Nettoschulden ist positiv einzuordnen, muss aber zusammen mit der veränderten Konsolidierung betrachtet werden.
Für die Aktie überwiegen auf Basis der vorgelegten Meldung die operativen Chancen. Eine eindeutige Kaufempfehlung lässt sich daraus ohne umfassendere Bewertung jedoch nicht ableiten. Der entscheidende Prüfstein bleibt, ob RWE seine milliardenschweren Investitionen zuverlässig in attraktive Erträge und verfügbare Mittel für die Aktionäre verwandelt.
Teile diesen Artikel mit deinen Freunden – bevor beim nächsten Stammtisch wieder jemand behauptet, EBITDA sei der neue italienische Nationaltrainer. Ein bisschen Energiekompetenz hat noch keiner Gruppe geschadet!
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 11. November 2026
Disclaimer
Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.